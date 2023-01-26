新年瓜子吃多過「這份量」易牙痛　牙醫警告：或損琺瑯質致牙髓炎｜附舒緩牙痛5大方法

新年少不免吃賀年食品應節，除了年糕、蘿蔔糕，瓜子亦是必吃之一，而且更會不知不覺愈吃愈多。有牙醫提醒，過量進食瓜子容易令琺瑯質磨損，甚至會造成牙裂或牙髓炎，因此要適可而止。另外，他亦分享了吃瓜子4大注意事項，大家不妨參考一下。

新年少不免吃賀年食品應節，除了年糕、蘿蔔糕，瓜子亦是必吃之一。（freepik）

日前，台灣牙醫黃文龍在Facebook專頁發文，題為「過年嗑瓜子注意牙齒，吃少健康，吃多傷身」。黃醫生指，每逢過年都會有不少人因為吃瓜子導致牙痛而求醫。他解釋，長時間吃瓜子容易令到牙齒的琺瑯質磨損，甚至會造成牙裂或牙髓炎。另外，瓜子屬於高熱量食物，過量進食會導致熱量超標，因此提醒大眾吃瓜子時要小心牙齒，並且適可而止、量力而為。

長時間吃瓜子容易令到牙齒的琺瑯質磨損，甚至會造成牙裂或牙髓炎。（freepik）

吃瓜子4大注意事項

黃醫生就此分享了吃瓜子4大注意事項，讓大家可以吃得健康又放心。

1. 吃太多會令琺瑯質易磨損

長時間進食瓜子，容易造成琺瑯質受損，造成牙齒破裂，甚至導致牙髓發炎。黃醫生提醒，過年期間，看牙醫並不容易，如果牙齒出現問題便很麻煩，所以吃瓜子時要量力而為。

長時間進食瓜子，容易造成琺瑯質受損，造成牙齒破裂，甚至導致牙髓發炎。（freepik）

2. 瓜子超高熱量

瓜子很容易愈吃愈多，如果不控制份量，隨時會熱量超標。黃醫生指，平日常吃的醬油瓜子，每100公克便有564卡路里，一天吃30粒就很足夠。

子很容易愈吃愈多，如果不控制份量，隨時會熱量超標。（資料圖片）

3. 不飽和脂肪酸高

適量進食瓜子對身體有益，因瓜子含有大量不飽和脂肪酸，有助清除體內膽固醇，而且有豐富的維生素E，對皮膚很好。不過，黃醫生亦提醒，要注意進食份量，避免導致熱量超標。

4. 原味瓜子較健康

市面上有各式各樣的瓜子，如平日較常吃的醬油瓜子，其實在製作過程中加入了較多鹽、糖等調味料，因此其鈉含量相對較高。黃醫生建議可選擇原味的瓜子比較健康。

舒緩牙痛5大方法

假如在過年期間，真的不幸出現牙痛，又找不到牙醫怎麼辦？黃醫生曾分享舒緩牙痛5大方法，大家可參考以作應急之用。

黃醫生曾分享舒緩牙痛5大方法，大家可參考以作應急之用。（freepik）

1. 避免咀嚼

牙痛時咀嚼東西會刺激牙齒，令牙齒更痛。黃醫生建議，牙痛時可選擇進食較軟的食物，例如粥、優格等。

牙痛時可選擇進食較軟的食物，例如粥。（freepik）

2. 避免煙酒

有些人在疼痛時會選擇吸煙、喝酒來分散注意力，但酒精會刺激蛀牙的神經，而吸煙亦會刺激牙齦，讓牙齒更痛，因此應盡量避免煙酒。

有些人在疼痛時會選擇吸煙、喝酒來分散注意力，但酒精會刺激蛀牙的神經。（freepik）

3. 不要過度冰敷

冰敷雖然有助暫時舒緩疼痛，但亦有可能使腫塊內部血液流動惡化，並造成組織損傷。因此，黃醫生提醒，冰敷時間最好為5至10分鐘，然後等待臉頰回溫後，才繼續下一輪冰敷。另外，如要使用冰塊，亦不應直接含進嘴裡，否則會刺激牙齒的神經。

如要使用冰塊，亦不應直接含進嘴裡，否則會刺激牙齒的神經。（freepik）

4. 清潔口腔

用溫水漱口，並且輕輕用牙刷清潔牙齒牙齦邊界，有助減少造成牙齒刺激的原因，進而舒緩疼痛。

用溫水漱口，並且輕輕用牙刷清潔牙齒牙齦邊界。（freepik）

5. 服用止痛藥

如牙痛難耐，亦可服用止痛藥，並且搭配以上方法舒緩疼痛。不過黃醫生提醒，止痛藥須按照建議劑量服用，使用前也應諮詢藥師，切忌在短時間內大量服用，否則會對身體產生危害。另外，16歲以下兒童亦不宜使用阿斯匹林。

如牙痛難耐，亦可服用止痛藥，並且搭配以上方法舒緩疼痛。（freepik）

（全文完）