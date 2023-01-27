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一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱

  • JL
  • 2023年01月27日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱

新年期間少不免與一眾親朋戚友吃團年飯，不過豐盛的餸菜，很多時都未必吃得完，相信不少人都會選擇留下隔夜再吃。日前一名內地男子因進食過年剩餘的餸菜，導致腹部劇痛，吐出大量鮮血，求醫後證實消化道大出血。有營養師提醒，有5類食物不宜隔夜加熱再食，否則有機會感染沙門氏菌、李斯特菌等。

一線搜查｜男子新年食隔夜菜腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血｜5類食物不宜隔夜翻熱
一名男子因進食過年剩餘的餸菜，導致腹部劇痛，吐出大量鮮血。（freepik）

綜合內地媒體報道，江西一名男子於周二（1月24日）進食隔夜菜後，腹部劇痛，更吐出大量鮮血，隨後被送往當地醫院治療，結果發現是消化道大量出血。江西省中西醫結合醫院消化科主任中醫師顧益表示，男子最初是嘔出普通飯菜，然後才吐出大量鮮血。

一線搜查｜男子新年食隔夜菜腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血｜5類食物不宜隔夜翻熱
男子最初是嘔出普通飯菜，然後才吐出大量鮮血。（微博影片截圖）

顧益指出，因為男子吃下變質的剩菜剩飯，當吃了這些變質的食物，便出現急性腸胃炎，導致賁門黏膜撕裂，從而引起消化道大出血。顧益提醒，進食隔夜飯菜前，應先留意食物有否變質，若已變質就絕不能吃。另外，剩飯剩菜必須充分加熱至100°C以上，這樣會吃得比較安全。

一線搜查｜男子新年食隔夜菜腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血｜5類食物不宜隔夜翻熱
剩飯剩菜必須充分加熱至100°C以上，這樣會吃得比較安全。（資料圖片）

5類食物不宜隔夜加熱再食

尚營坊營養師黃雅婷（Anna）曾接受《有線健康》訪問，指出有5類食物不宜隔夜加熱再食，否則有機會感染沙門氏菌、李斯特菌等。

1. 半熟蛋，例如：醬油溏心蛋、溫泉蛋。有機會有沙門氏菌感染。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
半熟蛋。(freepik)

2. 魚生、壽司 、生海鮮、生醃海鮮。有機會有李斯特菌感染。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
壽司。(freepik)

3. 半生熟的牛扒、肉類等。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
半生熟的牛扒。(freepik)

4. 燒味、滷水豆腐、滷水鵝片、滷水蛋、滷水墨魚。

這些食物已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
燒味。（Amanda Lim＠unsplash）

5. 冷盤前菜。

同樣是因為已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
冷盤前菜。(freepik)

隔夜菜放置逾8小時 亞硝酸鹽激增

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在電視節目《媽媽好神之俗女家務事》中指出，隔夜菜尤其是一些「深綠色葉菜類」，例如菠菜、芹菜、小棠菜，當中的硝酸鹽經過細菌分解後會產生亞硝酸鹽，若放置8小時以上，亞硝酸鹽的濃度會變得非常高，進食後會與一些含胺的食物結合變成亞硝胺。而亞硝胺對胃癌、食道癌、大腸癌是很強的致癌因子。

隔夜菜吃太多　女子有血便揭患大腸癌　醫生警告3大蔬菜易出事
洪醫生提醒，菠菜、芹菜、小棠菜放置8小時以上，亞硝酸鹽的濃度會變得非常高。（資料圖片）

食用剩菜4大建議

食安中心亦曾提出4大建議，以確保剩菜（包括熟菜）的食用安全：

1. 只準備適量食物，減少剩菜的數量

2. 剩菜應在烹煮後2小時內放入雪櫃貯存，並盡快食用

3. 食用剩菜前，應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，並且不應重覆翻熱

4. 如剩菜置於室溫超過4小時，便應丟棄，不宜食用。

（全文完）

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