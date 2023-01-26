一線搜查｜賀年糕點2個情況千萬別食　新年吃不完？專家教4招正確保存

每年農曆新年過後，大家都會剩下不少未吃完的糕點。這些囤積於家中賀年糕點，應該如何正確保存？台灣食品藥物管理署（食藥署）在官網上分享，開封前後賀年糕點4大保存要點，以及糕點甚麼情況下代表不能食用。

每年農曆新年過後，大家都會剩下不少未吃完的糕點。（istock圖片）

賀年食品多以米為材料

台灣食藥署在官方網站，引述中華穀類食品工業技術研究所研發組蘇梅英組長的意見，教大家如何選購和保存賀年糕點。蘇梅英指，華人的賀年食品中，大多以米為材料並延伸出多種食品，例如年糕，取其諧音有「步步高陞」之寓意；湯圓有「一家團圓」的意思；至於蘿蔔糕則代表對來年美好期望的「好彩頭」。

華人的賀年食品中，大多以米為材料並延伸出多種食品。（istock圖片）

賀年糕點保存貼士｜1. 糕點濕黏＝開始腐爛

蘇梅英表示，市民購買糕點前應留意其表面，若出現濕、黏的狀態，表示產品可能已經開始腐爛。除非是剛蒸出來的正常水氣，否則糕點的表面應呈現乾爽狀態，不應有濕濕的感覺，並應該有米的香氣存在。

糕點表面若出現濕、黏的狀態，可能已經開始腐爛。（Unsplash圖片）

賀年糕點保存貼士｜2. 露天場所購入 應盡快食用

此外，購買糕點產品應配合冷藏保存。蘇梅英提醒，如賀年糕點是在露天開放場所購入，回家後應立即冷藏和盡快食用完畢。

如賀年糕點是在露天開放場所購入，回家後應立即冷藏和盡快食用完畢。（Unsplash圖片）

賀年糕點保存貼士｜3. 開封後須冷藏

相信大家每年新年過後，都會剩下不少未吃完的糕點。在保存方面，蘇梅英就分享到若糕點包裝打開後，無法馬上食用完畢，必須將它冷藏於0℃至7℃之間。但就特別提醒，由於澱粉老化後再復熱會使口感偏乾硬，因此蘿蔔糕也許不適合為了延長保存期而冷凍。

若糕點包裝打開後，無法馬上食用完畢，必須將它冷藏於0至7℃之間。（Unsplash圖片）

賀年糕點保存貼士｜4. 刀要清潔乾爽

除了保存溫度外，切糕點的刀具亦會影響到食物安全。切糕點時，刀具應保持清潔和乾爽，以免令它於保存時之後出現發霉情況。

切糕點的刀具亦會影響到食物安全。（Unsplash圖片）

賀年糕點保存貼士｜5. 如表面濕黏不宜食用

蘇梅英表示，若賀年糕點發霉，或表面開始產生濕黏物，應立即丟棄、不再食用。最後食藥署提醒市民應購買包裝完整、標示清楚，且以冷藏販售的產品，避免出現食物安全問題。

市民應購買包裝完整、標示清楚，且以冷藏販售的產品（Unsplash圖片）

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