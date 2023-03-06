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上野酒店10大推介　1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住　最平$162！

  • JL
  • 2023年03月06日
上野酒店10大推介　1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住　最平$162！

上野酒店2023｜去東京自由行，住在上野真的非常方便，不但交通四通八達，而且可以直達成田機場，附近除了有著名景點上野動物園、上野恩賜公園外，亦有購物天堂阿美橫町，絕對是住宿好地方。《有線生活》今次為大家介紹10間上野酒店，有露天大浴場、24小時溫泉、免費早餐及1分鐘到車站等，最平人均$162！

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去東京自由行，住在上野真的非常方便，不但交通四通八達，而且可以直達成田機場。（freepik）

10間上野酒店推介

上野酒店丨1. 東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）－簡約文青風格酒店

東京上野諾加上酒店地理位置優越，步行至JR上野站6分鐘、稻荷町站7分鐘，而且從成田機場可以乘搭京成電鐵直達，亦鄰近上野公園、上野動物園及淺草寺雷門等。酒店以簡約文青風格為主，一共有130間客房，提供7款房型，最多可4人同住。另外，酒店設有健身室、洗衣房，更有租借單車服務。

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東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）東京上野諾加上酒店地理位置優越，步行至JR上野站6分鐘。（booking.com）
東京上野諾加上酒店地理位置優越，步行至JR上野站6分鐘。（booking.com）
東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）酒店以簡約文青風格為主，十分舒適。（booking.com）
酒店以簡約文青風格為主，十分舒適。（booking.com）
東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）酒店一共有130間客房，提供7款房型，最多可4人同住。（booking.com）
酒店一共有130間客房，提供7款房型，最多可4人同住。（booking.com）

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

地址：東京都台東區東上野2-21-10

交通：JR上野站，步行6分鐘

價格：約HK$1129起／晚（人均HK$564.5）

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東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店丨2. 野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）－每間房有梳化、廚房

上野曼迪高級公寓酒店於2021年8月開幕，設施新淨整潔，是一間機能性十分高的酒店。酒店距離上野站步行10分鐘，一共有71間客房，提供多款房型，最多可供6人同住。房間空間不但寬敞，而且每間房均有梳化、餐桌、微波爐及小廚房等，設備齊全，讓住客有家的感覺，特別適合親子家庭入住。

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上野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）
上野曼迪高級公寓酒店於2021年8月開幕，設施新淨整潔。（hotels.com）
上野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）一共有71間客房，提供多款房型，最多可供6人同住。
一共有71間客房，提供多款房型，最多可供6人同住。（MONday Apart Premium UENO）
上野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）每間房均有梳化、餐桌、微波爐及小廚房等
每間房均有梳化、餐桌、微波爐及小廚房等。（MONday Apart Premium UENO）

上野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：上野站，步行10分鐘

價格：約HK$1379起／晚（人均HK$689.5）

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上野曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium UENO）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店丨3. 美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）－寵物友善、Pokemon主題房

美滿如家酒店－東京上野EAST，距離上野站3分鐘步行路程。酒店一共有56間客房，以4張單人床的房型為主，每間房均有廚房、廚具與餐桌，使住客猶如置身家中般舒適、方便。另外，酒店亦設有「狗狗友好公寓房」，客房備有狗狗住宿所需的必要物品，可以與愛犬一同入住；「Pokemon主題房」則深受小朋友喜愛，房間的牆壁使用了精靈球設計而成的壁紙，床上更擺放著巨大的卡比獸，各個角落都被Pokemon包圍，充滿童真。

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美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）美滿如家酒店－東京上野EAST，距離上野站3分鐘步行路程。（booking.com）
美滿如家酒店－東京上野EAST，距離上野站3分鐘步行路程。（booking.com）
美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）酒店一共有56間客房，以4張單人床的房型為主
酒店一共有56間客房，以4張單人床的房型為主。（booking.com）
美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）「Pokemon主題房」各個角落都被Pokemon包圍，充滿童真。（booking.com）
「Pokemon主題房」各個角落都被Pokemon包圍，充滿童真。（booking.com）
美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）每間房均有廚房、廚具與餐桌，使住客猶如置身家中般舒適、方便。
每間房均有廚房、廚具與餐桌，使住客猶如置身家中般舒適、方便。（booking.com）

美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：上野站，步3分鐘

價格：約HK$2169起／晚（人均HK$1084.5）

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美滿如家酒店 東京上野EAST（MIMARU TOKYO UENO EAST）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店｜4. 美滿如家酒店 東京上野NORTH（MIMARU TOKYO UENO NORTH）－最多6人同住

美滿如家酒店－東京上野NORTH，距離上野站3分鐘步行路程。這間酒店特別受情侶和家庭歡迎，它除了提供2人房，亦有更寬敞的大房間，供4至6人入住，房間內更設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主，對面便是上野公園以及大大小小博物館藝術館，環境舒適。

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美滿如家酒店 東京上野NORTH 酒店距離上野站3分鐘步行路程。（美滿如家酒店FB）
酒店距離上野站3分鐘步行路程。（美滿如家酒店FB）
美滿如家酒店 東京上野NORTH 酒店有寬敞的大房間，可供多人入住。（美滿如家酒店FB）
酒店有寬敞的大房間，可供多人入住。（美滿如家酒店FB）
美滿如家酒店 東京上野NORTH 酒店房間設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。（美滿如家酒店FB）
酒店房間設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。（美滿如家酒店FB）
美滿如家酒店 東京上野NORTH 整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主。（美滿如家酒店FB）
整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主。（美滿如家酒店FB）

美滿如家酒店 東京上野NORTH（MIMARU TOKYO UENO NORTH）

地址： 東京都台東區上野7丁目14-4

交通：JR山手線「上野站」步行3分鐘

價格：HK$718起／晚（人均HK$359）

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美滿如家酒店 東京上野NORTH 只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店丨5. 三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）－2分鐘到JR上野站

三井花園酒店上野正正位於上野車站旁邊，而且有地下通道直接連通車站，日曬雨淋也不怕。步行至JR上野站只需2分鐘、京成上野車站6分鐘、東京地鐵1分鐘，交通十分方便。另外，酒店亦鄰近多個東京熱門景點，例如上野動物園、上野恩賜公園、阿美橫町。酒店一共有245間客房，除了一般房型，更另有「櫻花熊貓客房」，房內佈滿熊貓圖案，十分適合親子家庭入住，而每房均提供多種貼心物品，如蒸臉機、負離子夾等。

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三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）
三井花園酒店上野正正位於上野車站旁邊，而且有地下通道直接連通車站。（hotels.com）
三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）酒店交通方便，一共有245間客房。（hotels.com）
酒店交通方便，一共有245間客房。（hotels.com）
三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）除了一般房型，更另有「櫻花熊貓客房」，房內佈滿熊貓圖案。（hotels.com）
除了一般房型，更另有「櫻花熊貓客房」，房內佈滿熊貓圖案。（hotels.com）

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）

地址： 東京都台東區東上野3-19-7

交通：上野站，步行2分鐘

價格：HK$999起／晚（人均HK$499.5）

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三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店丨6. Hotel Crown Hills Ueno Premier－房間眺望東京夜景

Hotel Crown Hills Ueno Premier距離上野車站僅5分鐘步行路程，一共有137間客房，全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺，部分房間更能看到睛空塔，景觀超讚。另外，酒店生活機能便利，鄰近阿美橫町，商店食肆林立，而且附近亦有24小時營業的DONKI，十分方便。

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Hotel Crown Hills Ueno Premier距離上野車站僅5分鐘步行路程
Hotel Crown Hills Ueno Premier距離上野車站僅5分鐘步行路程。（booking.com）
Hotel Crown Hills Ueno Premier全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺。（booking.com）
全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺。（booking.com）
Hotel Crown Hills Ueno Premier部分房間更能看到睛空塔，景觀超讚。（booking.com）
部分房間更能看到睛空塔，景觀超讚。（booking.com）
Hotel Crown Hills Ueno Premier酒店全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺。（booking.com）
酒店全部房間位於20至24樓高層，能夠將東京城市一覽無遺。（booking.com）

Hotel Crown Hills Ueno Premier

地址： 東京都台東區東上野二丁目16番1號

交通：上野站，步行2分鐘

價格：HK$589起／晚（人均HK$294.5）

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Hotel Crown Hills Ueno Premier只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店丨7. 上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）－提供免費早餐

上野Sardonyx酒店交通方便，距離御徒町站僅步行3分鐘、京成上野站步行7分鐘，亦能乘搭特快列車直達成田機場。另外，酒店附近有超市和不少美食，而且鄰近阿美橫町，可以盡情購物逛街。酒店一共有181間客房，設計十分有質感，而且明亮整潔。另外，值得一提的是，酒店更會向住客提供免費早餐，性價比很高。

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上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）
上野Sardonyx酒店交通方便，距離御徒町站僅步行3分鐘。（expedia.com）
上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）酒店一共有181間客房，設計十分有質感，而且明亮整潔。
酒店一共有181間客房，設計十分有質感，而且明亮整潔。（expedia.com）
上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）酒店更會向住客提供免費早餐，性價比很高。（expedia.com）
酒店更會向住客提供免費早餐，性價比很高。（expedia.com）

上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

地址： 日本東京都台東區上野6-6-7

交通：御徒町站，步行3分鐘／京成上野站，步行7分鐘

價格：HK$649起／晚（人均HK$324.5）

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上野Sardonyx酒店（Hotel Sardonyx Ueno）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店丨8. 東京點.酒店（dots tokyo）－木系無印風格

位於上野的東京點.酒店在2021年開幕，前往著名景點淺草寺雷門及東京晴空塔十分方便，只需15分鐘車程，距離入谷站亦僅8分鐘步行路程。酒店以木系裝修為主，提供多種房型，除了雙人房，亦有閣樓房和三人房，空間較為寬敞，而且房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。

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東京點.酒店（dots tokyo）酒店以木系裝修為主，提供多種房型
酒店以木系裝修為主，提供多種房型。（booking.com）
東京點.酒店（dots tokyo）有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。
有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。（booking.com）
東京點.酒店（dots tokyo）房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。
房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。（booking.com）

東京點.酒店（dots tokyo）

地址：2-1-17 Kitaueno Taito-ku TOKYO

交通：入谷站，步行8分鐘

價格：約HK$732起／晚（人均HK$366）

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東京點.酒店（dots tokyo）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店9. Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）－免費溫泉大浴場

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉是連鎖集團經營，其品牌以優良服務和設施聞名，很多人都推薦這間飯店，不論是房間或是服務人員的態度都很好。最重要是其地理位置優越，位於東京市中心的上野地區，距離JR上野站，僅步行5分鐘。

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Dormy Inn飯店 - 上野御徒町溫泉Dormy Inn飯店 - 上野御徒町溫泉是連鎖集團經營，其品牌以優良服務和設施聞名
Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉是連鎖集團經營，其品牌以優良服務和設施聞名。（agoda）
Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉＿不論是房間或是服務人員的態度都很好。（agoda）
不論是房間或是服務人員的態度都很好。（agoda）

飯店頂樓設有溫泉大浴場，半露天設計，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。浴場進出都需要使用房卡，私隱度高，不必擔心被他人打擾。

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉＿飯店頂樓設有溫泉大浴場。（agoda）
飯店頂樓設有溫泉大浴場。（agoda）

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

地址：東京都台東区上野6丁目7番22号

交通：JR「上野站」步行5分鐘

價格：HK$497起／晚（人均HK$248.5）

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Dormy Inn飯店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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上野酒店10. 上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）－大浴場24小時開放

上野車站世紀Spa飯店位置便利，距離JR上野站僅需步行5分鐘。飯店提供多款房型，除了普通二人房，更有四人宿舍房型，和六至八人房型，適合大家庭入住。飯店附近有不少餐廳，亦有藥妝店及便利店。飯店的大浴場24小時開放，除了10時至12時打掃時間，其餘時間都能自由使用。

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上野車站世紀Spa飯店 - 人工鐳溫泉 日本東京市內溫泉酒店｜上野車站世紀Spa飯店位置便利。（agoda）
上野車站世紀Spa飯店位置便利。（agoda）
上野車站世紀Spa飯店 - 人工鐳溫泉 日本東京市內溫泉酒店｜飯店提供多款房型，適合大家庭入住。（agoda）
飯店提供多款房型，適合大家庭入住。（agoda）
上野車站世紀Spa飯店 - 人工鐳溫泉 日本東京市內溫泉酒店｜飯店的大浴場24小時開放。（agoda）
飯店的大浴場24小時開放。（agoda）

上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

地址：東京都台東區上野 6-8-16

交通：JR上野站步行5分鐘

價格：HK$323起／晚（人均HK$161.5）

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上野車站世紀Spa飯店 - 人工鐳溫泉 日本東京市內溫泉酒店｜只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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（全文完）

有線生活
東京新酒店25間推介　最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
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哪間酒店性價比高？

上野車站世紀Spa飯店位置便利，距離JR上野站僅需步行5分鐘…詳情

哪間酒店適合多人同住？

美滿如家酒店－東京上野NORTH，有寬敞的大房間，供4至6人入住詳情

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