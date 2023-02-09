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食道癌｜50歲女吃湯圓鯁喉　醫生一看「這病徵」揭她患食道癌　6大症狀要小心

  • JL
  • 2023年02月09日
食道癌｜50歲女吃湯圓鯁喉　醫生一看「這病徵」揭她患食道癌　6大症狀要小心

鯁喉或或出現吞嚥困難要小心，有可能是食道癌症狀。一名50多歲女子在元宵節吃湯圓時鯁喉，食道被湯圓黏著，無法進食。醫生為她診治時發現其有嚴重的胃酸倒流，更患上第一期食道癌。醫生指，幸好及時發現，否則嚴重可致脫水死亡。醫管局列出食道癌6大早期症狀及高危因素，大家要小心。

女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
鯁喉或或出現吞嚥困難要小心，有可能是食道癌症狀。（freepik）

吃湯圓鯁喉揭患食道癌

綜合台媒報道，義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫分享個案，指一名50多歲女子吃湯圓時鯁喉，整個食道被湯圓黏著，胸口出現異物感，無法進食及吞口水。醫生為她移除湯圓時，發現她有嚴重的胃酸倒流，導致食道狹窄，更揭發其食道下段出現第一期食道癌。女子亦表示在此之前，完全沒有任何症狀。

女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
一名50多歲女子吃湯圓時鯁喉，整個食道被湯圓黏著。（freepik）

不及時治療 嚴重可致脫水死亡

王文倫指出，由於湯圓的甜度較高，難以消化，會加劇胃酸倒流的情況。另外，若有食道癌、食道腫瘤病史的人士，食道比一般人狹窄，在進食湯圓的時候更易鯁喉，不但無法進食，而且連口水都吞不到。他續指，這類患者的胸部及喉嚨會出現嚴重的異物感，如不及時治療，有機會造成脫水，甚至死亡。

王文倫又提醒，有胃食道逆流的患者，建議少吃甜湯圓，選擇鹹湯圓較能避免引起胃食道逆流。另外，由於湯圓屬於糯米類，並不容易消化，應適量進食，不宜多吃。

女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
由於湯圓的甜度較高，難以消化，會加劇胃酸倒流的情況。（freepik）

根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，而長者患上此病比率也較高。與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性。（freepik）

食道癌6類高危人士

雖然食道癌的成因至今仍未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關。醫管局提醒以下6大類別人士要特別注意：

  1. 年屆六十歲或以上，男性
  2. 嗜酒
  3. 吸煙
  4. 愛吃醃製、煙燻食物
  5. 長喝滾燙飲料、湯品
  6. 胃酸倒流
女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
食道癌的成因可能與飲食習慣有關，例如長喝滾燙飲料、湯品。（freepik）

第一期食道癌的治癒率高達80%，越早發現康復的機會越高。大多數患者最先出現的症狀是漸進性的吞嚥困難。而由於無法正常進食，患者的體重亦會下降，導致營養不良。如有以下症狀，應及早求醫。

食道癌6大早期症狀

  1. 難以吞嚥乾硬固體食物
  2. 咳嗽
  3. 進食時胸腹不適，疼痛
  4. 腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物
  5. 腫瘤出現在食道中部（胸部附近），進食時覺胸骨後痛楚或背部不適
  6. 腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有腹部脹悶
女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
大多數患者最先出現的症狀是漸進性的吞嚥困難。（freepik）

食道癌2大後期症狀

  1. 吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質食物、口水也無法吞嚥
  2. 食道腫瘤擾亂正常胃部消化，患者感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況
女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　飲湯、胃酸倒流高危？6大症狀要小心
食道癌後期症狀，患者會感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況。（freepik）

預防食道癌6大方法

  1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物，例如：鹹酸菜、臘肉、檳榔等
  2. 避免進食滾燙過熱的食物，例如：滾湯
  3. 及早處理胃酸倒流
  4. 減少進食高脂肪食物，多食新鮮蔬果、纖維類食物
  5. 不抽煙、避喝烈酒
  6. 保持健康體重

（全文完）

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