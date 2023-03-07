神戶酒店10間推介　新開幕／免費溫泉／頂樓大浴場／1分鐘到車站

神戶酒店2023｜神戶距離大阪約20分鐘的車程，是個海港城市。一說到神戶，通常就會和流行、山脈、海岸劃上等號，其中最為人知曉的，莫過於神戶牛肉和豐富觀光資源，此外，神戶擁有最古老的溫泉區「有馬溫泉」，可以體驗非常日式的泡湯文化。《有線生活》精選了10間神戶酒店，即看下文。

神戶距離大阪約20分鐘的車程，是個海港城市（Agoda.com）



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目錄：

神戶酒店1丨神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)——1分鐘步行到地鐵

酒店在2021全新開幕，步行1分鐘即到達三宮站，無論乘搭地鐵、JR或巴士都很方便，而且旁邊就有便利店及DON DON DONKI，生活機能一流。酒店房間設計現代時尚，標準兩床房面積達21平方米，比市面一般房間大，另設健身中心、美容服務及貨幣兌換。

神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Kobe Sannomiya)

地址：兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目3番

交通：地鐵「三宮站」西出口步行1分鐘

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神戶三宮皇家花園康瓦斯酒店（Agoda.com）

標準兩床房面積達21平方米（Agoda.com）

浴缸和淋浴間（Agoda.com）

神戶酒店2丨神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)——2022年新開幕

酒店在2022年開幕，是ROYNET集團在神戶最新的酒店，鄰近地鐵海岸線花時計站，另有地下通道連接JR三宮站，十分方便。此外，酒店附近有便利店、藥妝店、餐廳等，生活機能很好。兩床客房面積達27平方米，能打開兩個行李箱，家庭出遊可選三床房，整體乾淨整潔，網絡評價很高。

神戶三宮中央通大和ROYNET酒店 (Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya Chuo Dori)

地址：兵庫県神戸市中央区三宮町１－２－２

交通：JR「三宮駅」步行5分鐘；地鐵花時計站步行3分鐘

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神戶三宮中央通大和ROYNET酒店（Agoda.com）

兩床客房面積達27平方米（Agoda.com）

家庭出遊可選三床房（Agoda.com）

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神戶酒店3丨神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)——眺望神戶港景色

神戶大倉酒店位於神戶港旁邊，步行10-15分鐘就可到達旅客必去的MOASIC廣場和UMIE購物中心，想用餐和購物都很方便。酒店旁邊有神戶City Loop Bus(城市觀光巴士)車站，亦提供免費接駁車來回三宮站。房間可以欣賞整個神戶港和神戶塔，十分開揚，標準雙人房座落16-27樓，面積達27平方米，住起來很舒服。

神戶大倉酒店 (Hotel Okura Kobe)

地址：中央区波止場町 2-1

交通：三宮車站免費接駁車

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神戶大倉酒店位於神戶港旁邊（Agoda.com）

標準雙人房座落16-27樓（Agoda.com）

戶外游泳池（Agoda.com）

神戶酒店4丨Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)——有兒童餐及家庭房

Villa Fontaine酒店神戶三宮位於三宮站附近，有多間餐廳和便利店可以行，而且想搭地鐵、JR或巴士到不同景點都很方便。標準雙人房面積為18平方米，設計風格是典雅的日本風，設施齊全乾淨，並設兒童餐及家庭房給親子家庭享用。

Villa Fontaine酒店神戶三宮 (Hotel Villa Fontaine Kobe-Sannomiya)

地址：中央区旭通4-1-4

交通：JR「三ノ宮駅」東口步行5分鐘

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Villa Fontaine酒店神戶三宮位於三宮站附近（Agoda.com）

標準雙人房面積為18平方米（Agoda.com）

窗外景色（Agoda.com）

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神戶酒店5丨神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)——日本top 25酒店

神戶Harborland套房酒店曾入選日本top 25酒店之一，無論是服務、設施、房間質素都有一定的保證。女性住客check in後有保養品小禮物，包括化妝水及洗面乳，標準雙人房達62平方米，有海景景觀，裝潢以法國南部風情為主，淋浴間更設按摩浴缸及電視，讓你徹底放鬆。

神戶Harborland套房酒店 (Hotel La Suite Kobe Harborland)

地址：中央区波止場町7-2

交通：地鐵「三ノ宮駅」步行10分鐘

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神戶Harborland套房酒店曾入選日本top 25酒店之一（Agoda.com）

裝潢以法國南部風情為主（Agoda.com）

有海景景觀（Agoda.com）

淋浴間設按摩浴缸及電視（Agoda.com）

神戶酒店6丨東方酒店 (Oriental Hotel)——豪華房間裝修

東方酒店位於歷史悠久的舊居留地，附近有神戶博物館和大丸百貨，生活機能很好。房間裝修豪華，多數客房均可欣賞到神戶港或城市景觀，普通雙人房面積有37平方公尺。酒店的早餐非常有水準，整體性價比都很高。

東方酒店 (Oriental Hotel)

地址：〒兵庫県神戸市中央区京町25

交通：JR「元町站」步行10分鐘

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東方酒店位於歷史悠久的舊居留地（Agoda.com）

房間裝修豪華（Agoda.com）

浴缸和淋浴間（Agoda.com）

神戶酒店7丨神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)——鄰近三宮商圈

酒店離三宮車站很近，周邊是三宮商圈和SOGO百貨，滿足你食玩買需求，去歷史悠久的北野異人館也只需10分鐘步行路程。酒店建築靈感源於古老的北歐帆船，客房鋪有木地板，採用現代裝潢，普通雙人房面積為17平方米，另有只限女性入住的房間。

神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗 (Hotel Monte Hermana Kobe Amalie)

地址：兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目２−２８

交通：地鐵「三宮站」步行3分鐘

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神戶蒙特埃馬納酒店・艾美麗（Agoda.com）

酒店建築靈感源於古老的北歐帆船（Agoda.com）

普通雙人房面積為17平方米（Agoda.com）

神戶酒店8丨神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)——神戶摩天輪夜景

酒店每日提供免費接駁車往返JR三宮火車站，週末和假日期間，亦提供往返新神戶火車站和酒店的接駁車。房間以舒適的大地色作裝潢，空間感十足，浴室寬闊，而且陽台對著神戶摩天輪，夜景一流。酒店設5 間餐飲場所，可以選擇在露台用餐，享公園或海港景色。

神戶美利堅公園東方大酒店 (Kobe Meriken Park Oriental Hotel)

地址：中央区波止場町5-6

交通：JR「三宮站」免費接駁車

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神戶美利堅公園東方大酒店（Agoda.com）

可以選擇在露台用餐（Agoda.com）

房間以舒適的大地色作裝潢（Agoda.com）

浴室寬闊（Agoda.com）

神戶酒店9丨神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only)——提供多種溫泉浴場

神戶港溫泉蓮旅館座落神戶港邊，離購物區較遠，酒店會提供前往神戶站的接駁服務，每20分鐘一班。每間客房均設有海景露台和日式休息區，直接可以看到神戶塔、MOSAIC摩天輪等神戶夜景，並提供多種室內外溫泉浴場、熱石spa、健身中心等設施，適合來放鬆度假。

神戶港溫泉蓮旅館 – 限成人 (Kobe Minato Onsen Ren – Adult Only)

地址：中央区新港町1-1

交通：JR「三宮站」免費接駁車

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神戶港溫泉蓮旅館座落神戶港邊（Agoda.com）

舒適簡約的日式設計（Agoda.com）

浴室有海景（Agoda.com）

提供多種室內外溫泉浴場（Agoda.com）

神戶酒店10丨神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)——頂樓露天大浴場

神戸東亞之路光芒酒店位於JR元町站旁，到訪元町商店街、南京町都很近，還可以去神戶港搭遊輪。雖然酒店在火車軌道旁邊，但房間很安靜，雙人房面積為16平方米，頂樓有露天大浴場，晚上可一邊浸浴一邊看夜景，相當愜意。

神戸東亞之路光芒酒店 (Candeo Hotels Kobe Tor road)

地址：中央区三宮町3-8-8

交通：JR「三宮站」免費接駁車

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神戸東亞之路光芒酒店（Agoda.com）

雙人房面積為16平方米（Agoda.com）

頂樓有露天大浴場（Agoda.com）

（全文完）