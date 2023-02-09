食道癌｜50歲女吃湯圓鯁喉　醫生一看「這病徵」揭她患食道癌　6大症狀要小心

鯁喉或或出現吞嚥困難要小心，有可能是食道癌症狀。一名50多歲女子在元宵節吃湯圓時鯁喉，食道被湯圓黏著，無法進食。醫生為她診治時發現其有嚴重的胃酸倒流，更患上第一期食道癌。醫生指，幸好及時發現，否則嚴重可致脫水死亡。醫管局列出食道癌6大早期症狀及高危因素，大家要小心。

鯁喉或或出現吞嚥困難要小心，有可能是食道癌症狀。（freepik）

吃湯圓鯁喉揭患食道癌

綜合台媒報道，義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫分享個案，指一名50多歲女子吃湯圓時鯁喉，整個食道被湯圓黏著，胸口出現異物感，無法進食及吞口水。醫生為她移除湯圓時，發現她有嚴重的胃酸倒流，導致食道狹窄，更揭發其食道下段出現第一期食道癌。女子亦表示在此之前，完全沒有任何症狀。

一名50多歲女子吃湯圓時鯁喉，整個食道被湯圓黏著。（freepik）

不及時治療 嚴重可致脫水死亡

王文倫指出，由於湯圓的甜度較高，難以消化，會加劇胃酸倒流的情況。另外，若有食道癌、食道腫瘤病史的人士，食道比一般人狹窄，在進食湯圓的時候更易鯁喉，不但無法進食，而且連口水都吞不到。他續指，這類患者的胸部及喉嚨會出現嚴重的異物感，如不及時治療，有機會造成脫水，甚至死亡。

王文倫又提醒，有胃食道逆流的患者，建議少吃甜湯圓，選擇鹹湯圓較能避免引起胃食道逆流。另外，由於湯圓屬於糯米類，並不容易消化，應適量進食，不宜多吃。

由於湯圓的甜度較高，難以消化，會加劇胃酸倒流的情況。（freepik）

根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，而長者患上此病比率也較高。與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性。（freepik）

食道癌6類高危人士

雖然食道癌的成因至今仍未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關。醫管局提醒以下6大類別人士要特別注意：

年屆六十歲或以上，男性 嗜酒 吸煙 愛吃醃製、煙燻食物 長喝滾燙飲料、湯品 胃酸倒流

食道癌的成因可能與飲食習慣有關，例如長喝滾燙飲料、湯品。（freepik）

第一期食道癌的治癒率高達80%，越早發現康復的機會越高。大多數患者最先出現的症狀是漸進性的吞嚥困難。而由於無法正常進食，患者的體重亦會下降，導致營養不良。如有以下症狀，應及早求醫。

食道癌6大早期症狀

難以吞嚥乾硬固體食物 咳嗽 進食時胸腹不適，疼痛 腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物 腫瘤出現在食道中部（胸部附近），進食時覺胸骨後痛楚或背部不適 腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有腹部脹悶

大多數患者最先出現的症狀是漸進性的吞嚥困難。（freepik）

食道癌2大後期症狀

吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質食物、口水也無法吞嚥 食道腫瘤擾亂正常胃部消化，患者感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況

食道癌後期症狀，患者會感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況。（freepik）

預防食道癌6大方法

減少或避免進食醃漬、煙燻食物，例如：鹹酸菜、臘肉、檳榔等 避免進食滾燙過熱的食物，例如：滾湯 及早處理胃酸倒流 減少進食高脂肪食物，多食新鮮蔬果、纖維類食物 不抽煙、避喝烈酒 保持健康體重

（全文完）