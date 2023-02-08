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戴口罩長期用口呼吸是大忌　醫生警告會顯老變「馬面」　1招自測改善壞習慣

  • JL
  • 2023年02月08日
戴口罩長期用口呼吸是大忌　醫生警告會顯老變「馬面」　1招自測改善壞習慣

隨著新冠疫情持續，出門戴口罩已經成為大部分人的生活習慣。不過日本有醫生警告，長時間戴口罩會使人習慣用嘴巴呼吸。這樣除了會增加蛀牙及患花粉症機會，更有可能將臉形拉長、肌肉鬆弛，令人看起來特別老。醫生分享1個方法讓大家檢查有否用口呼吸，同時亦提出2大改善方法。

長期戴口罩習慣用口呼吸易顯老變醜　醫生教1招自測改善壞習慣
隨著新冠疫情持續，出門戴口罩已經成為大部分人的生活習慣。（freepik）

長期戴口罩慣用口呼吸

日本牙醫山口和巳在綜藝節目《カズレーザーと学ぶ》中分享疫情期間長時間戴口罩的影響，他指出，由於戴口罩會有礙用鼻呼吸，因此很多人會改變了呼吸方式，轉為用嘴巴呼吸。而這樣會導致臉部形狀和牙齒排列出現變化。他分享一個病例，曾經矯正過一名女童由用嘴巴轉為用鼻呼吸，在短短7個月，女童的面相已出現顯著的變化，其整體面部及人中位置明顯縮短、面型變細。

長期戴口罩習慣用口呼吸易顯老變醜　醫生教1招自測改善壞習慣
醫生曾經矯正一名女童由用嘴巴轉為用鼻呼吸。（《カズレーザーと学ぶ》截圖）

用口呼吸影響大

他解釋，如果用鼻子呼吸，會對鼻腔造成壓力，再加上舌頭頂住上顎，鼻子附近的肌肉和骨頭變得更緊實。相反，若習慣使用嘴巴呼吸，則會導致上顎骨和附近肌肉向下塌陷，令人看起來特別老。此外，更會影響健康，較容易有蛀牙及牙周病問題，甚至增加患上花粉症導致鼻敏感流鼻涕的機會。

長期戴口罩習慣用口呼吸易顯老變醜　醫生教1招自測改善壞習慣
若習慣使用嘴巴呼吸，則會導致上顎骨和附近肌肉向下塌陷。（《カズレーザーと学ぶ》截圖）

1個簡單方法自我檢查

有些人由鼻轉為用嘴巴呼吸卻未必自知，山口醫生提出一個簡單方法，教大家判斷自己是用嘴巴還是鼻呼吸。

1. 首先處於放鬆狀態

2. 閉上嘴巴

3. 自然地閉嘴呼吸3次

4. 留意舌頭的位置

如果發現舌尖頂住上顎，一般就是用鼻呼吸；如果舌尖頂住下排牙齒，則一般代表用嘴巴呼吸。

長期戴口罩習慣用口呼吸易顯老變醜　醫生教1招自測改善壞習慣
山口醫生提出一個簡單方法，教大家判斷自己是用嘴巴還是鼻呼吸。（freepik）

2大方法改善呼吸方式

山口醫生指出，若果發現自己是用嘴巴呼吸，應立即矯正。他提出2大改善方法，第一，多意識前方肌肉有助令自己用鼻子呼吸。第二，閉嘴時盡量下意識地將舌頭貼住上顎，口腔在舌頭的阻擋下便不會用嘴巴呼吸，自然會改為用鼻吸氣。

長期戴口罩習慣用口呼吸易顯老變醜　醫生教1招自測改善壞習慣
山口醫生指出，若果發現自己是用嘴巴呼吸，應立即矯正。（freepik）

用口呼吸會引致4大問題

台灣牙醫劉馥萱曾在社交平台發文，指出用嘴巴呼吸會引起4大問題，包括容易蛀牙、出現口臭、影響睡眠及易患感冒。她建議除非是鼻塞吸不到空氣，否則習慣用嘴巴呼吸的人，一定要練習用鼻呼吸，認為一個小小的習慣，足以解決到很多生活上的問題。👉🏻詳情

長期戴口罩習慣用口呼吸易顯老變醜　醫生教1招自測改善壞習慣
用嘴巴呼吸會引起4大問題，包括容易蛀牙、出現口臭等。（freepik）

（全文完）

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用嘴巴呼吸，會導致臉部形狀和牙齒排列出現變化…詳情

如何改正用嘴巴呼吸的習慣？

第一，多意識前方肌肉有助令自己用鼻子呼吸…詳情

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