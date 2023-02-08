泰媒報道中國客拜四面佛　遇黑心小販被劏　胡慧沖警告小心6種騙局　教7字錦囊自保

曼谷自由行｜繼台灣女藝人安于晴被泰國「黑警」勒索後，泰國傳媒近日紛紛報道，有中國遊客在曼谷著名的四面佛神壇外圍，被黑心小販「劏客」，以超高價買下祭品，成為當地熱話。人稱泰國通的居泰港人胡慧沖拍片提醒港人，遊泰時要小心提防6種騙局。

胡慧沖1月時獲泰國旅遊局頒發「泰國旅遊大使」榮譽。（胡慧沖facebook圖片）

旅客回歸泰國 騙徒即重現

隨着中港台等地陸續放寬出入境限制，泰國遊客人數亦回升，然而騙徒亦隨之湧現。胡慧沖近日於YouTube發布影片指泰國騙徒重現，提醒港人近期到泰國旅遊時要小心提防。胡慧沖1月時剛獲泰國政府頒授「泰國旅遊大使」榮譽，他於片段中表示並非要「唱衰泰國」，解釋：「就係因為攞咗呢個旅遊大使獎……我有個責任提醒大家，想大家去泰國玩得開心！」

多間泰國傳媒報道中國遊客被小販以超高價售賣祭品事件。（網上圖片）

【泰國騙局1】黑心小販抬價劏中國客

有泰國傳媒報道，近日網上流傳影片，顯示有中國遊客於曼谷四面佛神壇（伊拉旺神壇）外，遇上黑心小販抬價，最終以上萬泰銖（即約2340港元），買下實際價格可能只需數百元祭品。事件引起傳媒關注，泰國旅遊警察介入調查，但由於過程「你情我願」，因此無人被捕，警方只警告小販不得以超高價出售物品。胡慧沖表示，經傳媒報道後，相信黑心小販短期內會收斂，但提醒港人應到神壇內的官方店購買祭品，「幫襯佢就穩陣啲，幫襯外面分分鐘俾人呃」。

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遊大皇宮要小心「泰好人」騙你去其他地方，（istock）

【泰國騙局2】大皇宮外的「泰好人」

位於曼谷市中心的「大皇宮」，是極具泰國建築特色的必遊景點，但大皇宮定期關閉，遊客如沒有上網查看關閉日期，很容易「摸門釘」，這時往往會出現「泰好人」騙徒。胡慧沖指這些騙徒穿着斯文得體，見到遊客「摸門釘」便會搭訕，指大皇宮現正休息，建議帶路去「Lucky Temple」，邀請遊客搭上事前已預備好Tuk Tuk車，胡慧沖說：「結果送你去買假寶玉或者其他嘢，你唔買都唔會打你、唔會禁錮你，但就嘥咗你時間」。

【泰國騙局3】港客遇街頭搭訕搶錢黨

早前有網媒報道，有港人於泰國旅遊時遇見疑似中東人搭訕，言談間表示聽說香港鈔票很美，希望可以細看。當港客取出銀包時，騙徒便會伸手去搶，趁混亂奪走鈔票。

胡慧沖表示「假經理騙徒」是「N年前」手法。（YouTube截圖）

【泰國騙局4】假經理幫手「埋單」

胡慧沖又提到，最近有一種「N年前」流行的手法重現，往往出現於高級商場和餐廳。騙徒會自稱是「餐廳經理」，主動到餐桌前搭訕，然後找個理由稱只要現金「埋單」（結賬）即可享8折優惠，當收到錢後便消失，到遊客離開餐廳時被侍應指未付款，才知道被騙。胡慧沖提醒，這類騙徒經常轉換角色，會自稱經理或導遊等不同身份，港人不想被騙最簡單方法是親自到櫃枱結賬。

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【泰國騙局5】的士濫收車費

曼谷的士濫收車費早已聞名，最近遊客湧入泰國，濫收情況再度嚴重起來，胡慧沖表示，遊泰國時搭的士可免則免，如果真的要打的，可以要求司機必須按錶收費才上車。如果用「Call車App」，則要提前15至20分鐘下單，因為要等很久的。

台灣女藝人安于晴早前向台灣傳媒講述事發經過，提醒台灣人遊泰時要小心。（TVBS新聞截圖）

【泰國騙局6】台女藝人遇黑警勒索

台灣女藝人安于晴早前被泰國「黑警」勒索事件，在台灣及泰國均引起極大迴響。胡彗沖表示，當地大小傳媒幾乎都有報道事件，涉嫌勒索警員已被拘捕，而且不可保釋，他相信今次醜聞曝光後，再發生同類似事件機會微乎其微。

胡慧沖7字錦囊

胡慧沖於影片中多次強調「鼠竊狗偷、壞人總會有」，去泰國旅遊基本上還是可以放心的。但如果不幸遇到悍匪或兇惡的士司機，建議「君子不吃眼前虧」，千勿別硬碰，「如果要俾錢，俾咗先，跟住錄低所有嘢，喺社交媒體發放出嚟，之後就會有人找數」。

（全文完）

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