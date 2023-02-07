一線搜查｜茶餐廳豬扒煮不熟變「刺身」　食客投訴反被問：咁你想點？｜附食安中心建議　

近日有網民於社交平台上載一張半熟豬扒的照片：「先唔評論好唔好食，$78晚餐，塊豬扒係生嘅」。該網民表示於大圍一間連鎖茶餐廳用餐時，點了一個$78的晚餐，當他切開豬扒，卻發現裡面非常「粉嫩」，明顯未煮熟。可是，當他向店員反映，竟被對方以惡劣態度反問：「咁你想點？」，令事主感到相當委屈。

外出吃飯，食物的衛生安全非常重要（Unsplash圖片）

$78食到「半生熟」豬扒

有網民日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載照片，並發文：「先唔評論好唔好食，$78晚餐，塊豬扒係生嘅」。圖中所見，該半塊豬扒的表層煎至金黃色，裡面卻非常「粉嫩」，肉質光滑並呈淡紅色，明顯是「半生熟」的狀態。

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有網民於Facebook群組上載照片（FB群組＠香港茶餐廳及美食關注組）

店員態度惡劣反問：咁你想點？

事主表示於大圍一間連鎖茶餐廳用餐時，點了一個$78的晚餐，當他切開豬扒，卻發現裡面明顯未煮熟。可是，當他向店員反映時，竟被對方以惡劣態度反問：「咁你想點？」，令事主感到相當委屈，表示：「個態度好似係我搞事」。

當事主向店員反映時，竟被對方以惡劣態度反問：「咁你想點？」（FB群組＠香港茶餐廳及美食關注組）

網民：嗌咗3成熟？

帖文引起網民熱議，留言戲稱：「嘩，五成熟豬扒？心機嘢！」、「一味兩食，煎同刺身，$78抵食」，更說豬扒夠嫩，廚師盡顯功架，並稱它為「西冷豬扒」、「豬刺身」；更有網民搞笑地問事主：「你嗌咗3成熟？」。不過亦有人留言：「好恐怖」、「生得好過份喎」，更直斥餐廳離譜，建議事主去報食環署。

有網民直斥餐廳離譜，建議事主去報食環署。（Unsplash圖片）

食安中心：生肉應徹底煮熟後才進食

食安中心資料顯示，生肉一般含有細菌，包括致病細菌及腐敗細菌。肉類有機會帶有食源性致病菌，可能引致食物安全問題。這些致病細菌甚至可以入侵人體，或產生毒素。這些細菌在肉類上無色無臭，但正常的烹煮情況一般能殺死細菌（即食物中心部分的溫度至少達到攝氏75度，或其他有效的時間與溫度組合來烹煮）。

要避免食物中毒，食安中心有以下建議：

生肉應 徹底煮熟後 才進食

才進食 即食熟肉放置於室溫下超過4小時，便應棄掉

（全文完）

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