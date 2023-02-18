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深圳酒店10間推介　Muji酒店$400住到、私人泳池、新開幕　福田、東門都有

  • JL
  • 2023年02月18日
深圳酒店10間推介　Muji酒店$400住到、私人泳池、新開幕　福田、東門都有

深圳和香港一河之隔，絕對是周末假日閒逛、遊玩的好去處。深圳有不少酒店性價比都十分高，《有線生活》今次為大家介紹10間深圳酒店，當中有位於福田、老街，亦有新開幕、房內設私人泳池及無印酒店等，最平人均$196，絕對不能錯過！

深圳和香港一河之隔，絕對是周末假日閒逛、遊玩的好去處。（darmau＠unsplash）

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10間深圳酒店推介

深圳酒店｜1. 藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）－每房有私人泳池

藍楹灣渡假酒店位於華橋城歡樂海岸，鄰近樂海岸購物中心，食肆林立，距離深圳灣公園站步行10分鐘，相當方便。酒店最特別是只有24間房，全部房型為獨立別墅，每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡，不用坐飛機去泰國，都有度假感覺，十分適合情侶、閨蜜享受寧靜悠閒假期的住宿。

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藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）藍楹灣渡假酒店位於華橋城歡樂海岸，鄰近樂海岸購物中心
藍楹灣渡假酒店位於華橋城歡樂海岸，鄰近樂海岸購物中心。（trip.com）
藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）酒店最特別是只有24間房，全部房型為獨立別墅。（trip.com）
酒店最特別是只有24間房，全部房型為獨立別墅。（trip.com）
藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡。（trip.com）
每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡。（trip.com）
藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡。（小紅書）
每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡。（小紅書）
藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）不用坐飛機去泰國，都有度假感覺。（小紅書）
不用坐飛機去泰國，都有度假感覺。（小紅書）
藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）不用坐飛機去泰國，都有度假感覺。（小紅書）
不用坐飛機去泰國，都有度假感覺。（小紅書）

藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：深圳灣公園站，步行10分鐘

價格：HK$2519起／晚（人均HK$1259.5）

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藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）
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深圳酒店｜2. 深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）－極致奢華酒店

深圳鵬瑞萊佛士酒店位於深圳灣，距離登良站僅5分鐘步行路程，是一間奢華高級酒店，樓高72層，除了能看到深圳灣海景，更能遠眺香港。酒店一共提供168間客房，空間寬敞，而且設有獨立浴缸及超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。另外，酒店亦有一個室內恆溫泳池、Spa、健身室及6間餐廳與酒吧。

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深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）酒店樓高72層，除了能看到深圳灣海景，更能遠眺香港。
酒店樓高72層，除了能看到深圳灣海景，更能遠眺香港。（hotels.com）
深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）酒店一共提供168間客房，空間寬敞房間設有超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。（hotels.com）
房間設有超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。（hotels.com）
深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）房間設有超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。（小紅書）
房間設有超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。（小紅書）
深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）客房空間寬敞，裝修奢華，設有獨立浴缸。（hotels.com）
客房空間寬敞，裝修奢華，設有獨立浴缸。（hotels.com）
深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）客房空間寬敞，裝修奢華，設有獨立浴缸。（小紅書）
客房空間寬敞，裝修奢華，設有獨立浴缸。（小紅書）
深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）亦有一個室內恆溫泳池、Spa。（hotels.com）
酒店亦有一個室內恆溫泳池、Spa。（hotels.com）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

地址：深圳市中心路3008號深圳灣1號T7

交通：登良站，步行5分鐘

價格：HK$2715起／晚（人均HK$1357.5）

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深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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深圳酒店｜3. 深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）－2022年新開幕

深圳NOA諾亞酒店於2022年開幕，距離筍崗站步行6分鐘，設計靈感源於諾亞方舟，酒店門口放置了不少亞熱帶植物，而整體設計以工業金屬風、暗沉單一色系為主。酒店提供多款房型，當中更有設閣樓的房間，內有小眾品牌的家具，如梳化，圓桌等，舒適又有格調，富有家居感。

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深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）酒店門口放置了不少亞熱帶植物。（trip.com）
酒店門口放置了不少亞熱帶植物。（trip.com）
深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）酒店提供多款房型，當中更有設閣樓的房間。（trip.com）
酒店提供多款房型，當中更有設閣樓的房間。（trip.com）
深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）內有小眾品牌的家具，如梳化，圓桌等，舒適又有格調，富有家居感。
內有小眾品牌的家具，如梳化，圓桌等，舒適又有格調，富有家居感。（trip.com）

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

地址：深圳市羅湖區筍崗街道寶崗路5號

交通：筍崗站，步行6分鐘

價格：HK$594起／晚（人均HK$297）

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深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）
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深圳酒店｜4. 深圳無印良品酒店MUJI HOTEL SHENZHEN）－全球首間無印酒店

深圳無印良品酒店是全球第一間無印酒店，亦是無印首個3合1的項目，結合酒店、餐廳、旗艦店。酒店位於福田區的深業上城內，距離蓮花村站步行8分鐘。酒店以一貫簡約風格為主，同時強調環保理念，酒店內很多地方都採用了舊木、廢物再利用，既有質感又舒適。酒店一共有79間客房，提供5種房型，內有不少無印自家品牌的家具，而且配備齊全。

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深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）深圳無印良品酒店是全球第一間無印酒店。（trip.com）
深圳無印良品酒店是全球第一間無印酒店。（trip.com）
深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）酒店一共有79間客房，提供5種房型。（trip.com）
酒店一共有79間客房，提供5種房型。（trip.com）
深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）客房有不少無印自家品牌的家具，而且配備齊全。（trip.com）
客房有不少無印自家品牌的家具，而且配備齊全。（trip.com）

深圳無印良品酒店MUJI HOTEL SHENZHEN

地址：深圳福田區華富街道皇崗路5001號深業上城B座A11號

交通：蓮花村站，步行8分鐘

價格：HK$791起／晚（人均HK$395.5）

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深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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深圳酒店｜5. 深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）－純白風打卡勝地

深圳藝棧ARTINN民宿位於大鵬新區，是一間由外到內均以純白為主的小屋，屋外被白色立體框架包圍，看似像一件藝術品般，近年成為了大熱打卡勝地。酒店靠山臨海，坐擁大片沙白水藍的沙灘，一共有20間客房，依舊是白色的基調，再配上民宿自家設計的淺色木質家具，清新舒適。

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深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）深圳藝棧ARTINN民宿位於大鵬新區，是一間由外到內均以純白為主的小屋。（trip.com）
深圳藝棧ARTINN民宿位於大鵬新區，是一間由外到內均以純白為主的小屋。（trip.com）
深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）民宿一共有20間客房，依舊是白色的基調。（trip.com）
民宿一共有20間客房，依舊是白色的基調。（trip.com）
深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）房間以白色為主，再配上民宿自家設計的淺色木質家具。（trip.com）
房間以白色為主，再配上民宿自家設計的淺色木質家具。（trip.com）

深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）

地址：深圳大鵬新區官湖村湖園路20號

交通：大鵬新區，轉乘計程車

價格：HK$391起／晚（人均HK$195.5）

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深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

深圳酒店｜6. 深圳香格里拉大酒店－距離羅湖站5分鐘路程

深圳香格里拉大酒店位於羅湖區，鄰近香港，距離深圳火車站和羅湖地鐵站只需5分鐘步行路程，前往萬象城、金光華商場、東門老街等大熱地點亦十分方便。酒店522間容房，坐擁美景，住客能夠遠眺深港兩地景色。另外，酒店亦設有室外游泳池、6個特色餐廳及酒吧，設備齊全。

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深圳香格里拉大酒店深圳香格里拉大酒店位於羅湖區，鄰近香港。（trip.com）
深圳香格里拉大酒店位於羅湖區，鄰近香港。（trip.com）
深圳香格里拉大酒店酒店522間容房，坐擁美景，住客能夠遠眺深港兩地景色。（trip.com）
酒店522間容房，坐擁美景，住客能夠遠眺深港兩地景色。（trip.com）
深圳香格里拉大酒店酒店亦設有室外游泳池、6個特色餐廳及酒吧
酒店亦設有室外游泳池、6個特色餐廳及酒吧。（trip.com）

深圳香格里拉大酒店

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：深圳火車站／羅湖地鐵站，步行5分鐘

價格：HK$699起／晚（人均HK$349.5）

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深圳酒店｜7. 深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）－鄰近東門步行街

深圳東門凱悦嘉軒酒店與羅湖火車站僅2站之隔，距離港人熟悉的東門步行街僅步行5分鐘，附近食店、商場多不勝數，吃喝玩樂都十分方便。酒店一共有138間客房，每房均設有42寸電視，環境簡潔舒適，更提供免費早餐。另外酒店亦設有一個露天觀景區域，坐擁深圳市景，更擺放了多張梳化，讓住客能在此休憩，非常貼心。

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深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）深圳東門凱悦嘉軒酒店與羅湖火車站僅2站之隔。（trip.com）
深圳東門凱悦嘉軒酒店與羅湖火車站僅2站之隔。（trip.com）
深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）酒店一共有138間客房，環境簡潔舒適。（trip.com）
酒店一共有138間客房，環境簡潔舒適。（trip.com）
深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）酒店亦設有一個露天觀景區域，坐擁深圳市景。（trip.com）
酒店亦設有一個露天觀景區域，坐擁深圳市景。（trip.com）

深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：老街站，步行2分鐘

價格：HK$541起／晚（人均HK$270.5）

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深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）
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深圳酒店｜8. 深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）－方便前往澳門、珠海

深圳太子伊敦睿選酒店位於深圳南山區海上世界，距離海上世界站僅步行6分鐘，亦鄰近匯港中心，吃喝玩樂完全不成問題。而酒店距離蛇口客運碼頭亦不遠，乘船前往澳門或珠海都十分方便。酒店一共有107間客房，備有桌子、茶具及梳化等，設計時尚舒適。

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深圳太子伊敦睿選酒店深圳太子伊敦睿選酒店位於深圳南山區海上世界，距離海上世界站僅步行6分鐘。（hotels.com）
深圳太子伊敦睿選酒店位於深圳南山區海上世界，距離海上世界站僅步行6分鐘。（hotels.com）
深圳太子伊敦睿選酒店酒店設計時尚舒適，一共有107間客房。（hotels.com）
酒店設計時尚舒適，一共有107間客房。（hotels.com）
深圳太子伊敦睿選酒店房間內備有桌子、茶具及梳化等。（hotels.com）
房間內備有桌子、茶具及梳化等。（hotels.com）

深圳太子伊敦睿選酒店

地址：深圳市南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界站，步行6分鐘

價格：HK$543起／晚（人均HK$271.5）

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深圳太子伊敦睿選酒店只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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深圳酒店｜9. 深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）－客房坐擁美景

深圳文華東方酒店位於福田，坐落在深業上城大樓高層，坐擁迷人景觀，空間寬敞，裝潢豪華。酒店距離冬瓜嶺站步行12分鐘，一共有178間客房，提供多款房型，設有落地玻璃窗，採光充足之餘，住客更能將城市風光盡收眼底。另外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，提供粵菜、日本料理及西班牙菜等，亦設室內泳池及健身設施。

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深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）深圳文華東方酒店位於福田，坐落在深業上城大樓高層，坐擁迷人景觀。（hotels.com）
深圳文華東方酒店位於福田，坐落在深業上城大樓高層，坐擁迷人景觀。（hotels.com）
深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）一共有178間客房，提供多款房型，設有落地玻璃窗。（hotels.com）
一共有178間客房，提供多款房型，設有落地玻璃窗。（hotels.com）
深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）住客能將城市風光盡收眼底。（hotels.com）
住客能將城市風光盡收眼底。（hotels.com）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺站，步行12分鐘

價格：HK$3563起／晚（人均HK$1781.5）

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深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（hotels.com）

深圳酒店｜10. 深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）－無邊際泳池

深圳輝盛閣國際公寓位於福田區，距離華強站僅步行5分鐘，而且鄰近九方商場，有各式各樣的商店食店，十分便利。酒店一共有211間客房，房間有洗衣機、小廚房等，而且空間寬敞，有置身家中般的感覺。而酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池，住客能一邊暢泳，一邊欣賞日與夜的美景。另外亦設有迷你高爾夫練習場、健身室及桑拿房等。 

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深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）深圳輝盛閣國際公寓位於福田區，距離華強站僅步行5分鐘。（expedia.com）
深圳輝盛閣國際公寓位於福田區，距離華強站僅步行5分鐘。（expedia.com）
深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）酒店一共有211間客房，空間寬敞。（expedia.com）
酒店一共有211間客房，空間寬敞。（expedia.com）
深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）酒店房間有洗衣機、小廚房等，有置身家中般的感覺。（expedia.com）
酒店房間有洗衣機、小廚房等，有置身家中般的感覺。（expedia.com）
深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池。（expedia.com）
酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池。（expedia.com）
深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）
酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池。（小紅書）

深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen

地址：深圳市福田區振華路183號

交通：華強站，步行5分鐘

價格：HK$997起／晚（人均HK$498.5）

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深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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（全文完）

有線生活
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文中介紹了多少間深圳酒店？

文中介紹10間深圳酒店，當中有新開幕、房內設私人泳池…詳情

深圳酒店有無邊際泳池嗎？

深圳輝盛閣國際公寓頂層設有無邊際泳池，住客能一邊暢泳…詳情

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