一線搜查｜八達通6大隱藏收費　查交易記錄、逾期更換、報失　手續費最高達$1,000

八達通隱藏收費｜「嘟～」八達通有不同的隱藏收費，例如逾期更換行政費、不常用行政費、查詢交易紀錄收費等，手續費最高可達1,000元，行政費隨時可能扣清八達通內所有餘額！《一線搜查》下文整理了八達通6大隱藏收費，各位記得留意，做個精明消費者！

八達通是香港非常普及的支付工具之一。（FB＠MTR）

八達通隱藏收費｜【1】逾期更換行政費

「八達通換卡計劃」推行至今，一直為市民更換15年以上的八達通卡，而八達通公司更於去年11月宣佈推出「逾期更換行政費」，鼓勵客戶依時更換即將失效的八達通卡。而為提醒客戶更換即將失效的卡，八達通公司提供了為期最少3個月的通知期。

八達通公司更於去年11月宣佈推出「逾期更換行政費」，鼓勵客戶依時更換即將失效的八達通卡。（FB＠八達通）

當用戶於拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，就應前往指定地點更換新卡，舊卡中的餘額及大部份服務／優惠等（如有），將全部自動轉移至新卡。3個月通知期過後，客戶仍可於一年寬限期內，退回已失效的舊卡或免費更換新卡。其後，八達通公司將從失效的舊卡餘額及按金（如有）中，每年扣除20元的「逾期更換行政費」，直至這兩筆款項被扣清。

八達通公司將從失效的舊卡餘額及按金中，每年扣除20元的「逾期更換行政費」。（八達通公司官網）

八達通隱藏收費｜【2】不常用八達通行政費

不常用八達通，是指於2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通，若三年內並無增值或作支付用途，便會被視為不常用八達通，並從餘額及按金中扣除15元的「不常用八達通行政費」。第一次扣款後，若該八達通其後仍沒有任何交易，將被繼續扣除行政費直扣清，八達通就會被註銷及無法重新啟動。為了避免繳付行政費， 大家記得檢查各張久未使用的八達通！

不常用八達通，是指於2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通。（八達通公司官網）

八達通隱藏收費｜【3】發卡及退卡收費

若想購買全新八達通或退卡，都需要付手續費，現時各類收費為：

發出 個人八達通的手續費：20元

個人八達通的手續費：20元 退回於2004年11月1日 之前 發出的個人租用版八達通：毋須手續費

發出的個人租用版八達通：毋須手續費 退回於2004年11月1日 之後 發出的個人租用版八達通：10元

發出的個人租用版八達通：10元 退回個人Smart Octopus（銀行聯營Smart Octopus除外）：10元

退回遭損毀的租用版八達通，例如將八達通分層、摺曲、切割、破損、塗寫或在八達通上以任何方式附加物料及／物件：30元

若想購買全新八達通或退卡，都需要付手續費。（FB＠MTR）

而若退回租用版八達通（個人八達通除外）時，符合以下任何一項或多項條件，將需支付11元手續費，或剩餘儲值金額的1％，以較高者為準：

剩餘儲值金額高於1,000元

於發卡90日內退回該八達通

自2020年10月1日起若該八達通的貨品／服務付款交易僅5宗或以下（不包括任何賬單支付或捐款）

若你正使用2019年10月14日或之後發出的 Smart Octopus（銀行聯營 Smart Octopus除外），並想於發出後90日內註銷，需要支付11元手續費（如該Smart Octopus為個人Smart Octopus及銀行聯營Smart Octopus，則毋須支付）。

若想購買全新八達通或退卡，都需要付手續費。（FB＠MTR）

八達通隱藏收費｜【4】八達通報失手續費

大家有沒有試過遺失八達通？原來報失都需要付手續費。

如遺失個人租用版八達通／附有自動增值服務功能的租用版八達通，須從工具按金中扣除50元報失服務費（包括手續費及該八達通的成本費）。

如遺失個人銷售版八達通／附有自動增值服務功能的銷售版八達通，須支付20元報失服務費。

如遺失個人Smart Octopus／附有自動增值功能的Smart Octopus，須從工具按金中扣除20元的報失費用（包括手續費）。

報失八達通需要付手續費。（FB＠MTR）

八達通隱藏收費｜【5】自動增值手續費

若想為附有自動增值服務功能的八達通，申請轉換提供自動增值服務的銀行，或重新啟動已暫停的自動增值服務功能，須支付20元。個人八達通持有人或自動增值服務用戶（不論是由八達通公司發行的八達通或銀行聯營八達通），亦可要求列印一年或以上交易記錄，查閱一年內的交易由50元起，而三年內的交易則需要1,000元，詳細查閱費用如圖：

八達通用戶可要求列印一年或以上交易記錄。（八達通公司官網）

八達通隱藏收費｜【6】列印最近10次交易紀錄收費

一般來說，市民可以不同方式查詢八達通交易紀錄及餘額，例如站內八達通查閱機、八達通App等。不過若你需要付款收據以外的紙本紀錄，就可以於港鐵車站內的客務中心（不適用於Apple Pay內的八達通及Smart Octopus in Samsung Pay）、任何一間7-Eleven便利店或OK便利店，要求列印最近10次八達通交易紀錄，服務費為每次3元。

列印最近10次八達通交易紀錄的服務費為每次3元。（istock圖片）

如有需要，市民可在以下地點免費查閱八達通最近10次的交易紀錄：

八達通App

全港八達通服務站 👉🏻 地址按此

港鐵車站內的八達通查閱機

填寫查閱餘額及交易紀錄申請表（約７個工作天） 👉🏻申請表按此

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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