首爾24間半新酒店2023｜私人泳池／房內風呂／1分鐘到車站／近明洞／家庭公寓

2023首爾新酒店｜到韓國首爾旅遊，不少旅客都會住在明洞、弘大、梨大等旅遊熱點。疫情期間，韓國多個旅遊熱點都不斷有新設施開幕。《有線生活》以下為大家介紹24間2018年至2022年間，韓國首爾開業的住宿，有平價民宿、房內設私人泳池和風呂的高級酒店，還有1分鐘就能到達地鐵站，快快Bookmark，日後到首爾住過夠。

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隨著韓國和香港都放寬了入境檢疫要求，不少人都計劃遊韓（Unplash圖片）

2022首爾新酒店

2021首爾新酒店

2020首爾新酒店

2019首爾新酒店

2018首爾新酒店

AC Hotel屬於Marriott集團旗下新開的酒店。（AC Hotel 官網）

首爾江南新酒店｜【1】首爾江南萬豪AC酒店（AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam）－露台享有私人泳池

位於首爾江南區的AC Hotel （AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남），是屬於Marriott集團旗下的酒店。從驛三站出去，步行2分鐘即達。酒店設高級雙床房、尊貴客房等7種不同客房，每間客房都有超大玻璃窗可以飽覽首爾靚景，房價格由970至3,000不等。入住高級雙床房，會員價為162,288韓元（約973港元），非會員則為165,600韓元（約993港元）。

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尊貴泳池套房的露台享有私人泳池，適合港人打卡！（AC Hotel 官網）

酒店的屋頂酒吧可飽覽首爾靚景。（AC Hotel 官網）

酒店亦設有桑拿。（AC Hotel 官網）

AC Hotel最吸引遊客之處，就是它的尊貴泳池套房（Premier Pool Suite）。每間客房面積22平方米，包含1張雙人大床，露台更享有私人泳池，非常打卡able！尊貴泳池套房會員價最平每晚售495,880韓元（約2980港元），非會員則是506,000韓元（約3,035港元）。此外，酒店亦設有健身中心、桑拿、和屋頂酒吧。

首爾江南萬豪AC酒店（AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남）

地址：首爾市 江南區 德黑蘭路25街 10｜서울시 강남구 테헤란로25길 10

交通：地鐵2號線 驛三站 6號出口

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首爾江南沃科酒店位於江南區新沙，步行約7至10分鐘便可到達江南商圈。（Voco Seoul Gangnam官網）

首爾江南新酒店｜【2】首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam）－鄰近林蔭大道

同樣位於江南區的首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam） ，2022年4月24日於新沙全新開業，從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。酒店設有12款房型，最普通的房型Single Bed Deluxe，含早餐價格為219,000韓元（1,313港元）。如果你喜歡浸浴的話，可以選擇Premier One King Bed with Hinoki的房型。

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Suite Luxury Bath View房型備有一個白色圓形浴缸。（Voco Seoul Gangnam官網）

Premier One King Bed with Hinoki的房型，浴室設有一個日式風呂。（Voco Seoul Gangnam官網）

房間面積30平方米，其中每間客房的浴室，除了有一個站立式浴間外，同時設有一個日式風呂，大家可以一邊飲酒吃小食，一邊浸浴。另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型，43平方米的房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸，含早餐價格為419,000韓元（2,512港元）。

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam｜보코 서울 강남）

地址：首爾市 江南區 島山大路 144｜서울 강남구 도산대로 144

交通：地鐵3號線 新沙站 1號出口

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優洛旅館（Yolo Guest House）的外觀。（Yolo Guest House官網）

首爾明洞新酒店｜【3】 優洛旅館（Yolo Guest House）－3分鐘到明洞站

2022年新開幕的優洛旅館（Yolo Guest House），地理位置對遊客來說超級方便。民宿距離明洞地鐵站只有220米，大約3分鐘路程。而從酒店走路約7至10分鐘，便可到達明洞商圈、週邊景點還有南大門市場和N首爾塔。

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Yolo Guest House距離明洞地鐵站只有220米，大約3分鐘路程。（Yolo Guest House官網）

優洛旅館的部分房間可望到N首爾塔風景。（Yolo Guest House官網）

優洛旅館的部分房間可望到N首爾塔風景，民宿頂層更設有開放式平台可供住客欣賞首爾美景。最大的家庭房間能容納4人，一般有一張和一張上下格床，每天亦附送簡單美式早餐。由於優洛旅館是一家民宿，價錢比大型酒店相對便宜，房價最平三人房價格75,000韓元起（約450港元），人均150，適合享受窮遊的你！

優洛旅館（Yolo Guest House｜욜로 게스트하우스）

地址：首爾市 中區 退溪路20號 나街2-8 ｜서울시 중구 퇴계로20나길 2-8

交通：地鐵4號線 明洞站 3號出口

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首爾麻浦魯內酒店位於地鐵5號麻浦線和機場線孔德站之間。（Roynet Hotel Seoul Mapo官網）

首爾麻浦新酒店｜【4】 首爾麻浦魯內飯酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）－一站到達弘大

2022年3月25日開幕的首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo），位於地鐵5號麻浦線和機場線孔德站之間，從麻浦地鐵站走路5分鐘，或孔德站走6分鐘均可到達酒店。而且孔德站連接住地鐵5號、6號線、京義中史以及機場線，要到哪裡都很方便，而且坐一個站就可到達旅遊熱點弘大。

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酒店坐一個站就可到達旅遊熱點弘大。（Roynet Hotel Seoul Mapo官網）

酒店每間房均設有浴缸。（Roynet Hotel Seoul Mapo官網）

酒店設有標準雙人房、高級雙人房等11款房型，每間房均設有浴缸。標準雙人房（Standard Double Room）面積24平方米，含一張雙人床，房價未連稅最平116,348韓元（約701港元）一晚。

首爾麻浦魯內飯酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo｜로이넷호텔 서울 마포）

地址：首爾市 麻浦區 麻浦大路 67 ｜서울 마포구 마포대로 67

交通：地鐵5號線 麻浦站 2號出口 ／地鐵6號線 孔德站 1號出口

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韓國Legoland位於首爾近郊地區江原道春川。（Legoland Hotel官網）

首爾近郊新酒店｜【5】LEGOLAND® Hotel

位於首爾近郊地區江原道春川的韓國LEGOLAND®（樂高樂園），於2022年5月開幕。而在樂園正門附近就是剛開幕不久的LEGOLAND® Hotel。酒店一共提供154間色彩的繽紛客房，設有4種不同主題房間，包括王國、樂高好友、忍者和海盜主題。每種主題都有分成普通和園景房，而每間客房內有1張雙人床和1張碌架床，最多可住5人。

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Legoland Hotel提供154間色彩的繽紛客房，設有4種不同主題房間。（Legoland Hotel官網）

一家大小可選擇含Legoland樂園2日門票的房間。（Legoland Hotel官網）

普通主題房含早餐價格為每晚660,000韓元（約3,958港元），而早餐加Legoland樂園2日門票，則是769,100韓元（約4,612港元）。主題園景房含早餐價格為每晚710,000韓元（約4,257港元），而早餐連Legoland樂園2日門票，則是819,100韓元（約4,911港元）。

LEGOLAND® Hotel（호텔 레고랜드）

地址：江原道 春川市 下中島街 128｜강원도 춘천시 하중도길 128

交通：地鐵京川線 春川站 1號出口轉乘免費接駁車（每45分鐘一班）／ 2號出口乘坐計程車前往，車程約 10分鐘。

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明洞斯坦福酒店（Agoda圖片）

首爾明洞新酒店｜【6】明洞斯坦福酒店（Stanford Hotel Myeongdong）

2021年開幕的明洞斯坦福酒店地理位置非常方便，距離明洞商圈和樂天免稅店都只需5分鐘路程。酒店提供雙人房、高級房、家庭房等共243間房，房內窗邊、甚至浴缸都可望到南山塔景色，房價由680港元起，人均340港元，CP值相當不錯！

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房內窗邊可望到南山塔景色（Agoda圖片）

房價由680港元起（Agoda圖片）

明洞斯坦福酒店（Stanford Hotel Myeongdong｜스탠포드호텔 명동）

地址：首爾 中區 南大門路 84 9樓｜서울 중구 남대문로 84 9층

交通：地鐵2號線 乙支路入口站 6號出口 步行2分鐘

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UH Suite The Gwanghwamun（Agoda圖片）

首爾光化門新酒店｜【7】UH光化門酒店（UH Suite The Gwanghwamun）

優閒酒店品牌UH Suite在韓國不同地方都有分店，2021年開業的UH光化門店只有5間房間，每間房的裝修都採用了日式設計，甫進門口便看到充滿日本味道的座位，配有一套傳統茶具，非常適合打卡，能在韓國感受到日本風情，一次過滿足2個願望！

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甫進門口便看到充滿日本味道的座位（Agoda圖片）

UH光化門店只有5間房間（Agoda圖片）

UH光化門酒店（UH Suite The Gwanghwamun｜UH 스위트 코너스톤）

地址：首爾 鍾路區 郵政局路2術 29｜서울 종로구 우정국로2길 29

交通：地鐵1號線 鐘閣站4號出口 步行2分鐘

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酒店提供城景State房、園景豪華房、套房等共254間房（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【8】朝鮮皇宮豪華精選酒店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）

2021年開業的朝鮮皇宮豪華精選酒店屬於韓國朝鮮酒店度假村旗下的星級酒店，酒店提供城景State房、園景豪華房、套房等共254間房，所有房間都有落地大玻璃供住客欣賞美景，部分房間更帶有露台。房間非常寬敞，普通的城景房已有474平方呎，入住一晚由2,208港元起。酒店還提供室內泳池，桑拿溫泉、酒吧等設施。

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所有房間都有落地大玻璃供住客欣賞美景（Agoda圖片）

酒店還提供室內泳池（Agoda圖片）

桑拿溫泉（Agoda圖片）

朝鮮皇宮豪華精選酒店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam｜조선팰리스 서울강남）

地址：首爾 江南區 德黑蘭路 231｜서울 강남구 테헤란로 231

交通：地鐵2號線 驛三站 6號出口 步行6分鐘

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首爾江南希爾頓花園酒店（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【9】首爾江南希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Seoul Gangnam）

位於江南區的首爾江南希爾頓花園酒店於2021年開業，提供客房、豪華房、頂級套房等房型，入住客房一晚價錢由1,113港元起。如你攜帶小朋友出遊可以選擇入住家庭房，每晚由1,336港元起。酒店頂層提供室外泳池，可邊游泳邊欣賞到首爾市景，喜歡游泳的話可以考慮這裡！

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提供客房、豪華房、頂級套房等房型（Agoda圖片）

如你攜帶小朋友出遊可以選擇入住家庭房（Agoda圖片）

於室外泳池可邊游泳邊欣賞到首爾市景（Agoda圖片）

首爾江南希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Seoul Gangnam｜힐튼 가든 인 서울 강남）

地址：首爾 瑞草區 江南大路 253｜서울 서초구 강남대로 253

交通：地鐵新盆唐線 良才站 2號出口 步行2分鐘

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蒙德里安首爾梨泰院酒店（Agoda圖片）

首爾梨泰院新酒店｜【10】蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）

2020開幕的蒙德里安首爾梨泰院酒店，酒店設計非常時尚，提供標準房、高級房、頂級房等房型，房價由每晚1,080港元起。酒店設有酒吧、室外和室內泳池等設施，當中透明的室外泳池吸引大批住客打卡！另外酒店內更有桑拿溫泉設施，玩得累回酒店便可放鬆一下。

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酒店設計非常時尚（Agoda圖片）

房價由每晚1,080港元起（Agoda圖片）

透明的室外泳池吸引大批住客打卡（Agoda圖片）

酒店內更有桑拿溫泉設施（Agoda圖片）

蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon｜몬드리안 서울 이태원）

地址：首爾 龍山區 長門路 23｜서울 용산구 장문로 23

交通：地鐵6號線 梨泰院站 4號出口 步行15分鐘

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首爾弘大美居大使酒店（Agoda圖片）

首爾弘大新酒店｜【11】首爾弘大美居酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

2020開業的首爾弘大美居大使酒店是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元。而酒店最特別之處是套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（不包括早餐）。

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酒店標準2人客房價錢約為598港元（Agoda圖片）

套房享有露天私人浴池加露台（IG＠1ovely_one）

首爾弘大美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae｜머큐어 앰배서더 서울 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144

交通：地鐵2號線 弘大站 9號出口 步行約2分鐘

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首爾明洞朝鮮福朋喜來登酒店（Agoda圖片）

首爾明洞新酒店｜【12】首爾明洞朝鮮福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

首爾明洞朝鮮福朋喜來登酒店於2020年開業，鄰近明洞商圈。酒店共提供城景高級房、3人房等375間房間，房間的觀景非常好，可以眺望南山塔。城景高級房每晚由763港元起，若一家人可選擇3人房或4人房，房內有小型飯廳供用餐，3人房一晚由1,636港元起。

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酒店提供城景高級房、3人房等（Agoda圖片）

若一家人可選擇3人房或4人房（Agoda圖片）

酒店鄰近明洞商圈（Agoda圖片）

首爾明洞朝鮮福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong｜포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동）

地址：首爾 中區 三一大路10街 36｜서울 중구 삼일대로10길 36

交通：地鐵2號線 乙支路3街 12號出口 步行2分鐘

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三成新羅舒泰酒店（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【13】三成新羅舒泰酒店（Shilla Stay Samsung）

位於江南區的三成新羅舒泰酒店在2020年正式開業，提供標準房、豪華雙人房等共309間房，每晚由878港元起，房間採光度很好，更提供可以觀看Netflix的電視，若想在房內休息都可以！此外，餐廳的戶外位置亦可邊欣賞美景邊進餐。

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提供標準房、豪華雙人房等共309間房（Agoda圖片）

房間採光度很好（Agoda圖片）

每晚由878港元起（Agoda圖片）

餐廳的戶外位置亦可邊欣賞美景邊進餐（Agoda圖片）

三成新羅舒泰酒店（Shilla Stay Samsung｜신라스테이 삼성）

地址：首爾 江南區 永東大路 506｜서울 강남구 영동대로 506

交通：地鐵2號線 三成站 7號出口 步行1分鐘

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首爾東大門九樹酒店（Agoda圖片）

首爾東大門酒店｜【14】東大門九樹酒店（Nine Tree Hotel Dongdaemun）

2020年開業的首爾東大門九樹酒店，提供標準房、小型雙人房、家庭房等房型，標準雙人房每晚由460港元起。3人和4人房的浴室都是乾濕分離，當中4人房有2張碌架床，感覺有點像青年宿舍的床位，但房間非常寬敞，入住每晚由930港元起，人均232.5港元！

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提供標準房、小型雙人房、家庭房等房型（Agoda圖片）

3人房（Agoda圖片）

4人房有2張碌架床（Agoda圖片）

3人和4人房的浴室都是乾濕分離（Agoda圖片）

東大門九樹酒店（Nine Tree Hotel Dongdaemun｜나인트리 호텔 동대문）

地址：首爾 中區 乙支路 224｜서울 중구 을지로 224

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站 12號出口 步行6分鐘

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DDK酒店（Agoda圖片）

首爾東大門新酒店｜【15】DDK酒店（DDK Hotel）－CP值高商務酒店

位於東大門市場旁的DDK Hotel於2020年開業，鄰近DDP、東大門綜合市場與和平市場，對愛購物的遊客來說非常便利。酒店是商務酒店類型，主要提供標準雙人房型，房間相對簡樸，公共空間並設有小型酒吧，二人入住每晚501港元起，人均只需250！

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酒店是商務酒店類型（Agoda圖片）

主要提供標準雙人房型，房間簡樸。（Agoda圖片）

DDK酒店（디디케이 호텔）

地址：首爾 中區 乙支路43街 9-8｜서울 중구 을지로43길 9-8

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站 13號出口 步行2分鐘

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九樹精品酒店仁寺洞（Agoda圖片）

首爾鐘路新酒店｜【16】九樹精品酒店仁寺洞（Nine Tree Premier Hotel Insadong）－全方位欣賞首爾美景

2019年開業的仁寺洞九樹頂級酒店，距離安國站只有3分鐘路程，非常鄰近旅遊景點北村韓屋村。酒店設雙人房、三人房、豪華房、家庭房，想小朋友更開心，更可選擇入住色彩繽紛的親子套房。所有房間都設有大玻璃窗，景觀開揚，雙人房一晚由693港元起；而想更全方位地欣賞首爾美景，可以選擇全景套房，全間房均是落地玻璃！

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非常鄰近旅遊景點北村韓屋村（Agoda圖片）

設雙人房、三人房、豪華房、家庭房（Agoda圖片）

想小朋友更開心，更可選擇入住色彩繽紛的親子套房（Agoda圖片）

所有房間都設有大玻璃窗，景觀開揚（Agoda圖片）

九樹精品酒店仁寺洞（나인트리 프리미어 호텔 인사동）

地址：首爾 鐘路區 仁寺洞街 49｜서울 종로구 인사동길 49

交通：地鐵3號線 安國站 6號出口 步行3分鐘

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Orakai Daehakro Hotel（Agoda圖片）

首爾鐘路新酒店｜【17】Orakai Daehakro Hotel－鄰近廣藏市場

Orakai Daehakro Hotel於2019年開業，提供雙人房、小型套房、豪華套房等，二人入住每晚790港元；更設有配置上下舖雙層床的四人家庭套房，一家大小同入住都可。而設施方面，酒店設有大浴場、桑拿、健身房和自助洗衣房等。此外，酒店更鄰近廣藏市場，晚上可以到那裡走一圈兼食宵夜！

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提供雙人房、小型套房、豪華套房等（Agoda圖片）

二人入住每晚790港元（Agoda圖片）

酒店設有大浴場（Agoda圖片）

桑拿（Agoda圖片）

Orakai Daehakro Hotel（오라카이 대학로 호텔）

地址：首爾 鐘路區 栗谷路 180 ｜서울 종로구 율곡로 180

交通：地鐵1號線 鐘路5街站 3號出口 步行13分鐘

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首爾明洞相鐵弗雷薩酒店（Agoda圖片）

首爾明洞新酒店｜【18】首爾明洞相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Seoul Myeong-dong）－鄰近明洞商圈、南山塔

同樣於2019年開業的還有首爾明洞相鐵弗雷薩酒店，酒店鄰近明洞商圈、南山塔等旅遊景點。酒店設有標準房、高級房、豪華房等房型，均設有浴缸，並可供1位未滿7歲小童免費同住，價錢由637港元起。

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酒店鄰近明洞商圈、南山塔等旅遊景點（Agoda圖片）

酒店設有標準房、高級房、豪華房等房型（Agoda圖片）

設有浴缸（Agoda圖片）

首爾明洞相鐵弗雷薩酒店（소테츠 프레사 인 서울 명동）

地址：首爾 中區 明洞街 48｜서울 중구 명동길 48

交通：地鐵4號線 明洞站 8號出口 步行5分鐘

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首爾江南安達茲酒店（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【19】首爾江南安達茲酒店（Andaz Seoul Gangnam－a concept by Hyatt）－設有游泳池、桑拿

首爾江南安達茲酒店屬於HYATT凱悅酒店集團，在2019年9月開業的酒店。酒店提供普通客房、頂級房、豪華房，部分房間帶有露台，一位未滿13歲小童更可免費入住。酒店房間寬敞，提供King Size特大雙人床，一晚由2,004起。另外還設有游泳池、桑拿、Spa等設施。

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酒店提供普通客房、頂級房、豪華房（Agoda圖片）

部分房間帶有露台（Agoda圖片）

酒店房間寬敞，提供King Size特大雙人床（Agoda圖片）

設有游泳池、桑拿、Spa等設施（Agoda圖片）

首爾江南安達茲酒店（안다즈 서울 강남）

地址：首爾 江南區 論峴路 854｜서울 강남구 논현로 854

交通：地鐵3號線 狎鷗亭站 3號出口 步行1分鐘

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江南9號酒店（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【20】江南9號酒店（Hotel in 9 Gangnam）－1分鐘到地鐵站

江南9號酒店在2019年開業，提供標準雙人房、豪華雙人Corner房、商務豪華雙人房，還有不同套房，所有房間均十分寬敞，且採光極好，價錢由629港元起；而套房除了有落地玻璃客廳，更設有浴缸和淋浴間，淋浴浸浴任君選擇，一晚價錢由1,134港元起。

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提供標準雙人房、豪華雙人Corner房、商務豪華雙人房。（Agoda圖片）

房間均十分寬敞，且採光極好（Agoda圖片）

設有浴缸和淋浴間，淋浴浸浴任君選擇。（Agoda圖片）

江南9號酒店（호텔 인 9 강남）

地址：首爾 江南區 永東大路 618｜서울 강남구 영동대로 618

交通：地鐵9號線 奉恩寺站 3號出口 步行1分鐘

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首爾明洞萊斯卡夫酒店（Agoda圖片）

首爾明洞新酒店｜【21】首爾明洞萊斯卡夫酒店（L’Escape Hotel Myeongdong Seoul）－古堡歐式復古設計

位於明洞的萊斯卡夫酒店是韓國新世界集團旗下酒店，於2018年開業。整家酒店都採用古堡般的歐式復古裝修，大堂地下是古典黑白地磚配上絨梳化，加上多幅西方畫作，就像歐洲的博物館一樣。酒店房間設計同樣優雅，玫瑰壁紙牆上掛住西方畫作、水晶燈、絨質梳化和地毯；白色浴缸配金色水龍頭，簡直就是一座童話故事中的城堡，一晚價錢由1,428港元起。

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整家酒店都採用古堡般的歐式復古裝修（Agoda圖片）

牆上掛住西方畫作、水晶燈、絨質梳化和地毯（Agoda圖片）

白色浴缸配金色水龍頭（Agoda圖片）

首爾明洞萊斯卡夫酒店（레스케이프 호텔）

地址：首爾 中區 退溪路 67｜서울 중구 퇴계로 67

交通：地鐵4號線 會賢站 6號出口 步行1分鐘

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紐夫酒店（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【22】紐夫酒店（Hotel Newv）－特色韓式暖炕房型

Hotel Newv位於江南區，提供高級雙人房、單臥室套房等房型，房內有浴缸，價錢由每晚575港元起；而豪華家庭房設有小孩專用床鋪空間，另外還有市區較少見，類似日式塌塌米的韓式暖炕房型。雖然沒有游泳池，但就有桑拿和健身室等設施，CP值不錯！

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提供高級雙人房、單臥室套房等房型（Agoda圖片）

價錢由每晚575港元起（Agoda圖片）

有桑拿和健身室等設施，CP值不錯！（Agoda圖片）

房內有浴缸（Agoda圖片）

紐夫酒店（호텔뉴브）

地址：首爾 江南區 宣陵路85街 6｜서울 강남구 선릉로85길 6

交通：地鐵2號線 宣陵站 3號出口 步行2分鐘

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PATIO 7酒店（Agoda圖片）

首爾江南新酒店｜【23】PATIO 7酒店（PATIO 7 Hotel）－私人日式風呂＋屋頂泳池

位於江南區林蔭道附近的PATIO 7酒店2018年開幕，提供King、Twin、Studio等10種、共109間客房，價錢由708港元起。 當中Hinokki Studio房型配有日式風呂，每晚1,441港元起。酒店房間設計時尚，客房內的牀墊、床上、浴室用品等全部都是環保產品。酒店設有屋頂泳池、酒吧、公共洗衣房等配套。注意，PATIO 7酒店採取「No Concierge，No room service」，以自助登記系統Check-in。

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提供King、Twin、Studio等10種、共109間客房。（Agoda圖片）

酒店房間設計時尚（Agoda圖片）

當中Hinokki Studio房型配有日式風呂，每晚1,441港元起。（Agoda圖片）

PATIO 7酒店 （파티오세븐호텔）

地址：首爾 江南區 論峴路 736 ｜서울 강남구 논현로 736

交通：地鐵7號線 鶴洞站 8號出口 步行7分鐘

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首爾萬楓酒店（Agoda圖片）

首爾永登浦新酒店｜【24】首爾萬楓酒店（Fairfield by Marriott Seoul）－鄰近永登浦商圈

2018年開幕的首爾萬楓酒店，屬於知名的萬豪酒店集團旗下，提供雙人房、豪華房、頂級豪華房等共572間客房，價錢由683港元起；3人行則可以選擇入住家庭房，一晚933港元起。酒店位於永登浦商圈附近，不想住在太熱鬧的明洞、弘大，又想血拼一番，可以選擇永登浦！

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提供雙人房、豪華房、頂級豪華房等共572間客房。（Agoda圖片）

酒店位於永登浦商圈附近（Agoda圖片）

首爾萬楓酒店（페어필드바이메리어트서울호텔）

地址：首爾 永登浦區 京仁路 870｜서울 영등포구 경인로 870

交通：地鐵1號線 永登浦站 5號出口 步行2分鐘

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（全文完）