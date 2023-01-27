一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱

新年期間少不免與一眾親朋戚友吃團年飯，不過豐盛的餸菜，很多時都未必吃得完，相信不少人都會選擇留下隔夜再吃。日前一名內地男子因進食過年剩餘的餸菜，導致腹部劇痛，吐出大量鮮血，求醫後證實消化道大出血。有營養師提醒，有5類食物不宜隔夜加熱再食，否則有機會感染沙門氏菌、李斯特菌等。

一名男子因進食過年剩餘的餸菜，導致腹部劇痛，吐出大量鮮血。（freepik）

綜合內地媒體報道，江西一名男子於周二（1月24日）進食隔夜菜後，腹部劇痛，更吐出大量鮮血，隨後被送往當地醫院治療，結果發現是消化道大量出血。江西省中西醫結合醫院消化科主任中醫師顧益表示，男子最初是嘔出普通飯菜，然後才吐出大量鮮血。

男子最初是嘔出普通飯菜，然後才吐出大量鮮血。（微博影片截圖）

顧益指出，因為男子吃下變質的剩菜剩飯，當吃了這些變質的食物，便出現急性腸胃炎，導致賁門黏膜撕裂，從而引起消化道大出血。顧益提醒，進食隔夜飯菜前，應先留意食物有否變質，若已變質就絕不能吃。另外，剩飯剩菜必須充分加熱至100°C以上，這樣會吃得比較安全。

剩飯剩菜必須充分加熱至100°C以上，這樣會吃得比較安全。（資料圖片）

5類食物不宜隔夜加熱再食

尚營坊營養師黃雅婷（Anna）曾接受《有線健康》訪問，指出有5類食物不宜隔夜加熱再食，否則有機會感染沙門氏菌、李斯特菌等。

1. 半熟蛋，例如：醬油溏心蛋、溫泉蛋。有機會有沙門氏菌感染。

半熟蛋。(freepik)

2. 魚生、壽司 、生海鮮、生醃海鮮。有機會有李斯特菌感染。

壽司。(freepik)

3. 半生熟的牛扒、肉類等。

半生熟的牛扒。(freepik)

4. 燒味、滷水豆腐、滷水鵝片、滷水蛋、滷水墨魚。

這些食物已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌。

燒味。（Amanda Lim＠unsplash）

5. 冷盤前菜。

同樣是因為已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌。

冷盤前菜。(freepik)

隔夜菜放置逾8小時 亞硝酸鹽激增

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在電視節目《媽媽好神之俗女家務事》中指出，隔夜菜尤其是一些「深綠色葉菜類」，例如菠菜、芹菜、小棠菜，當中的硝酸鹽經過細菌分解後會產生亞硝酸鹽，若放置8小時以上，亞硝酸鹽的濃度會變得非常高，進食後會與一些含胺的食物結合變成亞硝胺。而亞硝胺對胃癌、食道癌、大腸癌是很強的致癌因子。

洪醫生提醒，菠菜、芹菜、小棠菜放置8小時以上，亞硝酸鹽的濃度會變得非常高。（資料圖片）

食用剩菜4大建議

食安中心亦曾提出4大建議，以確保剩菜（包括熟菜）的食用安全：

1. 只準備適量食物，減少剩菜的數量

2. 剩菜應在烹煮後2小時內放入雪櫃貯存，並盡快食用

3. 食用剩菜前，應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，並且不應重覆翻熱

4. 如剩菜置於室溫超過4小時，便應丟棄，不宜食用。

（全文完）

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