洗頭禁忌｜皮膚科醫生揭8大洗頭壞習慣　洗頭前原來要先梳頭　附正確洗頭4步驟

洗頭禁忌｜一把飄逸順滑秀髮，是影響我們儀容的關鍵。有皮膚科醫生就於社交平台上分享了8大洗頭壞習慣。例如沒有梳頭直接洗頭、花灑直接沖頭頂等習慣，原來都會損害髮絲的健康。即看下文，看看自己有沒有做過這些壞習慣，並了解正確護理頭髮的方法。

一把飄逸順滑的秀髮，是影響我們儀容的關鍵。（Unsplash圖片）

8大洗頭壞習慣要注意！

洗頭看似簡單，原來都有不少考究！若不慎錯誤洗頭，便可能影響到髮絲健康。內地皮膚科醫生劉秀麗在小紅書上分享了一段名為「頭髮清爽蓬鬆！手把手教你正確洗頭髮」的影片，分享8大錯誤洗頭習慣，並教導網民正確的洗頭技巧！

8大洗頭壞習慣包括：

不先梳頭直接洗頭 花灑直接沖頭頂 洗頭時用手指甲抓頭皮 先用護髮素，再用洗頭水的「倒序洗頭」 護髮素塗到髮根、頭皮 洗頭後，用毛巾包住濕頭髮玩手機 抹頭時，用毛巾瘋狂搓頭髮 用梳子梳濕頭髮

洗頭看似簡單，原來都有不少考究！（Unsplash圖片）

正確洗頭4步曲

以上的8種壞習慣都會損害頭髮的健康，不少網民表示「全中」。於影片中，劉醫生接著就詳細講解「正確洗頭4步曲」。

正確洗頭｜【第1步】

先用梳子將頭髮梳順，然後用溫水充分濕潤頭皮，注意水溫不要過高！沖水期間以手指按摩頭皮約3分鐘作為預洗。

注意水溫不要過高！（小紅書＠皮膚科劉姨）

正確洗頭｜【第2步】

將洗頭水倒於手心，加水並打圈搓揉，起泡後塗抹在頭皮上，用指腹「Z字形」前後按摩頭皮，然後輕輕拍打按壓頭皮。之後續用指腹按摩和清洗髮際線、後腦勺，然後洗髮尾。沖洗洗頭水泡沫時，花灑應從後往前沖。

用指腹「Z字形」前後按摩頭皮（小紅書＠皮膚科劉姨）

正確洗頭｜【第3步】

劉醫生建議盡量先用毛巾擦乾頭髮，再在髮尾塗抹護髮素，髮尾長度約為頭髮的1/3。沖洗時，花灑同樣以由後往前的方法徹底沖洗，最後用毛巾按壓吸走頭髮上的水分。

塗抹護髮素時，髮尾長度約為頭髮的1/3（小紅書＠皮膚科劉姨）

正確洗頭｜【第4步】

劉醫生指，抹頭後應先以風筒吹乾頭皮，再吹乾頭髮。並注意應先用熱風、再用冷風的次序，便能令頭髮更順滑。

先用熱風、再用冷風（小紅書＠皮膚科劉姨）

（全文完）