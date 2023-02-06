一線搜查｜《給十九歲的我》爭議懶人包　女主角控訴校方、導演張婉婷道歉煞停公映一文看

由張婉婷執導、以追蹤六位英華女校學生成長過程的紀錄片《給十九歲的我》，近日引起爭議。原因是當中有多名主角曾反對電影公映，認為校方未有尊重其私隱、不滿拍攝手法。在片中出現十多秒的「牛下女車神」李慧詩，日前亦發文講述「被通知」成為電影一部分的過程，直指不鼓勵大家觀看此電影。導演張婉婷昨日（5日）表示，電影於今日（6日）起暫停公映。本文整合了事件的來龍去脈，一文看清當中的爭議及各方說法。

由張婉婷執導，以追蹤六位英華女校學生成長過程的紀錄片《給十九歲的我》，近日引起爭議。（《給十九歲的我》＠FB）

《給十九歲的我》事件時序

《給十九歲的我》是甚麼？

《給十九歲的我》由英華女學校前校長李石玉如委託校友張婉婷拍攝，以六位在性格、家境和嗜好各異的女學生（阿雀、阿佘、Madam、馬燕茹、阿聆和香港小姐）為電影主角，是一齣追蹤六位女生在中學成長、考公開試，以及升讀大學的過程，同時亦紀錄了學校搬遷變化的紀錄片。此外，片中還包含了學生及校方對2012年反國教事件的看法。從籌備、拍攝到完成影片歷時十年，最終於2月2日正式上畫，電影長達136分鐘。

在正式公映前，《給》已舉行多場包場放映及優先場，更於1月15日獲得《第29屆香港電影評論學會》的最佳電影獎。

《給十九歲的我》由英華女學校前校長李石玉如委託校友張婉婷拍攝。（《給十九歲的我》電影海報）

《給十九歲的我》｜阿聆萬字自白：由始至終都不同意公映

在正式公映後，《明周文化》發表了有份出演《給》的其中兩名女學生，阿聆的萬字長文及阿佘的專訪。

2月4日，《明周文化》刊登了王卓聆（阿聆）的萬字自白，阿聆表示，據其本人及當年見證拍攝過程的師生了解，影片只供「校內放映／籌款用途」，一直從未有提及過會公開放映，對外包場放映（private screening）及參展電影節等用途。直至在校內首映前半年至數月前，才得悉校方和導演有公映的打算。

阿聆曾多次透過校方及向導演反映希望得知剪輯內容、故事大綱，惟導演以「每個人都要求刪這段刪那段的話，紀錄片便剪不成」的理由拒絕。阿聆又指出，製作團隊在各主角毫不知情的情況下，已將影片送往電檢。

有媒體發表了有份出演《給》的其中兩名女學生，阿聆的萬字長文及阿佘的專訪。（《給十九歲的我》＠FB）

阿聆表示，由始至終都不同意公開放映，認為事件有侵犯私隱的隱憂，再者製作團隊亦沒有權利公開放映，自己曾多次向校方及導演表明個人立場，但對方以諸多理由堅持公開放映。而在首次觀看電影後，阿聆指出「我得出的結論是我恐懼並拒絕《給》公開放映」，並且需要即時向心理醫生求助，而心理醫生診斷後，亦表示以她的狀態，電影是不適合公映。

阿聆為此要求導演將其相關片段剪走，導演則以已通過電檢為由拒絕，後來校方更拿出其父母曾在2012年簽署的「同意書」，向阿聆表明「繼續阻止的話有機會有法律責任」。

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《給十九歲的我》｜另一主角阿佘曾反對公映

而另一位有份參與的女學生佘麗薇（阿佘），亦有接受訪問。阿佘表示亦反對公映，她指在拍攝過程中感到不受尊重，且同樣不滿未能事先觀看「Final Cut」的版本，惟最終選擇妥協，是因為不熟悉合約，亦不想浪費太多時間追究，於是抱著「套片要上映，就由得它上映」的心態。

另一位有份參與的女學生佘麗薇（阿佘），亦有接受訪問，表示自己同樣反對公映。（《給十九歲的我》影片截圖）

《給十九歲的我》｜李慧詩「被通知」成為電影的一部分

在片中短暫出現的「牛下女車神」李慧詩，昨日（5日）亦在Facebook撰文指，片中她接受訪問的片段為2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，並提到當時導演張婉婷所發問的內容古怪，跟比賽完全沒有關係，而且最終亦沒有在獲得同意下便將訪問放入《給》。李慧詩表明自己是「被通知」成為電影的一部分，明言氣在心頭：「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」

李慧詩在Facebook撰文，明言氣在心頭。（李慧詩＠FB）

《給十九歲的我》｜電影2月6日起暫停公映

《給》在公映後爭議不斷，導演張婉婷昨日（5日）出席謝票場時，宣佈暫停公映，並表示「認為應該先處理問題」、「人係緊要過電影」，想有一個空間和時間與六位女學生及有關人士「坐埋傾吓」，待釐清事件後，才再作進一步安排。

《給十九歲的我》於2月6日起，暫停公映。（給十九歲的我＠FB）

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《給十九歲的我》｜第3位主角爆簽公映同意書被誤導

事件在今日（6日）再有新進展，除了阿聆、阿佘外，第三位有份出演《給》的女學生江冰瀅（片中稱為「香港小姐」），在社交平台發文。她表示，雖然在電影上映前曾簽署同意書，但當時不知情況，因拍攝團隊向她稱「所有人已經簽咗名」，只有她未簽，故在「冇諗過背後有咁多嘢嘅情况之下」簽署同意書。

她續指，「佢哋完全冇同我交代成個事情嘅來龍去脈，所以我一直以為呢一套電影全部都係好評同埋一切都好順利。我當時就抱著一種心態，就係話既然係一個咁有意義嘅電影啦，公開自己小小嘅黑歷史都唔係話唔可以接受嘅。」

江冰瀅坦言，若《給》為阿聆帶來如此大影響，加上阿聆亦早已反對公映，製作團隊和校方便不應將《給》公映，認為「唔應該將自己嘅快樂，建立喺人地嘅痛苦身上」。

第三位有份出演《給》的女學生江冰瀅，亦有在社交平台發文。（《給十九歲的我》影片截圖）

張婉婷向阿聆道歉：你開心返啲啦，我哋而家唔做喇

導演張婉婷今早於電台節目中，就事件作出回應。她承認在溝通上做得不足，並坦承事先已知道阿聆只接受電影包場或在電影節放映，不希望公開播放。她向阿聆道歉：「對佢唔住」，並表示「你開心返啲啦，我哋而家唔做喇。」對於李慧詩亦撰文表示不滿，她則指有向李慧詩表明是拍攝學校紀錄片，若對方不知情，希望可以向她道歉，「如果李慧詩唔知情，我都想打電話同佢道歉。」

導演張婉婷今早於電台節目中，亦再次就事件作出回應。（給十九歲的我＠FB）

（全文完）

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