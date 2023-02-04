胃痛｜17歲女生三餐吃韓式辣麵　胃部痛到無法走路　醫生揭她食辣致2腸胃病

不少人都無辣不歡，但緊記要適可而止，免得「病從口入」！一名17歲女學生自小嗜辣，更迷上吃韓式辣拌麵，試過一日三餐都以此代替。結果，她因為太常進食辛辣食物，導致嚴重胃痛，更無法走路、痛不欲生，嚴重影響生活。經醫生檢查後，證實她患上胃酸倒流和腸潰瘍。雖然她住院接受治療並已出院，可惜往後日子，胃部都難以再負擔辛辣食物。

一名17歲女生因為太常進食辛辣食物，導致嚴重胃痛。（istock圖片）

17歲女生三餐吃韓式辣拌麵

據馬來西亞媒體《mStar》報道，吉隆坡一名17歲女中學生Syiqin自小嗜辣，中二開始迷上韓式辣拌麵。她說有時母親煮的飯菜不合胃口，便會選擇吃辣拌麵，更試過一日三餐都以此代替。由於愛吃辛辣食物，所以Syiqin經常感到肚痛。求醫時，醫生表示只是普通胃痛，於是她便不以為意，繼續經常吃辛辣食物。

由於愛吃辛辣食物，所以Syiqin經常感到肚痛。（istock圖片）

胃痛至無法走路

起初，Syiqin只是斷斷續續地肚痛，直至去年10月底，她的胃痛開始越來越頻繁。先後往2間診所求醫，醫生依舊診斷她為一般胃痛。可是回家吃藥後，Syiqin胃痛情況不但沒有好轉，更痛至無法上學。她表示：「我感覺腸道、腰部和腹部都在痛，無法走路，連睡覺和坐著都痛，感覺不太對勁」。

回家吃藥後，Syiqin胃痛情況不但沒有好轉，更痛至無法上學。（Unsplash圖片）

醫生揭胃酸倒流＋腸道潰瘍

於是，她又再到另一間診所求診。這次醫生為她打了針，雖然胃痛有緩和，但是肚子仍然不舒服。於是醫生轉介她去專科作進一步檢查。經專科醫生檢查後，證實Syiqin胃食道逆流（胃酸倒流）和腸道潰瘍，而病發原因就是因為太常食用辛辣食物導致，最後她需要住院6天接受腸鏡檢查和治療。近日Syiqin於TikTok分享此經歷，表示那次胃痛令她痛不欲生，希望大家能引以為鑒。

經專科醫生檢查後，證實Syiqin胃食道逆流和腸道潰瘍。（istock圖片）

胃酸逆流可致食道癌

據本港衛生署資料，人體的消化道壁由一層黏膜保護，胃酸一旦分泌過多便會令黏膜破損，引致發炎和潰瘍，嚴重甚至令胃壁及腸道穿破。而飲食不定時、多吃酸／辣等濃味食物等的不良飲食習慣，便是令胃酸分泌增加的成因之一。而台灣衛生福利部國民健康署的影片指出，當胃酸逆流到食道中，會侵蝕食道內壁，導致食道發炎和潰瘍，長時間更可能演變成食道癌。

多吃酸／辣等濃味食物等的不良飲食習慣，便是令胃酸分泌增加的成因之一。（Unsplash圖片）

10個生活習慣預防

腸胃病會影響我們的日常生活，甚至為上學或工作帶來不便。要預防胃酸逆流，可以從改善生活習慣入手：

減少進食油膩、辛辣的食物

減少飲用咖啡、茶、酒或汽水

不要太晚吃晚餐

不吃宵夜

少吃多餐，均衡飲食

飯後2小時內不平躺

不要吸煙和酗酒

多進食膳食纖維豐富食物

避免過緊衣物對胃部形成壓力

適時放鬆壓力

要預防胃酸逆流，可以從改善生活習慣入手。（Unsplash圖片）

（全文完）