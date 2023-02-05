便秘食香蕉唔係最好？研究揭1種水果通便效果更強　每周大便增加1.5次

便秘是都市人常見的問題，而說到通便水果，很多人第一時間都會想起香蕉，不過原來有另一款水果更強勁！最近有國際研究指出，每天吃2顆綠色奇異果，不但有助改善便秘，而且亦沒有副作用。

便秘是都市人常見的問題，而說到通便水果，很多人第一時間都會想起香蕉。（資料圖片）

台灣胃腸肝膽科副教授李柏賢在Facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」發文，指出「每天兩顆綠奇異果，便秘遠離我」。他表示，一直以來醫生都是建議患者便秘時可以多吃綠色奇異果和火龍果，不過始終沒有大規模的研究支持。而近期有一項發表在《美國消化醫學雜誌》的國際研究證實，每日進食2顆綠色奇異果和7.5克的洋車前子相比，不但可以改善便秘，更能令每週排便次數增加1.5次以上。除此之外，亦可以減少便秘患者腹部不適感。

每日進食2顆綠色奇異果和7.5克的洋車前子相比，不但可以改善便秘，更能令每週排便次數增加1.5次以上。（freepik）

李柏賢大讚該研究結果非常實用，更稱以前經常說的「每天一顆蘋果，醫師遠離我」，現在應該改成「每天兩顆綠奇異果，便秘遠離我。」

台灣家醫科醫師李思賢曾在其Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，便秘的定義是指排便次數變少或排便困難的情況。一個禮拜排便次數少於三次，或有其他排便問題像是疼痛、肛裂都可以稱為便秘。

便秘的定義是指排便次數變少或排便困難的情況。（資料圖片）

而若果想要改善便秘問題，最常的建議就是多吃纖維。不過，有些人即使進食足夠的纖維，仍未見有改善，李思賢則歸納了以下5大原因。

便秘原因｜1. 脫水

即使有攝取足夠纖維，若一天的水喝不夠還是很大可能會便秘。而要改善這問題，基本上多喝包括茶和咖啡在內的水分便可。

若一天的水喝不夠還是會便秘。（freepik）

便秘原因｜2. 吃太多抗生素和農藥

李思賢說，抗生素不只是指醫師處方的藥物，還包括食物中的抗生素。由於抗生素會隨著食物鏈累積並進入其體內，而腸內菌本身也是細菌，可能會被抗生素和農藥殺死腸內菌數量，導致便秘。

抗生素不只是指醫師處方的藥物，還包括食物中的抗生素。（freepik）

便秘原因｜3. 腸內菌數量太少

腸內菌數量太少時，會使我們無法排出正常健康的大便，這樣可能需要補充益生菌、多吃發酵食物改善。

腸內菌數量太少時，會使我們無法排出正常健康的大便。（Unsplash圖片）

便秘原因｜4. 正在改變飲食習慣

李思賢解釋，無論是哪種飲食轉換，當腸道菌沒有得到「習慣」的食物，就可能導致便秘。經過「轉變期」直到腸道適應新的飲食習慣，排便就會恢復正常，但過程可能需要一個月以上，他建議可以使用一些軟便劑幫助。

當腸道菌沒有得到「習慣」的食物，就可能導致便秘。（freepik）

便秘原因｜5. 壓力過大

太大的壓力亦會抑制腸道蠕動，建議可以通過瑜珈、冥想、桑拿和呼吸練習等活動，適度地緩解緊繃情緒。

太大的壓力亦會抑制腸道蠕動。（freepik）

預防便秘4大方法

香港衛生防護中心列出4大預防便秘的方法，大家不妨參考一下：

預防便秘方法｜1. 多吃高纖維質的食物

每天進食3至4份（6-8両）或以上的蔬菜、2至3份水果（如橙、雪梨等）；另外亦可選擇高纖維的穀物類食物，如麥包、麥皮、紅米飯等。

預防便秘方法｜2. 攝取足夠流質

確保每日攝取要足夠的流質，例如開水、清湯、果汁。

預防便秘方法｜3. 適量運動

為了促進腸臟蠕動，每天應進行適量運動。

預防便秘方法｜4. 養成大便習慣

嘗試養成定時大便的習慣，並作息定時。建議可在早上起來先喝水以增加便意，或在早餐後上廁。

（全文完）