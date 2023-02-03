一線搜查｜將軍澳港爸疑不滿兒子打波被擊中　激動拎拖把尋仇：我喺球場等你啊

正所謂身教重於言教，近日網上流傳一段影片，將軍澳都會駅一名父親疑不滿一名青年「打波」時不慎將球擲到兒子，於是手持除塵拖把及帶同兒子，前往青年所住的大廈地下爭論，雙方發生推撞，父親更情緒激動地指：「我喺球場等你啊，你叫佢落嚟啦！」事件引起網民熱議，認為父親行為會教壞小朋友。

網上流傳一段影片，一名父親手持除塵拖把與一名青年發生爭執。（將軍澳主場＠FB）

男子拎拖把與青年發生爭執

有將軍澳街坊在Facebook群組「將軍澳主場」上載一段片長約2分鐘的影片。片中可見，該名街坊從高處者攝對面大廈地下大堂，地點為將軍澳都會駅，當時一名身穿灰色上衣的男子手持除塵拖把，與一名穿黑衣的青年在大堂門外發生爭執，男子情緒激動，大聲高喊：「我一啲都唔驚呀，扯咩呀！放手呀！你行開啦」，而青年則伸手推開男子，並著他不要靠近。

身穿灰色上衣的男子手持除塵拖把，與一名穿黑衣的青年在大堂門外發生爭執。（將軍澳主場＠FB）

男子情緒激動，大聲高喊：我一啲都唔驚呀。（將軍澳主場＠FB）

而男子亦作出反擊，用手推開青年，期間雙方不斷你推我撞。現場保安見狀，嘗試將雙方分隔，先稍為拉開男子，再護著青年進入大堂，惟男子亦尾隨入內繼續爭論。

現場保安見狀，嘗試將雙方分隔，首先稍為拉開男子。（將軍澳主場＠FB）

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男子揚言：我喺球場等你啊

後來男子一度走出大堂，與一名身穿深藍色外套的男童講話，說了幾句便再次折返大堂內，並向青年表示：「你知驚咩？你咁叻，帶住我個仔落地鐵站呀頭先，我個𡃁仔咁細呀，畀佢揼晒啲衫啲波呀，佢驚？」最後男子離開前更表示：「我喺球場等你啊，你叫佢落嚟啦！」

男子一度走出大堂，與一名身穿深藍色外套的男童講話。（將軍澳主場＠FB）

男子在離開前更表示：我喺球場等你啊，你叫佢落嚟啦！（將軍澳主場＠FB）

街坊：應該係打波唔小心整親小朋友

上載影片的街坊留言補充事件來龍去脈，「個𡃁仔應該係打波嘅時候，唔小心車咗個波落埋去個小朋友度，小朋友個老竇就發癲」，又表示「就算插手都應該好言相勸，陰公仲要推跌咗個𡃁仔」、「總之郁手郁腳就點都唔啱啦，大庭廣眾就算發生咩事都好，好聲好氣講咪算，冇必要搞到咁。」

網民批：其身不正教壞小朋友

不少網民批評男子做法會教壞小朋友，「其身不正，教壞小朋友」、「其實做父母應該身教孩童，大大聲鬧人已經係EQ低嘅表現，仲要教唆個仔做呢樣做嗰樣，呢種老豆教出嚟嘅細路可見一斑」、「小朋友嘅事，大人唔好插手啦，咁啱撞正對家躁底咪搞大件事」。亦有人認為事件嚴重，「人證物證有晒啦，傷人加恐嚇，差佬做嘢」、「管理處見到呢個post唔該報警備案」。

（全文完）

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