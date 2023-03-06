上野酒店10大推介　1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住　最平$162！

上野酒店2023｜去東京自由行，住在上野真的非常方便，不但交通四通八達，而且可以直達成田機場，附近除了有著名景點上野動物園、上野恩賜公園外，亦有購物天堂阿美橫町，絕對是住宿好地方。《有線生活》今次為大家介紹10間上野酒店，有露天大浴場、24小時溫泉、免費早餐及1分鐘到車站等，最平人均$162！

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去東京自由行，住在上野真的非常方便，不但交通四通八達，而且可以直達成田機場。（freepik）

10間上野酒店推介

上野酒店丨1. 東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）－簡約文青風格酒店

東京上野諾加上酒店地理位置優越，步行至JR上野站6分鐘、稻荷町站7分鐘，而且從成田機場可以乘搭京成電鐵直達，亦鄰近上野公園、上野動物園及淺草寺雷門等。酒店以簡約文青風格為主，一共有130間客房，提供7款房型，最多可4人同住。另外，酒店設有健身室、洗衣房，更有租借單車服務。

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東京上野諾加上酒店地理位置優越，步行至JR上野站6分鐘。（booking.com）

酒店以簡約文青風格為主，十分舒適。（booking.com）

酒店一共有130間客房，提供7款房型，最多可4人同住。（booking.com）

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

地址：東京都台東區東上野2-21-10

交通：JR上野站，步行6分鐘

價格：約HK$1129起／晚（人均HK$564.5）

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上野酒店丨2. 野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）－每間房有梳化、廚房

上野曼迪高級公寓酒店於2021年8月開幕，設施新淨整潔，是一間機能性十分高的酒店。酒店距離上野站步行10分鐘，一共有71間客房，提供多款房型，最多可供6人同住。房間空間不但寬敞，而且每間房均有梳化、餐桌、微波爐及小廚房等，設備齊全，讓住客有家的感覺，特別適合親子家庭入住。

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上野曼迪高級公寓酒店於2021年8月開幕，設施新淨整潔。（hotels.com）

一共有71間客房，提供多款房型，最多可供6人同住。（MONday Apart Premium UENO）

每間房均有梳化、餐桌、微波爐及小廚房等。（MONday Apart Premium UENO）

上野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：上野站，步行10分鐘

價格：約HK$1379起／晚（人均HK$689.5）

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上野酒店丨3. 美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）－寵物友善、Pokemon主題房

美滿如家酒店－東京上野EAST，距離上野站3分鐘步行路程。酒店一共有56間客房，以4張單人床的房型為主，每間房均有廚房、廚具與餐桌，使住客猶如置身家中般舒適、方便。另外，酒店亦設有「狗狗友好公寓房」，客房備有狗狗住宿所需的必要物品，可以與愛犬一同入住；「Pokemon主題房」則深受小朋友喜愛，房間的牆壁使用了精靈球設計而成的壁紙，床上更擺放著巨大的卡比獸，各個角落都被Pokemon包圍，充滿童真。

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美滿如家酒店－東京上野EAST，距離上野站3分鐘步行路程。（booking.com）

酒店一共有56間客房，以4張單人床的房型為主。（booking.com）

「Pokemon主題房」各個角落都被Pokemon包圍，充滿童真。（booking.com）

每間房均有廚房、廚具與餐桌，使住客猶如置身家中般舒適、方便。（booking.com）

美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：上野站，步3分鐘

價格：約HK$2169起／晚（人均HK$1084.5）

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上野酒店｜4. 美滿如家酒店 東京上野NORTH（MIMARU TOKYO UENO NORTH）－最多6人同住

美滿如家酒店－東京上野NORTH，距離上野站3分鐘步行路程。這間酒店特別受情侶和家庭歡迎，它除了提供2人房，亦有更寬敞的大房間，供4至6人入住，房間內更設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主，對面便是上野公園以及大大小小博物館藝術館，環境舒適。

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酒店距離上野站3分鐘步行路程。（美滿如家酒店FB）

酒店有寬敞的大房間，可供多人入住。（美滿如家酒店FB）

酒店房間設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。（美滿如家酒店FB）

整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主。（美滿如家酒店FB）

美滿如家酒店 東京上野NORTH（MIMARU TOKYO UENO NORTH）

地址： 東京都台東區上野7丁目14-4

交通：JR山手線「上野站」步行3分鐘

價格：HK$718起／晚（人均HK$359）

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上野酒店丨5. 三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）－2分鐘到JR上野站

三井花園酒店上野正正位於上野車站旁邊，而且有地下通道直接連通車站，日曬雨淋也不怕。步行至JR上野站只需2分鐘、京成上野車站6分鐘、東京地鐵1分鐘，交通十分方便。另外，酒店亦鄰近多個東京熱門景點，例如上野動物園、上野恩賜公園、阿美橫町。酒店一共有245間客房，除了一般房型，更另有「櫻花熊貓客房」，房內佈滿熊貓圖案，十分適合親子家庭入住，而每房均提供多種貼心物品，如蒸臉機、負離子夾等。

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三井花園酒店上野正正位於上野車站旁邊，而且有地下通道直接連通車站。（hotels.com）

酒店交通方便，一共有245間客房。（hotels.com）

除了一般房型，更另有「櫻花熊貓客房」，房內佈滿熊貓圖案。（hotels.com）

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）

地址： 東京都台東區東上野3-19-7

交通：上野站，步行2分鐘

價格：HK$999起／晚（人均HK$499.5）

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上野酒店丨6. Hotel Crown Hills Ueno Premier－房間眺望東京夜景

Hotel Crown Hills Ueno Premier距離上野車站僅5分鐘步行路程，一共有137間客房，全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺，部分房間更能看到睛空塔，景觀超讚。另外，酒店生活機能便利，鄰近阿美橫町，商店食肆林立，而且附近亦有24小時營業的DONKI，十分方便。

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Hotel Crown Hills Ueno Premier距離上野車站僅5分鐘步行路程。（booking.com）

全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺。（booking.com）

部分房間更能看到睛空塔，景觀超讚。（booking.com）

酒店全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺。（booking.com）

Hotel Crown Hills Ueno Premier

地址： 東京都台東區東上野二丁目16番1號

交通：上野站，步行2分鐘

價格：HK$589起／晚（人均HK$294.5）

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上野酒店丨7. 上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）－提供免費早餐

上野Sardonyx酒店交通方便，距離御徒町站僅步行3分鐘、京成上野站步行7分鐘，亦能乘搭特快列車直達成田機場。另外，酒店附近有超市和不少美食，而且鄰近阿美橫町，可以盡情購物逛街。酒店一共有181間客房，設計十分有質感，而且明亮整潔。另外，值得一提的是，酒店更會向住客提供免費早餐，性價比很高。

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上野Sardonyx酒店交通方便，距離御徒町站僅步行3分鐘。（expedia.com）

酒店一共有181間客房，設計十分有質感，而且明亮整潔。（expedia.com）

酒店更會向住客提供免費早餐，性價比很高。（expedia.com）

上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

地址： 日本東京都台東區上野6-6-7

交通：御徒町站，步行3分鐘／京成上野站，步行7分鐘

價格：HK$649起／晚（人均HK$324.5）

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上野酒店丨8. 東京點.酒店（dots tokyo）－木系無印風格

位於上野的東京點.酒店在2021年開幕，前往著名景點淺草寺雷門及東京晴空塔十分方便，只需15分鐘車程，距離入谷站亦僅8分鐘步行路程。酒店以木系裝修為主，提供多種房型，除了雙人房，亦有閣樓房和三人房，空間較為寬敞，而且房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。

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酒店以木系裝修為主，提供多種房型。（booking.com）

有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。（booking.com）

房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。（booking.com）

東京點.酒店（dots tokyo）

地址：2-1-17 Kitaueno Taito-ku TOKYO

交通：入谷站，步行8分鐘

價格：約HK$732起／晚（人均HK$366）

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上野酒店｜9. Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）－免費溫泉大浴場

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉是連鎖集團經營，其品牌以優良服務和設施聞名，很多人都推薦這間飯店，不論是房間或是服務人員的態度都很好。最重要是其地理位置優越，位於東京市中心的上野地區，距離JR上野站，僅步行5分鐘。

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Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉是連鎖集團經營，其品牌以優良服務和設施聞名。（agoda）

不論是房間或是服務人員的態度都很好。（agoda）

飯店頂樓設有溫泉大浴場，半露天設計，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。浴場進出都需要使用房卡，私隱度高，不必擔心被他人打擾。

飯店頂樓設有溫泉大浴場。（agoda）

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

地址：東京都台東区上野6丁目7番22号

交通：JR「上野站」步行5分鐘

價格：HK$497起／晚（人均HK$248.5）

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上野酒店｜10. 上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）－大浴場24小時開放

上野車站世紀Spa飯店位置便利，距離JR上野站僅需步行5分鐘。飯店提供多款房型，除了普通二人房，更有四人宿舍房型，和六至八人房型，適合大家庭入住。飯店附近有不少餐廳，亦有藥妝店及便利店。飯店的大浴場24小時開放，除了10時至12時打掃時間，其餘時間都能自由使用。

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上野車站世紀Spa飯店位置便利。（agoda）

飯店提供多款房型，適合大家庭入住。（agoda）

飯店的大浴場24小時開放。（agoda）

上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

地址：東京都台東區上野 6-8-16

交通：JR上野站步行5分鐘

價格：HK$323起／晚（人均HK$161.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）