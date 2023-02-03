機位升級｜國泰官方教Upgrade三大要點　越早Check-in機會越大？一招增加機會率

不少人搭飛機都想自己被upgrade，從經濟客位升級到商務客位。坊間對如何獲得航空公司upgrade有不同的迷思，有人說早到機場Check-in機會較大，又有人說最後一刻才到機場可「搏一搏」，到底怎樣做才有機會被upgrade？國泰官方就上傳了一段短片，親自破解大家對客艙等級Upgrade的疑問，即看下文了解。

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坊間對如何獲得航空公司upgrade有不同的迷思。（Unsplash圖片）

早到機場Check-in機會較大？

你有沒有聽過有人分享，早到機場Check-in，能被Upgrade的機會較大？國泰官方短片中提到，其實決定能否Upgrade，是要視乎該班機還有沒有Upgrade空間，以及有沒有出現「超賣」，航空公司才會為部分乘客進行Upgrade。而且航空公司一般會於登機閘口前才會為乘客Upgrade，因此早到／遲到機場Check-in櫃位都沒影響，千萬不要因遲到而錯過飛機！

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航空公司一般會於登機閘口前才會為乘客upgrade。（Unsplash圖片）

穿著體面可升級？

「人靠衣裝」，穿著體面又是否能為係帶來Upgrade的機會呢？答案是不。航空管制部門除了負責安排航班的膳食、行李，同時亦會負責決定獲Upgrade的客人名單。但由於他們是後勤部門，只會遙距控制名單並通知航空公司，所以根本不會見到在Check-in櫃位／登機閘口前的你。因此，衣著不會影響到你Upgrade的機會。

航空管制部門不會見到在Check-in櫃位／登機閘口前的你。（Unsplash圖片）

Asia Miles兌換最簡單！

而最簡單、亦最能確保獲得Upgrade的方法，就是以Asia Miles來兌換。Asia Miles會員如已購買可升艙的子艙位，便可用里數換領「客艙提升獎勵」，提升客艙等級，不同的客艙提升類別所需之里數都不同。而由於機位數量限制，航空公司會優先照顧自家會員，例如國泰會按會員等級來決定Upgrade優先次序，如果會員持有最高級別的鑽石卡，將會是Upgrade的首選。

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不同的客艙提升類別所需之里數都不同。（Asia Miles官網）

最後，小編提醒大家，即使準時Check-in、成為各機構的會員，也不是百分百保證能升級機位，還是需要看實際情況，並由航空公司作最終決定。

（全文完）