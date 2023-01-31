一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚

香港地少車多，泊車車位一向供不應求，經常出現「有車無位泊」的情況。日前又再出現「人肉霸位」事件，網上流傳一段影片指，一名中年男子站在咪錶車位「人肉霸位」，拒絕讓私家車駛入，引起司機不滿理論，惟該男子仍拒絕離開，更表示「我架車喺後面」，要求司機「兜多個圈」。不少網民直斥該男子厚顏無恥，並且建議司機報警處理。

一名中年男子站在咪錶車位「人肉霸位」，拒絕讓私家車駛入。（車cam L（香港群組）＠FB）

一名網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，留言指「呢啲叫人肉霸位呀，你咁樣係唔啱㗎叔叔！」從片中可見，涉事地點疑為屯門黃金泳灘附近停車場，一名身穿藍灰色外套的中年男子站在咪錶車位，片中司機正與他理論，「人肉霸位啊叔叔你依家！係咪？你架車都未到，你明唔明啊？你話架車到咗，咁我泊咁我唔啱啦。」

一名身穿藍灰色外套的中年男子站在咪錶車位。（車cam L（香港群組）＠FB）

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男子：我架車就喺後面！

該名中年男子則表示其車輛在後方，要求司機「兜多個圈」，「你…你…你兜多個圈啦，我架車就喺後面嚟，點樣嚟唔到啫？」司機不解：「點解我要兜多個圈啊？」男子續指，「架車喺度等就得，我個人喺到等唔得？」司機指出該男子做法不對，「個個喺度等緊㗎嘛叔叔，你明唔明啊？你唔啱啊叔叔」、「你架車都無到，你話喺後面塞緊，個個都喺後面塞緊㗎啦，你明唔明啊？你霸住個位唔啱㗎叔叔。」

男子則表示其車輛在後方，要求司機「兜多個圈」。（車cam L（香港群組）＠FB）

男子否認人肉霸位：呢個位我㗎啦嘛

男子未有理會，更要求司機「行前少少」，「你行前少少啦，我架車已經到緊啦」，司機再次反問：「第幾架？邊架？喺邊度啊？你人肉霸位喎。」男子否認自己「人肉霸位」，並且反斥司機「塞住個位」，「依家咁多人喺度等緊，而家你架車喺嗰度，調返轉頭嚟塞住個位」，更強調此車位屬於他本人，「頭先個阿哥已經話畀我，畀我呢個位我㗎啦嘛，你而家仲喺度塞住架車」、「咁我係咪有權可以咁做啊？」

男子表示：「頭先個阿哥已經話畀我，畀我呢個位我㗎啦嘛。」（車cam L（香港群組）＠FB）

司機隨後將車輛駛前，惟該男子仍然未有離開，於是再次詢問男子車輛的去向，「你架車都未到，喺邊度呀？」而男子則大聲重複「咪喺後面囉，就喺你後面咋嘛」，影片至此結束。

網民：真係可以無賴到咁

不少網民直斥該男子「人肉霸位」行為十分無恥，、「人無恥，便無敵」、「咁大個人都唔覺得肉酸」、「強詞奪理，無得救了，這個是車位，不是人位，明白嗎」。亦有網民大讚片主有EQ高、有耐性，建議遇上「人肉霸位」情況，直接報警處理。

不少網民直斥該男子「人肉霸位」行為十分無恥。（車cam L（香港群組）＠FB）

根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000港元或監禁3個月。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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