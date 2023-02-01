東京羽田機場花園開幕　80商舖大型商場＋24小時露天溫泉「泉天空之湯」＋高級酒店

東京羽田機場花園（HANEDA AIRPORT GARDEN）在今年1月終於正式開幕了！機場花園為綜合大樓，高12層，與羽田機場第三航廈相連，提供24小時露天溫泉、約80間商舖、高級酒店等多種大型設施，是上機前或下機後的好去處之一，即去下文看詳情。

東京羽田機場花園（官方圖片）

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東京羽田機場花園丨1月31日正式開幕

原本計劃2020年開幕的羽田機場花園，因疫情緣故推後至2023年1月31日才開幕。機場花園佔地4.3萬平方米，連接羽田機場第三航廈。除了有東京單軌電車「羽田機場國際線大廈站」及京急空港線「羽田機場國際線航廈站」可到達外，還設有大型巴士站供旅客出入，十分方便。

東京羽田機場花園1月31日開幕（官方圖片）

東京羽田機場花園丨24小時露天溫泉

羽田機場花園擁有日本首個位於機場的露天溫泉——「羽田機場 泉天空之湯」，溫泉佔地達2千平方米，位於頂層，風景一流。男湯「銀翼之湯」可看到飛機升降，女湯「富士見之湯」則可欣賞富士山和多摩川，而且還是24小時營業，就算凌晨到達也可享受。另外，溫泉設有多個按摩浴池、桑拿、岩盤浴等設施，相當齊全。

一般價格：成人 4,800日圓，兒童 2,000日圓

深夜價格：成人 4,000日圓（凌晨2時至翌日5時）

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羽田機場 泉天空之湯（官方圖片）

羽田機場 泉天空之湯（官方圖片）

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東京羽田機場花園丨逾80間商店進駐

羽田機場花園現時約有80間商店進駐，種類繁多，包括有手信店、服飾、藥裝店和雜貨等，而當中最為港人熟悉相信是主打平靚正的松本清。另外還有約20間餐廳和美食街，一條龍解決你購物和進食需要。

逾80間商店進駐（官方圖片）

東京羽田機場花園丨2大高級酒店

羽田機場花園設有2間高級酒店，分別為「Villa Fontaine Grand羽田機場」及「Villa Fontaine Premier羽田機場」，提供多達約1,700間客房，供最多4人入住。Villa Fontaine Grand主打平實路線，有日式客房選擇；Villa Fontaine Premium主打豪華路線，空間感十足。酒店會於清晨5時起供應早餐自助餐，凌晨機也可以享用。

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2大高級酒店（官方圖片）

Villa Fontaine Grand羽田機場（官方圖片）

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Villa Fontaine Premier羽田機場（官方圖片）

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（全文完）