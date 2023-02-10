京都溫泉酒店9間推介　2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善／溫泉別墅　最平$974

京都溫泉旅館2023｜據最新日本櫻花預報，2023年京都櫻花最快在3月底盛開，相信不少人已計劃到京都，感受這座古色古香城市。《有線生活》為大家精選9間京都溫泉酒店，有的位於市中心交通方便、有的是單棟別墅適合一家大細入住，即看下文推介。

京都溫泉酒店9間推介（酒店官網）

目錄：

京都溫泉酒店1丨ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——天然溫泉水游泳池

彷如世外桃源的ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts以日本傳統庭園為主，裝潢典雅，景色十分開揚，冬天能一覽壯觀的鷹峯三山雪景，是京都渡假的好住處。酒店提供約114間房，牆紙用上唐紙及西陣織，融合京都傳統工藝與摩登風格。酒店中庭設置了大型水池造景，另有全年開放的天然溫泉水游泳池，住客可穿泳池與家人朋友一起浸溫泉。

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彷如世外桃源（酒店官網）

天然溫泉水游泳池（酒店官網）

酒店提供約114間房（酒店官網）

冬天能一覽壯觀的鷹峯三山雪景（酒店官網）

OMOROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts：

地址：〒603 8451 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

交通：地下鐵「北大路」站轉乘的士約15分鐘

價格：HK$4,268起／晚（2位成人）

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大阪／京都住宿推介：

京都溫泉酒店2丨京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)——半露天庭園溫泉

2021年才開幕的京都威斯汀都酒店，擁有京都最大型的SPA設施，設熱水浴缸、健身中心、桑拿、室內外游泳池等，而且還有與庭園揉合而建的半露天溫泉，有別與日本一般傳統設計。酒店共有266間客房，提供新式洋室和喇院和室選擇，想獨自浸溫泉更可預訂具私人溫泉的和室。

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2021年才開幕的京都威斯汀都酒店（酒店官網）

半露天溫泉（酒店官網）

新式洋室（酒店官網）

喇院和室（酒店官網）

京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)：

地址：粟田口華頂町1番地

交通：地下鐵「蹴上站」步行5分鐘

價格：HK$4,268起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店3丨Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa——《福布斯旅遊指南》5星推介

2020年新開幕的Hotel The Mitsui Kyoto建於江戶時代的三井總領家宅邸上，整體裝潢帶古日本風格，而且位置十分方便，就在京都二條城附近。酒店曾在2022年獲《福布斯旅遊指南》5星推介，是日本第一間開業初期即獲5星評價的酒店。酒店設有161間客房，其中21間是附客廳的Suite Room。溫泉設施由早上7時開到晚上11時，由於只有一個溫泉，因此男女住客都可穿泳衣浸泡。

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建於江戶時代的三井總領家宅邸上（agoda）

溫泉設施由早上7時開到晚上11時（agoda）

酒店設有161間客房（agoda）

附客廳的Suite Room（agoda）

Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa：

地址：京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284

交通：地下鐵「二條城」步行2分鐘

價格：HK$5,613起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店4丨京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel)——地下910米自家源泉

酒店距離京都車站只有5分鐘步程，交通十分方便，適合想走訪京都各處的朋友。酒店設2個半露天溫泉，分別為「東山之湯」及「西山之湯」，泉水是來自地下910米的自家源泉，具美容及舒緩痛症之效，是京都站周邊唯一一間酒店可提供天然溫泉。酒店提供13種房型，其中3種設有獨立私人溫泉，適合想有個人空間的住客。

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距離京都車站只有5分鐘步程（agoda）

泉水是來自地下910米的自家源泉（agoda）

酒店提供13種房型（agoda）

設有獨立私人溫泉（agoda）

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel)：

地址：京都府京都市下京区南不動堂町802

交通：地下鐵「京都站」步行5分鐘

價格：HK$974起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店5丨温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE——單棟式溫泉別墅

温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE 是一間單棟式溫泉別墅，附有小廚房、微波爐、咖啡機等，最多可供8人入住，而且有檜木祇園天然溫泉，絕對是家庭及大班朋友出遊之選。如果想嘗試酒店有名的玉子三文治早餐及懷石料理，可提前3日預訂。

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單棟式溫泉別墅（agoda）

附有小廚房、微波爐、咖啡機（agoda）

最多可供8人入住（agoda）

有檜木祇園天然溫泉（agoda）

温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE：

地址：京都府東山区西之町232-22

交通：地下鐵「三条京阪站」步行5分鐘

價格：HK$2,328起／晚（2位成人＋6位未滿6歲小童）

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京都溫泉酒店6丨Dormy Inn酒店 – 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)——提供免費拉麵

京都站前高階天然溫泉位於京都市中心，距離地鐵站只需7分鐘步程，讓你留在市區都可浸溫泉。酒店提供200間客房，有獨立浴缸可浸泡，男女分離式天然溫泉浴場設於頂層，另有桑拿和按摩服務等。酒店不定時提供免費拉麵，入住前可向前台確認時間。

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京都站前高階天然溫泉位於京都市中心（agoda）

酒店提供200間客房（agoda）

酒店不定時提供免費拉麵（agoda）

男女分離式天然溫泉浴場設於頂層（agoda）

Dormy Inn酒店 – 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)：

地址：京都府京都市下京區東盬町558-8

交通：地下鐵「京都站」步行4分鐘

價格：HK$983起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店7丨京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji)——傳統日式單棟房屋

京都季樂姊小路度假屋位於市中心，鄰近二條城，呈非常傳統的日式設計，內有4個傳統單棟房屋，最多可容納6人。每間屋均有3個臥室，包括2張雙人床和4張日式床墊，另設有陽台、熱水按摩池和露天浴池，適合想體驗傳統京都住宿的家庭。

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京都季樂姊小路度假屋位於市中心（booking.com）

內有4個傳統單棟房屋（booking.com）

每間房均有2張雙人床和4張日式床墊（booking.com）

設有陽台、熱水按摩池和露天浴池（booking.com）

京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji)：

地址：京都府京都市中京區式阿弥町118番地

交通：地下鐵「二條城前站」步行2分鐘

價格：HK$4,293起／晚（5位成人）

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京都溫泉酒店8丨嵐月旅館 (Rangetsu)——嵐山唯一源泉掛流式溫泉

嵐月旅館位於京都著名景點嵐山，房間可眺望嵐山風景，景色一流。從酒店步行約500米就可到達渡月橋 、天龍寺、 嵐山猴子公園等地方，觀光相當方便。酒店共有2種客房，分別是「一般和室」和「特別房」，後者設有私人檜木浴缸，住客可在房內享受露天風呂。另外，嵐月旅館是嵐山唯一一間具源泉掛流式溫泉，即直接使用從源泉湧出的溫泉，不會再循環使用溢出浴池的溫泉水。

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嵐月旅館位於京都著名景點嵐山（agoda）

酒店共有2種客房（agoda）

私人檜木浴缸（agoda）

嵐山唯一一間具源泉掛流式溫泉（agoda）

嵐月旅館 (Rangetsu)：

地址：京都府京都市右京區嵯峨天龍寺芒之馬場町 68

交通：JR「嵯峨嵐山站」步行15分鐘

價格：HK$2,145起／晚（5位成人）

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京都溫泉酒店9丨京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen)——遠離市區度假酒店

京湯之花翠泉度假酒店雖然與市區有點距離，但有區內接駁車，尚算方便。酒店並提供13間禁煙客房，部分房間有休息區及房內露台，可以欣賞山景和園景，另外還有Spa、溫泉及天然泳池等公共設施，適合想遠離市區的旅客。

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遠離市區度假酒店（agoda）

部分房間有休息區及房內露台（agoda）

可以欣賞山景和園景（agoda）

有Spa、溫泉及天然泳池等公共設施（agoda）

京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen)：

地址：京都府龜岡市稗田野町芦之山豬尻6-3

交通：地下鐵「龜岡站」步行8分鐘

價格：HK$4,385起／晚（2位成人）

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（全文完）