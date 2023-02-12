薯仔保存5大禁忌　放雪櫃冷藏原來超錯　易爛兼有致癌物

薯仔買回家數天便開始發芽、變綠？很可能是日常一些保存薯仔的習慣原來一直做錯！浪費食物之餘，隨時吃進致癌物！想薯仔延長保質期、放數個月不變，儲存得宜相當重要。《有線生活》下文為你整理了薯仔5大保存禁忌，快看看自己有沒有做對！

保存不當，自然或人工光線會促進薯仔發芽還會變綠，產生「配糖生物鹼」（glycoalkaloids）的防禦性毒素。由於薯仔變綠只是外皮變化，如果切開後中間仍是黃色，毒素有機會未蔓延到中心，將發芽、綠色的部份切走，理論上是可食用。然而，一般消費者未必有能力評估毒素蔓延多深，具一定風險。在變綠、損壞或腐爛的薯仔中，發芽薯仔毒素含量更高，甚至產生致癌物。如果大量食用，30分鐘至12小時內，有機會出現急性症狀，包括嘔吐、胃痙攣和腹瀉，嚴重者更會出現顫抖、神志不清和視力模糊等。這種毒素十分耐熱，即使高溫烹煮也不能減少其含量，所以最好將薯仔丟棄不要食用。

根據香港食物安全中心網頁，如發現薯仔表皮變綠、發芽、塊莖受損，或進食時發現味道變苦、口腔有灼熱感，就代表薯仔已產生天然毒素「配糖生物鹼」，不可再吃。薯仔應存放在陰涼乾爽的地方，煮食前應削皮，並把有損傷、腐爛、發綠及發芽的地方切走，霉爛情況嚴重或有苦澀則應整個扔棄。

薯仔保存大法｜5大禁忌話你知

【錯誤 1】放陽光下

暴露在直射的陽光下，日光中的紅光與藍光會促使龍葵鹼合成與累積，破壞了它休眠狀態，促使薯仔變質，變綠或發芽。綠色部分和新芽含有毒素、不可食用，因此需將其存放在沒有陽光直射的地方。

【錯誤 2】密封

薯仔需要流通的空氣，不宜把它密封在盒子或膠袋內，避免積聚濕氣，引致發霉或發芽。如果不是要在幾天內吃完，可以將薯仔放進乾淨的紙箱、紙袋、網袋或竹籃中，並保持通風，可在紙箱與紙袋上戳幾個洞讓空氣流通。

【錯誤 3】清洗薯仔

薯仔在保存前不要清洗，直至煮食。過於潮濕的薯仔會更不易保存，也更容易發芽。別以為去掉外皮的泥塵便很衞生，其實反而會增加真菌和細菌的滋長。

薯仔在保存前不要清洗。(Jonathan Kemper＠unsplash)

【錯誤 4】與洋蔥同放

洋蔥存放時會釋放乙烯，會促使薯仔發芽。可與蘋果放在一起，因蘋果所散發的乙烯氣體也可有效減緩馬鈴薯發芽的機會。

【錯誤 5】放雪櫃

薯仔喜愛乾爽陰涼的環境，但過於低溫或存放雪櫃中，會令當中的澱粉轉化為糖，再煮時會令它變黑。存放雪櫃不但不能長時間保存，還會加快腐壞速度。據美國食品和藥物管理局，冷藏甚至令薯仔產生丙烯酰胺致癌物，短短數星期內變質。

（全文完）