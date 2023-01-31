一線搜查丨日本花王Kao教4方法洗衣不起皺　用錯洗衣袋　恤衫隨時變梅菜

洗衣機經常洗到衣服又皺又變形，令人十分頭痛。日本日用品公司花王（Kao）早前就在官網分享到如何避免衣服變皺變形，即看下文4大方法。

洗衣機經常洗到衣服又皺又變形（花王官網）

衣服防皺方法1丨洗衣網該如何選？

洗衣網作用—般是防止起皺、破損、纏結、變形、掉毛、起毛等，使用洗衣網有助保持衣服形狀，常見4大種類包括：

1. 粗洗衣網

粗洗衣網作用是用於防止衣物纏結、洗滌起皺、變形。適用於襯衫、襯衫、針織品、褲子等。

2. 精細洗衣網

精細洗衣網用於精緻衣物，防止絨毛堆積和起球。對於特別精緻的衣服，在放入之前將其翻過來折疊。

3. 內衣洗衣網

內衣洗衣網用於防止胸圍鋼絲和罩杯變形。

4. 大件物品洗衣網

大件物品洗衣網用於洗滌毛巾和毯子等，防止因纏結和摩擦而造成的起球和損壞。

4種常見洗衣網（花王官網／有線生活製圖）

大小合適的洗衣網可防皺

如果洗衣網太大，衣服會在裡面晃來晃去，造成褶皺；相反，洗衣網太小會清潔不到衣服污垢。為防止起皺和變形，請將衣服折疊並放入大小合適的洗衣網中。

↓↓↓大小合適的洗衣網↓↓↓

大小合適的洗衣網（花王官網）

↓↓↓太大或太小的洗衣網↓↓↓

太大或太小的洗衣網（花王官網）

衣服防皺方法2丨洗衣機脫水技巧

花王指出，在洗衣機脫水後，把衣服儘快掛起來晾乾是避免起皺的訣竅。因為如果脫水時間長，衣服會很快乾，因此可能會造成皺紋和變形。

如果不想衣服起皺變形，可以事先把它放入洗衣網，然後把洗衣機的脫水時間手動轉為「短時間」，與其他衣物一起洗滌。之後，先取出洗衣網，再將剩餘衣物再次脫水。

洗衣機脫水技巧（花王官網）

衣服防皺方法3丨3大晾衫前防皺技巧

晾衫前有3步可撫平衣物皺紋：

1. 搖晃衣服

抓住肩部或袖子上下搖晃衣服數次。

抓住肩部或袖子上下搖晃衣服數次（花王官網）

2. 輕拍衣服

輕輕折疊衣服後用手掌輕拍。

輕輕折疊衣服後用手掌輕拍（花王官網）

3. 拉伸皺紋

在容易出現皺紋的地方拉伸數次，比如襯衫的衣領、門襟、袖口、接縫處。若遇上有摺痕或褶邊的褲子，可沿著摺痕拉緊。

在容易出現皺紋的地方拉伸數次（花王官網）

衣服防皺方法4丨根據衣物改變晾衫方式

洗衣後，我們可根據衣物特質來改變晾衫方式，如果是針織衫等富彈性的衣物，須平放在衣架上晾乾，以防走樣；如果是鞋、毛衣等厚重物品，最好掛在衣架上晾乾；如果是羊毛，絲綢，尼龍等易受陽光照射，而水洗標籤上有陰乾標誌的物品，一定要放在陰涼處，要注意，深色衣服在陽光下容易褪色。

針織衫宜平放在衣架上晾乾（花王官網）

厚重物品最好掛在衣架上（花王官網）

（全文完）

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