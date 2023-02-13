一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？

搭的士嘔吐應付清潔費？一名的士司機在社交平台分享，指日前在大角咀接載1名外傭與3名小朋友時，有小朋友突然不適嘔吐弄髒車廂。家長事後到場，認為司機提出的500元清潔費太貴拒賠，亦不肯自行負責清潔，並要求報警。發文者稱，警員到場後指因乘客並非故意弄污車廂，故無違法，司機最終需自行清潔車廂。《一線搜查》向律師梁永鏗查詢，了解司機是否有權追討損失。

一名的士司機指，日前接載一名外傭與3名小朋友時，有小朋友突然不適嘔吐弄髒車廂。（的士司機資訊網 Taxi＠FB、資料圖片）

小朋友搭的士嘔吐

該名司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指日前在大角咀遇到一對夫婦截車，要求前往何文田梭椏道，「截完之後就推咗3個小朋友同工人姐姐上車，話佢哋搭第二架嚟。」司機表示，開車期間聽到小朋友一直在哭，以為小朋友發脾氣，因此未有多加理會，怎料差不多到達目的地時，卻聞到浸「噏」味，然後開燈發現整張椅子都是小朋友的嘔吐物，於是抵達後著外傭致電小朋友的父母到場處理。

的士司機發現整張椅子都是小朋友的嘔吐物。（freepik）

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港媽拒賠$500清潔費

小朋友的媽媽到場後，司機向其提出收取500元作為清潔費，或由對方自行清潔，惟該名媽媽均拒絕2個方案，更表示「咁都要$500」，認為非常過份，並且要求報警處理。發文者稱，警員接報後到場向雙方了解事件後，一名警長在沒有對雙方作出任何調解的情況下，直接向司機表示：「而家畀個RN（報案編號）你，自己去民事索償，乘客喺呢件事上冇任何責任。」

司機對警員的回應感不滿，指出香港法例374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》46條列明，的士乘客不得吐痰或故意損壞、弄髒、毀損或弄污車輛任何部分、任何設備或其任何附件。不過該警員則指出，小朋友並非故意在車廂嘔吐，因此不屬於法例所列明的故意弄污情況，而且法例亦沒有要求乘客需要清潔。

警員指出，小朋友並非故意在車廂嘔吐，因此不屬於法例所列明的故意弄污情況。（資料圖片）

司機最終花1小時自行清理

最終的士司機花了足足1小時清理嘔吐物，「個細路嘔到整起凳底都仲有一大噠喺度。」而司機事亦表示有意提出民事索償，「有冇人真係試過民事索償而係成功，又或者有冇師兄知道呢個三柴講嘅嘢是否屬實？又或者呢個乘客嘅行為會唔會構成刑事毀壞？」

的士司機花了足足1小時清理嘔吐物，「個細路嘔到整起凳底都仲有一大噠喺度。」（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

有網民認為賠償司機的償失是合理，「500蚊真係應該要畀。成日唔使做生意」，亦有人指賠償$500清潔費，亦不足以彌補司機的損失，「賠償$500司機作為清潔費基本作用不大， 只是乘客覺得司機開天殺價， 就算清潔完，基本上架車兩至三天仍然聞到嘔吐物， 開不到工的」。

律師：可從民事訴訟索取賠償

《一線搜查》就事件向律師梁永鏗查詢，他指雖然乘客並非故意弄污車廂，警方不能夠向乘客作出刑事檢控，但的士司機仍可從民事訴訟的途徑，向涉事人士追討合理的賠償，如清潔費、停工損失等。

梁永鏗指，的士司機可從民事訴訟的途徑，向涉事人士追討合理的賠償。（梁永鏗律師事務所＠FB）

（全文完）

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