刷牙｜飯後立即刷牙原來做錯？用力刷牙有反效果？牙醫拆解刷牙4大謬誤｜附6招口腔護理

刷牙，是我們每天都會做的事，不過你又做對了嗎？有牙醫指出坊間4大刷牙謬誤，例如飯後即時刷牙以為會令口腔更乾淨，這樣做不僅無法達致清潔功效，更可能導致牙齦、琺瑯質等受損，造成反效果。即看下文了解。

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刷牙已成我們的生活習慣。（Unsplash圖片）

刷牙4大迷思

我們從小到大就被教導要勤刷牙，不然會蛀牙。那麼用力刷是否就等於勤力刷牙？台灣中山醫學大學附設醫院牙科醫生劉馥萱於Facebook專頁分享到，我們刷牙時普遍有4大常犯錯誤，包括認為用力刷會比較乾淨、刷牙就等如只是刷牙齒等。做錯不僅沒法達致清潔功效，更會導致牙齦、琺瑯質等受損，影響牙齒健康。

做錯不僅沒法達致清潔功效，更會導致牙齦、琺瑯質等受損，影響牙齒健康。（Unsplash圖片）

刷牙迷思｜1. 越用力越乾淨？

不少人刷牙時，為了想刷得乾淨而拼命用力刷。劉醫生指過度用力刷牙會導致牙齦受傷、牙齒磨損；本港消委會亦曾提醒刷牙過度用力，有機會損害琺瑯質並刺激牙齦。

過度用力刷牙會導致牙齦受傷、牙齒磨損。（《皮諾丘》劇照）

刷牙迷思｜2. 刷牙就只是「刷牙」？

劉醫生說，刷牙不代表只是刷牙齒，牙齒和牙齦交界處更重要！由於這些縫間最易滋生牙菌斑（牙石），導致牙周病或蛀牙，因此我們刷牙時要多加注意清潔這些位置。

刷牙不代表只是刷牙齒，牙齒和牙齦交界處更重要！（Unsplash圖片）

刷牙迷思｜3. 飯後應立即刷牙？

我們吃飯後，口腔裏還會留有食物殘渣，而這些殘渣會產生酸性物質。若立即刷牙，會令牙齒琺瑯質被酸性物質損耗。劉醫生建議用餐完畢半小時後才刷牙；而喝過汽水、果汁等酸性飲料後，都不建議立刻刷牙。

吃飯後，口腔裏留有的食物殘渣會產生酸性物質。（Unsplash圖片）

刷牙迷思｜4. 牙膏越涼越有用？

大部分牙膏中都有薄荷成分，令我們刷牙後感覺口氣清新。但其實這與牙齒是否清潔並沒有關係，薄荷味、清涼感都只是讓我們產生乾淨的心理作用，最重要還是認真刷牙。

薄荷味、清涼感都只是讓我們產生乾淨的心理作用，最重要還是認真刷牙。（Unsplash圖片）

口腔護理6貼士

要保持口腔清潔，以下整合了衛生署和消委會6個貼士：

【貼士1】早晚刷牙

每天用正確方法早晚刷牙兩次。雖然我們晚上刷牙後不會進食，但睡眠時口腔內仍有機會有細菌滋生，因此早上起床時刷牙可以幫助清除口腔內的細菌。而每次刷牙都要徹底清潔每個牙齒的表面，用含氟牙膏可減少蛀牙。

【貼士2】軟毛牙刷呈45度角

比起硬毛牙刷，可使用軟毛牙刷。軟毛牙刷同樣可清除殘渣，而對牙齒和牙齦造成的創傷較小。而刷牙時牙刷的位置亦要正確，牙刷應呈45度角，緊貼牙齦處前後來回移動。

刷牙時牙刷應呈45度角，緊貼牙齦處前後來回移動。（Unsplash圖片）

【貼士3】注意牙肉、牙縫清潔

除了清潔牙齒表面，特別需要留意清潔牙肉邊緣，因為牙肉貼近牙齒的邊緣位置特別容易累積牙菌膜而引發牙肉發炎等問題，亦應使用其他牙齒護理產品例如牙線、牙線棒或牙縫刷等，清潔牙縫間的污垢，減少牙菌生長和牙石的形成。

【貼士4】每餐之間以清水解渴

每餐之間以清水解渴，每次進食最好相隔最少個半小時，以便唾液有足夠時間中和由細菌分解食物中糖分和澱粉質後產生的酸質。平日盡量減少攝入過量的糖分、酸性食物或飲品。

每餐之間以清水解渴，每次進食最好相隔最少個半小時（Unsplash圖片）

【貼士5】選擇合適牙膏

有些美白牙膏可能含有磨砂微粒，如果加上硬毛牙刷或過度用力刷牙，或會損害琺瑯質，甚至造成敏感牙齒。應先諮詢牙醫才去選擇合適的牙膏，按自己的情況轉換不同功用的牙膏。

【貼士6】日常習慣

日常生活中，我們應避免吸煙；每年亦應最少做一次口腔檢查，保障牙齒健康。

每年亦應最少做一次口腔檢查，保障牙齒健康。（Unsplash圖片）

（全文完）