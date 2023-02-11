澳門酒店8大推介　JW萬豪／君悅／美高梅／百老匯／萊斯　鄰近大三巴＋無敵海景

澳門酒店2023｜澳門是短途旅行的大熱地點之一，不但交通方便，而且酒店選擇多，在選擇澳門酒店時難免會花多眼亂。《有線生活》為大家精選了8間近年熱門的澳門酒店，當中有不少性價比高，而且坐擁靚景、鄰近大三巴、設有無邊際泳池等，人均低至$232，切勿錯過。

澳門住宿推介：

澳門7間新酒店2023 水療SPA＋恒溫泳池＋800呎套房＋自助山＋米芝蓮三星中菜

澳門是短途旅行的大熱地點之一，不但交通方便，而且酒店選擇多。（freepik）

澳門熱門酒店8大推介

澳門熱門酒店｜1. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－免費享用天浪淘園設施

澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。酒店外觀相當搶眼，整座金碧輝煌，有種置身皇宮的感覺。酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗，可飽覽澳門風景。另外，酒店住客可以免費享用天浪淘園設施，包括：全球最大的空中衝浪池、空中激流及白沙沙灘等，亦有為小朋友而設的「JW兒童樂園」及水上遊戲專區，大人小孩都能玩足一整天。

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澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。（booking.com）

酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗。（booking.com）

酒店住客可以免費享用天浪淘園設施。（booking.com）

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1350起／晚（人均HK675）

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澳門熱門酒店｜2. 澳門君悅酒店（Grand Hyatt Macau Hotel）－5星級豪華酒店

澳門君悅酒店是一間頂級的5星級豪華酒店，位於新濠天地內，除了鄰近水上匯演「水舞間」，更彙聚多國美食、購物中心。酒店一共有791間客房，住客能俯瞰路氹景色。另外，酒店亦擁有豐富的休閒設施，包括全年開放的室外泳池、健身中心室外網球場、水療中心及3間餐廳。值得一提的是，酒店的MEZZA9自助晚餐大受歡迎，想試的話一定要提早訂位了。

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澳門君悅酒店是一間頂級的5星級豪華酒店。（booking.com）

酒店一共有791間客房，住客能俯瞰路氹景色。（booking.com）

酒店亦擁有豐富的休閒設施，包括全年開放的室外泳池、水療中心及3間餐廳。（booking.com）

澳門君悅酒店（Grand Hyatt Macau Hotel）

地址：路氹連貫公路新濠天地

交通：路氹東站，步行4分鐘

價格：約HK$1189起／晚（人均HK594.5）

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澳門熱門酒店｜3. 澳門美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚

澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。酒店以藝術及娛樂發展為主，有全亞洲首個多元化動感劇院和星級名廚主理的世界美食，而且各個角落都擺放了世界頂級藝術大師的經典名作，富有藝術氣息。酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等，另外亦提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。

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澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。（booking.com）

酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等。（booking.com）

澳門美高梅酒店提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。（booking.com）

澳門美高梅酒店（MGM Macau）

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

交通：澳門客運碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1935起／晚（人均HK967.5）

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澳門熱門酒店｜4. 澳門百老匯酒店（Broadway Macau Hotel）－180度飽覽靚景

澳門百老匯酒店坐落於澳門路氹城，位置便利，可以180度飽覽珠江三角洲沿岸的壯麗景致。酒店地面是賭場，旁邊則是百老匯大街，有很多澳門著名地道美食，十分熱鬧。酒店一共有314間客房，部分房型更有海景。而酒店為銀河娛樂集團旗下，因此住客能免費享用「澳門銀河」天浪淘園的各種設施，另外亦設有室外泳池及健身房等。

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澳門百老匯酒店坐落於澳門路氹城，位置便利。（booking.com）

酒店一共有314間客房，部分房型更有海景。（booking.com）

住客能免費享用「澳門銀河」天浪淘園的各種設施，另外亦設有室外泳池及健身房等。（booking.com）

澳門百老匯酒店（Broadway Macau Hotel）

地址：澳門蓮花海濱大馬路

交通：關閘／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

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澳門熱門酒店｜5. 永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）－每房設有落地玻璃窗

永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。酒店以金色裝潢為主，尊貴又高雅。酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗，可以飽覽澳門夜景。另外，酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。

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永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。（booking.com）

酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗。（booking.com）

酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。（booking.com）

永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

地址：澳門本島外港填海區仙德麗街

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1844起／晚（人均HK922）

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澳門熱門酒店｜6. 澳門十六浦索菲特大酒店（Sofitel Macau at Ponte 16 Hotel）－鄰近著名景點

澳門十六浦索菲特大酒店深受遊客歡迎，鄰近澳門多個著名景點，例如大三巴牌坊、十月初五街及議事亭前地等。酒店的建築以至美食，都充滿著中、葡、法風情，一共有408間客房，當中有19間為豪華貴賓套房，另外亦設有室外游泳池、健身中心等，設備齊全。

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澳門十六浦索菲特大酒店深受遊客歡迎，鄰近澳門多個著名景點。（booking.com）

酒店一共有408間客房，當中有19間為豪華貴賓套房。（booking.com）

澳門十六浦索菲特大酒店設有室外游泳池、健身中心等，設備齊全。（booking.com）

澳門十六浦索菲特大酒店（Sofitel Macau at Ponte 16 Hotel）

地址：內港巴素打爾古街

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$808起／晚（人均HK404）

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澳門熱門酒店｜7. 澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）－無邊際游泳池

澳門羅斯福酒店位於氹仔市中心，交通十分方便，鄰近澳門賽馬會，距離澳門輕軌馬會站僅數分鐘步行路程。酒店一共有368間客房，部分房間設有私人大露台，能夠觀賞澳門賽馬盛事。另外，酒店更設有由空中花園和日光浴躺椅環繞的露天無邊際游泳池和健身中心，其中泳池更能遠眺馬場景致，是打卡熱點之一。

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澳門羅斯福酒店位於氹仔市中心，交通十分方便。（booking.com）

酒店一共有368間客房，部分房間設有私人大露台，能夠觀賞澳門賽馬盛事。（booking.com）

酒店更設有無邊際游泳池和健身中心，其中泳池更能遠眺馬場景致，是打卡熱點之一。（booking.com）

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

地址：氹仔東亞運大馬路924-998號

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$899起／晚（人均HK449.5）

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澳門熱門酒店｜8. 萊斯酒店（Rocks Hotel）－坐擁無敵海景

萊斯酒店鄰近澳門外港客運碼頭，前往澳門國際機場亦只需15分鐘車程，地理位置十分方便，而且位於海岸邊，坐擁無敵海景。酒店設有游泳池、天台酒吧和健身房等，一共有72間客房，提供多款房型，例如設有露台的尊尚套房、寬敞雙客房。

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萊斯酒店鄰近澳門外港客運碼頭，前往澳門國際機場亦只需15分鐘車程。（booking.com）

酒店提供多款房型，例如設有露台的尊尚套房、寬敞雙客房。（booking.com）

酒店位於海岸邊，坐擁無敵海景。（booking.com）

萊斯酒店（Rocks Hotel）

地址：澳門新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路

交通：澳門外港客運碼頭，15分鐘車程

價格：約HK$463起／晚（人均HK231.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

（全文完）