深圳酒店10間推介　Muji酒店$400住到、私人泳池、新開幕　福田、東門都有

深圳和香港一河之隔，絕對是周末假日閒逛、遊玩的好去處。深圳有不少酒店性價比都十分高，《有線生活》今次為大家介紹10間深圳酒店，當中有位於福田、老街，亦有新開幕、房內設私人泳池及無印酒店等，最平人均$196，絕對不能錯過！

深圳和香港一河之隔，絕對是周末假日閒逛、遊玩的好去處。（darmau＠unsplash）

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10間深圳酒店推介

深圳酒店｜1. 藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）－每房有私人泳池

藍楹灣渡假酒店位於華橋城歡樂海岸，鄰近樂海岸購物中心，食肆林立，距離深圳灣公園站步行10分鐘，相當方便。酒店最特別是只有24間房，全部房型為獨立別墅，每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡，不用坐飛機去泰國，都有度假感覺，十分適合情侶、閨蜜享受寧靜悠閒假期的住宿。

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藍楹灣渡假酒店位於華橋城歡樂海岸，鄰近樂海岸購物中心。（trip.com）

酒店最特別是只有24間房，全部房型為獨立別墅。（trip.com）

每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡。（trip.com）

每間房都設有私人泳池和花園，私隱度極高，而且可以盡情打卡。（小紅書）

不用坐飛機去泰國，都有度假感覺。（小紅書）

不用坐飛機去泰國，都有度假感覺。（小紅書）

藍楹灣渡假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：深圳灣公園站，步行10分鐘

價格：HK$2519起／晚（人均HK$1259.5）

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深圳酒店｜2. 深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）－極致奢華酒店

深圳鵬瑞萊佛士酒店位於深圳灣，距離登良站僅5分鐘步行路程，是一間奢華高級酒店，樓高72層，除了能看到深圳灣海景，更能遠眺香港。酒店一共提供168間客房，空間寬敞，而且設有獨立浴缸及超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。另外，酒店亦有一個室內恆溫泳池、Spa、健身室及6間餐廳與酒吧。

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酒店樓高72層，除了能看到深圳灣海景，更能遠眺香港。（hotels.com）

房間設有超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。（hotels.com）

房間設有超大的落地玻璃，採光度充足，亦能欣賞美景。（小紅書）

客房空間寬敞，裝修奢華，設有獨立浴缸。（hotels.com）

客房空間寬敞，裝修奢華，設有獨立浴缸。（小紅書）

酒店亦有一個室內恆溫泳池、Spa。（hotels.com）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

地址：深圳市中心路3008號深圳灣1號T7

交通：登良站，步行5分鐘

價格：HK$2715起／晚（人均HK$1357.5）

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深圳酒店｜3. 深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）－2022年新開幕

深圳NOA諾亞酒店於2022年開幕，距離筍崗站步行6分鐘，設計靈感源於諾亞方舟，酒店門口放置了不少亞熱帶植物，而整體設計以工業金屬風、暗沉單一色系為主。酒店提供多款房型，當中更有設閣樓的房間，內有小眾品牌的家具，如梳化，圓桌等，舒適又有格調，富有家居感。

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酒店門口放置了不少亞熱帶植物。（trip.com）

酒店提供多款房型，當中更有設閣樓的房間。（trip.com）

內有小眾品牌的家具，如梳化，圓桌等，舒適又有格調，富有家居感。（trip.com）

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

地址：深圳市羅湖區筍崗街道寶崗路5號

交通：筍崗站，步行6分鐘

價格：HK$594起／晚（人均HK$297）

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深圳酒店｜4. 深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）－全球首間無印酒店

深圳無印良品酒店是全球第一間無印酒店，亦是無印首個3合1的項目，結合酒店、餐廳、旗艦店。酒店位於福田區的深業上城內，距離蓮花村站步行8分鐘。酒店以一貫簡約風格為主，同時強調環保理念，酒店內很多地方都採用了舊木、廢物再利用，既有質感又舒適。酒店一共有79間客房，提供5種房型，內有不少無印自家品牌的家具，而且配備齊全。

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深圳無印良品酒店是全球第一間無印酒店。（trip.com）

酒店一共有79間客房，提供5種房型。（trip.com）

客房有不少無印自家品牌的家具，而且配備齊全。（trip.com）

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

地址：深圳福田區華富街道皇崗路5001號深業上城B座A11號

交通：蓮花村站，步行8分鐘

價格：HK$791起／晚（人均HK$395.5）

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深圳酒店｜5. 深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）－純白風打卡勝地

深圳藝棧ARTINN民宿位於大鵬新區，是一間由外到內均以純白為主的小屋，屋外被白色立體框架包圍，看似像一件藝術品般，近年成為了大熱打卡勝地。酒店靠山臨海，坐擁大片沙白水藍的沙灘，一共有20間客房，依舊是白色的基調，再配上民宿自家設計的淺色木質家具，清新舒適。

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深圳藝棧ARTINN民宿位於大鵬新區，是一間由外到內均以純白為主的小屋。（trip.com）

民宿一共有20間客房，依舊是白色的基調。（trip.com）

房間以白色為主，再配上民宿自家設計的淺色木質家具。（trip.com）

深圳藝棧ARTINN民宿（SHENZHEN ARTINN）

地址：深圳大鵬新區官湖村湖園路20號

交通：大鵬新區，轉乘計程車

價格：HK$391起／晚（人均HK$195.5）

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深圳酒店｜6. 深圳香格里拉大酒店－距離羅湖站5分鐘路程

深圳香格里拉大酒店位於羅湖區，鄰近香港，距離深圳火車站和羅湖地鐵站只需5分鐘步行路程，前往萬象城、金光華商場、東門老街等大熱地點亦十分方便。酒店522間容房，坐擁美景，住客能夠遠眺深港兩地景色。另外，酒店亦設有室外游泳池、6個特色餐廳及酒吧，設備齊全。

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深圳香格里拉大酒店位於羅湖區，鄰近香港。（trip.com）

酒店522間容房，坐擁美景，住客能夠遠眺深港兩地景色。（trip.com）

酒店亦設有室外游泳池、6個特色餐廳及酒吧。（trip.com）

深圳香格里拉大酒店

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：深圳火車站／羅湖地鐵站，步行5分鐘

價格：HK$699起／晚（人均HK$349.5）

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深圳酒店｜7. 深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）－鄰近東門步行街

深圳東門凱悦嘉軒酒店與羅湖火車站僅2站之隔，距離港人熟悉的東門步行街僅步行5分鐘，附近食店、商場多不勝數，吃喝玩樂都十分方便。酒店一共有138間客房，每房均設有42寸電視，環境簡潔舒適，更提供免費早餐。另外酒店亦設有一個露天觀景區域，坐擁深圳市景，更擺放了多張梳化，讓住客能在此休憩，非常貼心。

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深圳東門凱悦嘉軒酒店與羅湖火車站僅2站之隔。（trip.com）

酒店一共有138間客房，環境簡潔舒適。（trip.com）

酒店亦設有一個露天觀景區域，坐擁深圳市景。（trip.com）

深圳東門凱悅嘉軒酒店（ Hyatt Place Shenzhen Dongmen）

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：老街站，步行2分鐘

價格：HK$541起／晚（人均HK$270.5）

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深圳酒店｜8. 深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）－方便前往澳門、珠海

深圳太子伊敦睿選酒店位於深圳南山區海上世界，距離海上世界站僅步行6分鐘，亦鄰近匯港中心，吃喝玩樂完全不成問題。而酒店距離蛇口客運碼頭亦不遠，乘船前往澳門或珠海都十分方便。酒店一共有107間客房，備有桌子、茶具及梳化等，設計時尚舒適。

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深圳太子伊敦睿選酒店位於深圳南山區海上世界，距離海上世界站僅步行6分鐘。（hotels.com）

酒店設計時尚舒適，一共有107間客房。（hotels.com）

房間內備有桌子、茶具及梳化等。（hotels.com）

深圳太子伊敦睿選酒店

地址：深圳市南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界站，步行6分鐘

價格：HK$543起／晚（人均HK$271.5）

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深圳酒店｜9. 深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）－客房坐擁美景

深圳文華東方酒店位於福田，坐落在深業上城大樓高層，坐擁迷人景觀，空間寬敞，裝潢豪華。酒店距離冬瓜嶺站步行12分鐘，一共有178間客房，提供多款房型，設有落地玻璃窗，採光充足之餘，住客更能將城市風光盡收眼底。另外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，提供粵菜、日本料理及西班牙菜等，亦設室內泳池及健身設施。

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深圳文華東方酒店位於福田，坐落在深業上城大樓高層，坐擁迷人景觀。（hotels.com）

一共有178間客房，提供多款房型，設有落地玻璃窗。（hotels.com）

住客能將城市風光盡收眼底。（hotels.com）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺站，步行12分鐘

價格：HK$3563起／晚（人均HK$1781.5）

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深圳酒店｜10. 深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）－無邊際泳池

深圳輝盛閣國際公寓位於福田區，距離華強站僅步行5分鐘，而且鄰近九方商場，有各式各樣的商店食店，十分便利。酒店一共有211間客房，房間有洗衣機、小廚房等，而且空間寬敞，有置身家中般的感覺。而酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池，住客能一邊暢泳，一邊欣賞日與夜的美景。另外亦設有迷你高爾夫練習場、健身室及桑拿房等。

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深圳輝盛閣國際公寓位於福田區，距離華強站僅步行5分鐘。（expedia.com）

酒店一共有211間客房，空間寬敞。（expedia.com）

酒店房間有洗衣機、小廚房等，有置身家中般的感覺。（expedia.com）

酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池。（expedia.com）

酒店最吸引的是位於頂層的無邊際泳池。（小紅書）

深圳輝盛閣國際公寓（Fraser Suites Shenzhen）

地址：深圳市福田區振華路183號

交通：華強站，步行5分鐘

價格：HK$997起／晚（人均HK$498.5）

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（全文完）