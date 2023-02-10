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京都溫泉酒店9間推介　2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善／溫泉別墅　最平$974

  • 雪翎
  • 2023年02月10日
京都溫泉酒店9間推介　2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善／溫泉別墅　最平$974

京都溫泉旅館2023｜據最新日本櫻花預報，2023年京都櫻花最快在3月底盛開，相信不少人已計劃到京都，感受這座古色古香城市。《有線生活》為大家精選9間京都溫泉酒店，有的位於市中心交通方便、有的是單棟別墅適合一家大細入住，即看下文推介。

京都溫泉酒店9間推介　最平$974！2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／單棟式別墅
京都溫泉酒店9間推介（酒店官網）

目錄：

  1. ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——天然溫泉水游泳池
  2. 京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)——半露天庭園溫泉
  3. Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa——《福布斯旅遊指南》5星推介
  4. 京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel)——地下910米自家源泉
  5. 温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE——單棟式溫泉別墅
  6. Dormy Inn酒店 – 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)——提供免費拉麵
  7. 京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji)——傳統日式單棟房屋
  8. 嵐月旅館 (Rangetsu)——嵐山唯一源泉掛流式溫泉
  9. 京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen)——遠離市區度假酒店

京都溫泉酒店1丨ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——天然溫泉水游泳池

彷如世外桃源的ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts以日本傳統庭園為主，裝潢典雅，景色十分開揚，冬天能一覽壯觀的鷹峯三山雪景，是京都渡假的好住處。酒店提供約114間房，牆紙用上唐紙及西陣織，融合京都傳統工藝與摩登風格。酒店中庭設置了大型水池造景，另有全年開放的天然溫泉水游泳池，住客可穿泳池與家人朋友一起浸溫泉。

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ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——彷如世外桃源
彷如世外桃源（酒店官網）
ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——天然溫泉水游泳池
天然溫泉水游泳池（酒店官網）
ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——酒店提供約114間房
酒店提供約114間房（酒店官網）
ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts——冬天能一覽壯觀的鷹峯三山雪景
冬天能一覽壯觀的鷹峯三山雪景（酒店官網）

OMOROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts：

地址：〒603 8451 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1
交通：地下鐵「北大路」站轉乘的士約15分鐘
價格：HK$4,268起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店2丨京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)——半露天庭園溫泉

2021年才開幕的京都威斯汀都酒店，擁有京都最大型的SPA設施，設熱水浴缸、健身中心、桑拿、室內外游泳池等，而且還有與庭園揉合而建的半露天溫泉，有別與日本一般傳統設計。酒店共有266間客房，提供新式洋室和喇院和室選擇，想獨自浸溫泉更可預訂具私人溫泉的和室。

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京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)——2021年才開幕的京都威斯汀都酒店
2021年才開幕的京都威斯汀都酒店（酒店官網）
京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)半露天溫泉
半露天溫泉（酒店官網）
京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)新式洋室
新式洋室（酒店官網）
京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)喇院和室
喇院和室（酒店官網）

京都威斯汀都酒店 (The Westin Miyako Kyoto)：

地址：粟田口華頂町1番地
交通：地下鐵「蹴上站」步行5分鐘
價格：HK$4,268起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店3丨Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa——《福布斯旅遊指南》5星推介

2020年新開幕的Hotel The Mitsui Kyoto建於江戶時代的三井總領家宅邸上，整體裝潢帶古日本風格，而且位置十分方便，就在京都二條城附近。酒店曾在2022年獲《福布斯旅遊指南》5星推介，是日本第一間開業初期即獲5星評價的酒店。酒店設有161間客房，其中21間是附客廳的Suite Room。溫泉設施由早上7時開到晚上11時，由於只有一個溫泉，因此男女住客都可穿泳衣浸泡。

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Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa 建於江戶時代的三井總領家宅邸上
建於江戶時代的三井總領家宅邸上（agoda）
Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa 溫泉設施由早上7時開到晚上11時
溫泉設施由早上7時開到晚上11時（agoda）
Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa 酒店設有161間客房
酒店設有161間客房（agoda）
Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa 附客廳的Suite Room
附客廳的Suite Room（agoda）

Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel & Spa

地址：京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284
交通：地下鐵「二條城」步行2分鐘
價格：HK$5,613起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店4丨京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel)——地下910米自家源泉

酒店距離京都車站只有5分鐘步程，交通十分方便，適合想走訪京都各處的朋友。酒店設2個半露天溫泉，分別為「東山之湯」及「西山之湯」，泉水是來自地下910米的自家源泉，具美容及舒緩痛症之效，是京都站周邊唯一一間酒店可提供天然溫泉。酒店提供13種房型，其中3種設有獨立私人溫泉，適合想有個人空間的住客。

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京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel) 距離京都車站只有5分鐘步程
距離京都車站只有5分鐘步程（agoda）
京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel) 泉水是來自地下910米的自家源泉
泉水是來自地下910米的自家源泉（agoda）
京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel) 酒店提供13種房型
酒店提供13種房型（agoda）
京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel) 設有獨立私人溫泉
設有獨立私人溫泉（agoda）

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店 (Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihoukaku Hotel)

地址：京都府京都市下京区南不動堂町802
交通：地下鐵「京都站」步行5分鐘
價格：HK$974起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店5丨温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE——單棟式溫泉別墅

温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE 是一間單棟式溫泉別墅，附有小廚房、微波爐、咖啡機等，最多可供8人入住，而且有檜木祇園天然溫泉，絕對是家庭及大班朋友出遊之選。如果想嘗試酒店有名的玉子三文治早餐及懷石料理，可提前3日預訂。

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温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE 單棟式溫泉別墅
單棟式溫泉別墅（agoda）
温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE 附有小廚房、微波爐、咖啡機
附有小廚房、微波爐、咖啡機（agoda）
温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE 最多可供8人入住
最多可供8人入住（agoda）
温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE 有檜木祇園天然溫泉
有檜木祇園天然溫泉（agoda）

温泉の宿 祇園舞扇 別邸 by 宿ルKYOTO HANARE

地址：京都府東山区西之町232-22
交通：地下鐵「三条京阪站」步行5分鐘
價格：HK$2,328起／晚（2位成人＋6位未滿6歲小童）

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京都溫泉酒店6丨Dormy Inn酒店 – 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)——提供免費拉麵

京都站前高階天然溫泉位於京都市中心，距離地鐵站只需7分鐘步程，讓你留在市區都可浸溫泉。酒店提供200間客房，有獨立浴缸可浸泡，男女分離式天然溫泉浴場設於頂層，另有桑拿和按摩服務等。酒店不定時提供免費拉麵，入住前可向前台確認時間。

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Dormy Inn酒店 - 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)京都站前高階天然溫泉位於京都市中心
京都站前高階天然溫泉位於京都市中心（agoda）
Dormy Inn酒店 - 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)酒店提供200間客房
酒店提供200間客房（agoda）
Dormy Inn酒店 - 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)酒店不定時提供免費拉麵
酒店不定時提供免費拉麵（agoda）
Dormy Inn酒店 - 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)男女分離式天然溫泉浴場設於頂層
男女分離式天然溫泉浴場設於頂層（agoda）

Dormy Inn酒店 – 京都站前高階天然溫泉 (Natural Hot Spring Dormy Inn Premium Kyoto Ekimae)

地址：京都府京都市下京區東盬町558-8
交通：地下鐵「京都站」步行4分鐘
價格：HK$983起／晚（2位成人）

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京都溫泉酒店7丨京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji)——傳統日式單棟房屋

京都季樂姊小路度假屋位於市中心，鄰近二條城，呈非常傳統的日式設計，內有4個傳統單棟房屋，最多可容納6人。每間屋均有3個臥室，包括2張雙人床和4張日式床墊，另設有陽台、熱水按摩池和露天浴池，適合想體驗傳統京都住宿的家庭。

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京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji) 京都季樂姊小路度假屋位於市中心
京都季樂姊小路度假屋位於市中心（booking.com）
京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji) 內有4個傳統單棟房屋
內有4個傳統單棟房屋（booking.com）
京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji) 每間房均有2張雙人床和4張日式床墊
每間房均有2張雙人床和4張日式床墊（booking.com）
京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji) 設有陽台、熱水按摩池和露天浴池
設有陽台、熱水按摩池和露天浴池（booking.com）

京都季樂姊小路度假屋 (Kiraku Kyoto Aneyakoji)

地址：京都府京都市中京區式阿弥町118番地
交通：地下鐵「二條城前站」步行2分鐘
價格：HK$4,293起／晚（5位成人）

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京都溫泉酒店8丨嵐月旅館 (Rangetsu)——嵐山唯一源泉掛流式溫泉

嵐月旅館位於京都著名景點嵐山，房間可眺望嵐山風景，景色一流。從酒店步行約500米就可到達渡月橋 、天龍寺、 嵐山猴子公園等地方，觀光相當方便。酒店共有2種客房，分別是「一般和室」和「特別房」，後者設有私人檜木浴缸，住客可在房內享受露天風呂。另外，嵐月旅館是嵐山唯一一間具源泉掛流式溫泉，即直接使用從源泉湧出的溫泉，不會再循環使用溢出浴池的溫泉水。

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嵐月旅館 (Rangetsu)嵐月旅館位於京都著名景點嵐山
嵐月旅館位於京都著名景點嵐山（agoda）
嵐月旅館 (Rangetsu) 酒店共有2種客房
酒店共有2種客房（agoda）
嵐月旅館 (Rangetsu) 私人檜木浴缸
私人檜木浴缸（agoda）
嵐月旅館 (Rangetsu) 嵐山唯一一間具源泉掛流式溫泉
嵐山唯一一間具源泉掛流式溫泉（agoda）

嵐月旅館 (Rangetsu)

地址：京都府京都市右京區嵯峨天龍寺芒之馬場町 68
交通：JR「嵯峨嵐山站」步行15分鐘
價格：HK$2,145起／晚（5位成人）

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京都溫泉酒店9丨京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen)——遠離市區度假酒店

京湯之花翠泉度假酒店雖然與市區有點距離，但有區內接駁車，尚算方便。酒店並提供13間禁煙客房，部分房間有休息區及房內露台，可以欣賞山景和園景，另外還有Spa、溫泉及天然泳池等公共設施，適合想遠離市區的旅客。

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京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen) 遠離市區度假酒店
遠離市區度假酒店（agoda）
京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen) 部分房間有休息區及房內露台
部分房間有休息區及房內露台（agoda）
京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen) 可以欣賞山景和園景
可以欣賞山景和園景（agoda）
京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen) 有Spa、溫泉及天然泳池等公共設施
有Spa、溫泉及天然泳池等公共設施（agoda）

京湯之花翠泉度假酒店 (Kyo Yunohana Resort Suisen)

地址：京都府龜岡市稗田野町芦之山豬尻6-3
交通：地下鐵「龜岡站」步行8分鐘
價格：HK$4,385起／晚（2位成人）

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（全文完）

有線生活
京都10間新酒店2023　日式旅館／1分鐘到車站／家庭公寓／免費溫泉　人均$122起
京都酒店8間近車站推介　距離出口1分鐘／有廚房／日式旅館／免費早餐／寬敞房間
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