腹部脹痛或屬患結腸癌警號 微創手術傷口小助縮復原時間

肚痛、腹脹，相信不少都市人也經歷過，你會認為是壓力大致腸胃不適嗎？大腸分為結腸和直腸，一般而言，早期結腸癌的症狀不明顯，患者往往難以察覺。根據2020年香港癌症資料統計中心數據，大腸癌屬於香港第二大常見癌症。幸而現時結腸癌手術科技日新月異，不僅早期患者可進行手術，即使癌細胞已轉移，只要經醫生評估病情適合也有機會可以進行手術。現時微創手術亦可應用在結腸癌，患者傷口較小、復原時間亦較短。

外科專科 謝得言醫生

良性瘜肉可演變成惡性腫瘤 早期症狀不明顯

結腸癌一般由良性瘜肉慢慢演變而成，隨著時間過去，良性瘜肉或會慢慢轉化成惡性腫瘤。外科專科謝得言醫生指出：「50歲以上人士、吸煙酗酒、進食過多紅肉及加工肉製品、糖尿病及潰瘍性結腸炎患者，也是高危一族。」結腸癌與很多癌症一樣，由於早期階段沒有明顯症狀，患者一般較難察覺。如出現症狀，病情可能已開始惡化，例如出現腹脹、大便帶血、大便有黏液、排便不清等等。如腫瘤惡化至一定程度，患者可能出現腹痛、排便困難、食慾不振、氣喘、疲倦及貧血。

手術屬根治性治療 微創手術助患者及早康復

謝醫生分享：「結腸癌與很多癌症一樣，根治方法都是透過手術切除腫瘤。」一般而言，早期癌症的手術根治率比較高，但即使屬較晚期，癌細胞已轉移，醫生也可以視乎腫瘤位置及患者的情況而決定能否進行手術。以往手術主要以開放形式進行，亦即「開大刀」，但隨著科技發展，微創手術也漸漸成為結腸癌手術的主流，腹腔鏡大腸切除術為其中一種。謝醫生表示：「進行手術時，醫生會在患者腹部開數個小切口，再以二氧化碳填滿腹腔，然後再透過微創儀器及電腦螢幕進行切除手術，切除腸道的長度取決於腫瘤位置。」由於傷口較小，患者進行微創手術後，傷口癒合較快、康復時間較短。謝醫生提醒並非所有患者都適合進行腹腔鏡微創手術，患者呼吸系統等如果出現問題，注入過多二氧化碳或會影響患者呼吸。

謝醫生分享一位86歲伯伯的個案，起初因為大便帶血求診，經檢查後發現腸道有一個5厘米大的腫瘤，但不幸中之大幸，癌細胞並無擴散。最初伯伯非常抗拒進行手術，但經過家人勸說及醫生的講解，終於願意進行微創手術。術後2至3天，他已經能夠自行飲食及步行，情況穩定。現時醫學發展一日千里，手術的後遺症已經大幅減少，建議患者如有任何疑慮，應積極與主診醫生商討，以尋求最適切的治療方案。

以上資訊由謝得言醫生提供

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