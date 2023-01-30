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毒舌大狀丨失血過多千萬別大量飲水　中醫解構「低滲性脫水」可致命｜附2大處理步驟

  • 雪翎
  • 2023年01月30日
毒舌大狀丨失血過多千萬別大量飲水　中醫解構「低滲性脫水」可致命｜附2大處理步驟

毒舌大狀｜相信有看2023年賀歲電影《毒舌大狀》的朋友都記得，其中一幕是救護員指出，失血過多後不可以大量飲水，否則隨時送命。很多觀眾看後都不解為甚麼不能飲水，中醫師馬琦傑日前就在Facebook作出解釋，並提醒大家如果大量出血，應該如何處理。

2023年賀歲電影《毒舌大狀》（官方劇照）

出血後大量喝水會造成「低滲性脫水」

中醫師馬琦傑日前在Facebook專頁「中醫爸B – 馬琦傑醫師」表示，看完《毒舌大狀》後，發現戲院內很多人好奇為甚麼大量出血後不能飲大量水，他解釋原來是因為會造成「低滲性脫水」。

馬醫師指出，如果人體失血過多（成人短時間內500cc以上，大概15至20%），受重創後感到口渴是生理反應。但是，喝下大量水會降低血液濃度，大大減少紅血細胞，當紅血細胞少於30%（正常為50%），便會影響血氧含量，令血液未能提供足夠氧去不同器官。

出血後大量喝水會造成「低滲性脫水」（官方劇照）

喝水會令更多水份由組織流出

馬醫師續指，喝下大量水的話，稀釋的血液會變成低滲性，令更多水份由組織流出，繼而造成「低滲性脫水」，對重要的器官，如腦、肝、心等將造成不可挽回的創傷。大量失血後要注意，千萬不要讓重傷傷者飲水，應即時致電999。而如果真的要飲水，亦只可飲少量「鹽水」，並等候救護車來急救。

（全文完）

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人體怎樣才算失血過多？

成人短時間內失血500cc以上，大概15至20%。詳情

「低滲性脫水」有甚麼後果？

會對重要的器官，如腦、肝、心等將造成不可挽回的創傷。詳情

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