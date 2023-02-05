3種日常食水不要喝　專家警告好多細菌　不想飲到重金屬煲水必做一個動作

喝水對身體有很多好處，有助排毒、令大腦更靈活等。不過想喝得健康，原來煲水都有學問！台灣食安專家譚敦慈近日拆解煲水前取水的最好時機，又提醒煲滾水後要記得做1個動作，就可以喝得更安心健康。

台灣食安專家譚敦慈近日拆解煲水前取水的最好時機。（資料圖片）

有「無毒教母」之稱的食安專家譚敦慈在《健康2.0－明欣醫聊事》中分享正確喝水、煲水方法。她指喝水的好處非常多，除了可以幫助身體代謝毒素、增加飽足感，更能稀釋體內有毒物質，加速有毒物質的排泄，若果缺水，腦袋便會變得不靈光。

喝水的好處非常多，除了可以幫助身體代謝毒素、增加飽足感。（freepik）

煲水最好晚上取水

而喝水第一步便要先煲水，她建議，煲水時可以取晚上的水，她解釋，因為晚上大多數人都在睡覺，水管中的水沒有流動，可能會累積重金屬，翌日早上再開水管時就有機會釋出。相反，白天時候水流動得很快，不太容易有有毒物質殘留。因此最好晚上取好水，即時煲水或留到翌日早上再煲亦可，而在早上煲水更能直接用作泡咖啡、牛奶等。

煲水時可以取晚上的水，因為晚上大多數人都在睡覺，水管中的水沒有流動，可能會累積重金屬。（freepik）

煲水後要做1個動作

此外，選擇煲水的器皿亦要注意。譚敦慈表示，如果是使用不鏽鋼，應選用304或316的材質，而玻璃水壺，購買時則應選擇不含鉛的。另外，她亦提醒，如果使用未有過濾的水煲水，記得在煮沸後要打開抽油煙機，然後開蓋再讓它煮一下，這樣才能把三鹵甲皖、氯等物質揮發；如果是已過濾的水，則可以直接燒開。

如果使用未有過濾的水煲水，記得在煮沸後要打開抽油煙機，然後開蓋再讓它煮一下。（freepik）

3種水不宜飲用

除了煲水有學問，喝水都要留意。譚敦慈指出，在日常生活中有幾種水並不建議喝，她表示不建議飲用「樽裝水」及「杯水」，因這些容器有塑膠微粒的風險，所以自己會自備保溫杯。另外，她亦特別提醒，沒有喝完的水最好亦不要留到翌日再喝，因曾打開喝過的水，會滋生細菌，建議在當天喝完，否則應把水倒掉。

不建議飲用「樽裝水」及「杯水」，因這些容器有塑膠微粒的風險。（freepik）

電熱水煲為何有金屬味？

說到煲水，相信很多人都曾遇過電熱水煲釋出金屬味道的問題，到底又是甚麼原因？香港城市大學生物及化學系林漢華教授曾指，食水在保持高溫的情況下，長時間與熱水煲接觸，異味遷移到食水的問題可能會較明顯。此外，食水中的銻、銅、錳、鐵、鉛或鋅等金屬物質濃度較高，都有機會令食水帶有「金屬」異味。

食水在保持高溫的情況下，長時間與熱水煲接觸，異味遷移到食水的問題可能會較明顯。（資料圖片）

4步消除電熱水煲異味

如果想去除電熱水煲中的異味，可參考消委會4步教學：

1. 正式使用電熱水煲前，可以先注入清水，並將水煲滾，以用作沖洗水煲，然後將熱水倒掉，重複多次以上步驟。

2. 可以考慮按照廠商指示，放入經稀釋及隔渣的檸檬汁或白醋浸泡數小時，以去除異味。

3. 如發現有水垢沉積和黏附在水煲內壁及底部，亦可以加入經稀釋及隔渣的檸檬汁或白醋清洗。

4. 如果發現電熱水煲異味問題持續，建議停止使用。

（全文完）