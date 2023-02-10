一線搜查｜樓上亂通渠累樓下9歲童灼傷恐失明　K Kwong教5大通渠貼士

大家有沒有試過於家中自行通渠？近日，一名馬來西亞男子因家裡洗碗盤出現淤塞，於是購買了一包梳打粉自行通渠，並倒入洗碗盆，豈料鹼性液體流到樓下單位的廚房時，喉管突然爆開，並噴出大量腐蝕性液體，導致一對年幼兄妹被嚴重灼傷，醫生更評估哥哥恐怕會失明。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）曾接受《有線生活》訪問指，亂用通渠劑有致命風險，又建議5大安全通渠貼士，即看下文。

男子梳打粉通渠致樓下廚房爆炸，9歲童灼傷恐失明。（《中國報》圖片）

廚房突傳來爆炸聲

據馬來西亞媒體《中國報》報道，上月31日晚上，當地一間組屋單位發生爆炸事故。事主指當時聽到廚房傳來爆炸聲，伴隨而來的是孩子的慘叫聲。她與丈夫一起衝入廚房，見到水管噴出大量液體，並傳來一陣令人窒息的味道，到處都是泡沫。9歲的兒子被噴出的液體淋滿全身，旁邊7歲女兒亦受傷了，丈夫立即用大量清水為兩孩子沖洗身體，並將他們送院治理。

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事主指當時聽到廚房傳來爆炸聲，伴隨而來的是孩子的慘叫聲。（《中國報》圖片）

哥哥三級燒傷恐失明

經醫生檢查，哥哥整個頭皮、額頭、肩膀、背部、手腳都被三級燒傷，傷勢非常嚴重。而他的眼膜亦出現撕裂，醫生判斷他能恢復視力的可能性只有50%，恐怕會失明；而妹妹則比較幸運，僅右大腿小部分灼傷。而醫生指，小孩是被梳打粉弱鹼性物質灼傷。

他的眼膜亦出現撕裂，醫生判斷他能恢復視力的可能性只有50%，恐怕會失明。（《中國報》圖片）

水管噴出大量腐蝕性液體

經當地警方調查後，住在樓上的男住戶承認，因洗碗盤的水管堵塞，於網上花了50令吉（約90港元）購買一包梳打粉，並自行通渠。

男住戶因洗碗盤的水管堵塞，於網上花了50令吉（約90港元）購買一包梳打粉自行通渠。（《中國報》圖片）

K Kwong教5招安全通渠

梳打粉又稱小蘇打，學名是碳酸氫鈉。工業用的梳打粉PH值為11，能消除頑強的污垢，常被用於洗滌及工業用途。但由於鹼性較高，容易對皮膚造成刺激，不宜直接接觸皮膚。

K Kwong接受《有線生活》訪問時解釋，市面通渠劑主要分為鏹水和鹼性兩大類，而他對於安全通渠有以下5項建議：

做好通風，開抽氣扇和窗口

戴安全眼鏡，以免通渠劑濺入眼

穿長袖衣服，最好是雨衣

戴手套保護雙手

通渠後，用大量清水沖走

此外，K Kwong還建議大家可以嘗試打開洗水盤下的U型位，然後把污糟物清走，這樣既安全又能確保污物被除去。

（全文完）

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