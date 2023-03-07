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神戶酒店10間推介　新開幕／免費溫泉／頂樓大浴場／1分鐘到車站

  • 雪翎
  • 2023年03月07日
神戶酒店10間推介　新開幕／免費溫泉／頂樓大浴場／1分鐘到車站

神戶酒店2023｜神戶距離大阪約20分鐘的車程，是個海港城市。一說到神戶，通常就會和流行、山脈、海岸劃上等號，其中最為人知曉的，莫過於神戶牛肉和豐富觀光資源，此外，神戶擁有最古老的溫泉區「有馬溫泉」，可以體驗非常日式的泡湯文化。《有線生活》精選了10間神戶酒店，即看下文。

神戶酒店10間推介　免費溫泉／海景露台／1分鐘到車站
神戶距離大阪約20分鐘的車程，是個海港城市（Agoda.com）


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目錄：

  1. 神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)——1分鐘步行到地鐵
  2. 神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)——2022年新開幕
  3. 神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)——眺望神戶港景色
  4. Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)——有兒童餐及家庭房
  5. 神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店
  6. 東方酒店 (Oriental Hotel)——豪華房間裝修
  7. 神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)——鄰近三宮商圈
  8. 神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景
  9. 神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only)——提供多種溫泉浴場
  10. 神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)——頂樓露天大浴場

神戶酒店1丨神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)——1分鐘步行到地鐵

酒店在2021全新開幕，步行1分鐘即到達三宮站，無論乘搭地鐵、JR或巴士都很方便，而且旁邊就有便利店及DON DON DONKI，生活機能一流。酒店房間設計現代時尚，標準兩床房面積達21平方米，比市面一般房間大，另設健身中心、美容服務及貨幣兌換。

神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)

地址：兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目3番
交通：地鐵「三宮站」西出口步行1分鐘

查看神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店1丨神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)——1分鐘步行到地鐵
神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店（Agoda.com）
神戶酒店1丨神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)——1分鐘步行到地鐵
標準兩床房面積達21平方米（Agoda.com）
神戶酒店1丨神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)——1分鐘步行到地鐵
浴缸和淋浴間（Agoda.com）

神戶酒店2丨神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)——2022年新開幕

酒店在2022年開幕，是ROYNET集團在神戶最新的酒店，鄰近地鐵海岸線花時計站，另有地下通道連接JR三宮站，十分方便。此外，酒店附近有便利店、藥妝店、餐廳等，生活機能很好。兩床客房面積達27平方米，能打開兩個行李箱，家庭出遊可選三床房，整體乾淨整潔，網絡評價很高。

神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)

地址：兵庫県神戸市中央区三宮町１－２－２
交通：JR「三宮駅」步行5分鐘；地鐵花時計站步行3分鐘

查看神戶三宮中央通大和ROYNET酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Booking.com】

神戶酒店2丨神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)——2022年新開幕
神戶三宮中央通大和ROYNET酒店（Agoda.com）
神戶酒店2丨神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)——2022年新開幕
兩床客房面積達27平方米（Agoda.com）
神戶酒店2丨神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)——2022年新開幕
家庭出遊可選三床房（Agoda.com）
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神戶酒店3丨神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)——眺望神戶港景色

神戶大倉酒店位於神戶港旁邊，步行10-15分鐘就可到達旅客必去的MOASIC廣場和UMIE購物中心，想用餐和購物都很方便。酒店旁邊有神戶City Loop Bus(城市觀光巴士)車站，亦提供免費接駁車來回三宮站。房間可以欣賞整個神戶港和神戶塔，十分開揚，標準雙人房座落16-27樓，面積達27平方米，住起來很舒服。

神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)

地址：中央区波止場町 2-1
交通：三宮車站免費接駁車

查看神戶大倉酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店3丨神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)——眺望神戶港景色
神戶大倉酒店位於神戶港旁邊（Agoda.com）
神戶酒店3丨神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)——眺望神戶港景色
標準雙人房座落16-27樓（Agoda.com）
神戶酒店3丨神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)——眺望神戶港景色
戶外游泳池（Agoda.com）

神戶酒店4丨Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)——有兒童餐及家庭房

Villa Fontaine酒店神戶三宮位於三宮站附近，有多間餐廳和便利店可以行，而且想搭地鐵、JR或巴士到不同景點都很方便。標準雙人房面積為18平方米，設計風格是典雅的日本風，設施齊全乾淨，並設兒童餐及家庭房給親子家庭享用。

Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)

地址：中央区旭通4-1-4
交通：JR「三ノ宮駅」東口步行5分鐘

查看Villa Fontaine酒店神戶三宮優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店4丨Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)——有兒童餐及家庭房
Villa Fontaine酒店神戶三宮位於三宮站附近（Agoda.com）
神戶酒店4丨Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)——有兒童餐及家庭房
標準雙人房面積為18平方米（Agoda.com）
神戶酒店4丨Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)——有兒童餐及家庭房
窗外景色（Agoda.com）

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神戶酒店5丨神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店

神戶Harborland套房酒店曾入選日本top 25酒店之一，無論是服務、設施、房間質素都有一定的保證。女性住客check in後有保養品小禮物，包括化妝水及洗面乳，標準雙人房達62平方米，有海景景觀，裝潢以法國南部風情為主，淋浴間更設按摩浴缸及電視，讓你徹底放鬆。

神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)

地址：中央区波止場町7-2
交通：地鐵「三ノ宮駅」步行10分鐘

查看神戶Harborland套房酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店5丨神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店
神戶Harborland套房酒店曾入選日本top 25酒店之一（Agoda.com）
神戶酒店5丨神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店
裝潢以法國南部風情為主（Agoda.com）
神戶酒店5丨神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店
有海景景觀（Agoda.com）
神戶酒店5丨神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店
淋浴間設按摩浴缸及電視（Agoda.com）
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神戶酒店6丨東方酒店 (Oriental Hotel)——豪華房間裝修

東方酒店位於歷史悠久的舊居留地，附近有神戶博物館和大丸百貨，生活機能很好。房間裝修豪華，多數客房均可欣賞到神戶港或城市景觀，普通雙人房面積有37平方公尺。酒店的早餐非常有水準，整體性價比都很高。

東方酒店 (Oriental Hotel)

地址：〒兵庫県神戸市中央区京町25
交通：JR「元町站」步行10分鐘

查看東方酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店6丨東方酒店 (Oriental Hotel)——豪華房間裝修
東方酒店位於歷史悠久的舊居留地（Agoda.com）
神戶酒店6丨東方酒店 (Oriental Hotel)——豪華房間裝修
房間裝修豪華（Agoda.com）
神戶酒店6丨東方酒店 (Oriental Hotel)——豪華房間裝修
浴缸和淋浴間（Agoda.com）

神戶酒店7丨神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)——鄰近三宮商圈

酒店離三宮車站很近，周邊是三宮商圈和SOGO百貨，滿足你食玩買需求，去歷史悠久的北野異人館也只需10分鐘步行路程。酒店建築靈感源於古老的北歐帆船，客房鋪有木地板，採用現代裝潢，普通雙人房面積為17平方米，另有只限女性入住的房間。

神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)

地址：兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目２−２８
交通：地鐵「三宮站」步行3分鐘

查看神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店6丨神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)——鄰近三宮商圈
神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗（Agoda.com）
神戶酒店6丨神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)——鄰近三宮商圈
酒店建築靈感源於古老的北歐帆船（Agoda.com）
神戶酒店6丨神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)——鄰近三宮商圈
普通雙人房面積為17平方米（Agoda.com）

神戶酒店8丨神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景

酒店每日提供免費接駁車往返JR三宮火車站，週末和假日期間，亦提供往返新神戶火車站和酒店的接駁車。房間以舒適的大地色作裝潢，空間感十足，浴室寬闊，而且陽台對著神戶摩天輪，夜景一流。酒店設5 間餐飲場所，可以選擇在露台用餐，享公園或海港景色。

神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)

地址：中央区波止場町5-6
交通：JR「三宮站」免費接駁車

查看神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店7丨神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景
神戶美利堅公園東方大酒店（Agoda.com）
神戶酒店7丨神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景
可以選擇在露台用餐（Agoda.com）
神戶酒店7丨神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景
房間以舒適的大地色作裝潢（Agoda.com）
神戶酒店7丨神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景
浴室寬闊（Agoda.com）
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神戶酒店9丨神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only)——提供多種溫泉浴場

神戶港溫泉蓮旅館座落神戶港邊，離購物區較遠，酒店會提供前往神戶站的接駁服務，每20分鐘一班。每間客房均設有海景露台和日式休息區，直接可以看到神戶塔、MOSAIC摩天輪等神戶夜景，並提供多種室內外溫泉浴場、熱石spa、健身中心等設施，適合來放鬆度假。

神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only)

地址：中央区新港町1-1
交通：JR「三宮站」免費接駁車

查看神戶港溫泉蓮旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店8丨神戶港溫泉蓮旅館 - 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren - Adult Only)——提供多種溫泉浴場
神戶港溫泉蓮旅館座落神戶港邊（Agoda.com）
神戶酒店8丨神戶港溫泉蓮旅館 - 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren - Adult Only)——提供多種溫泉浴場
舒適簡約的日式設計（Agoda.com）
神戶酒店8丨神戶港溫泉蓮旅館 - 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren - Adult Only)——提供多種溫泉浴場
浴室有海景（Agoda.com）
神戶酒店8丨神戶港溫泉蓮旅館 - 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren - Adult Only)——提供多種溫泉浴場
提供多種室內外溫泉浴場（Agoda.com）

神戶酒店10丨神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)——頂樓露天大浴場

神戸東亞之路光芒酒店位於JR元町站旁，到訪元町商店街、南京町都很近，還可以去神戶港搭遊輪。雖然酒店在火車軌道旁邊，但房間很安靜，雙人房面積為16平方米，頂樓有露天大浴場，晚上可一邊浸浴一邊看夜景，相當愜意。

神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)

地址：中央区三宮町3-8-8
交通：JR「三宮站」免費接駁車

查看神戸東亞之路光芒酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

神戶酒店9丨神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)——頂樓露天大浴場
神戸東亞之路光芒酒店（Agoda.com）
神戶酒店9丨神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)——頂樓露天大浴場
雙人房面積為16平方米（Agoda.com）
神戶酒店9丨神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)——頂樓露天大浴場
頂樓有露天大浴場（Agoda.com）
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（全文完）

有線生活
京都10間新酒店2023　日式旅館／1分鐘到車站／家庭公寓／免費溫泉　人均$122起
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神戶距離大阪近嗎？

神戶距離大阪約20分鐘的車程。詳情

想浸溫泉可以去哪間？

可以去神戶港溫泉蓮旅館。詳情

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