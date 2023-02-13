一線搜查｜天文台料情人節濕度95%　開抽濕機做錯一步隨時著火　專家教9招安全貼士

天文台預測明日（14日）情人節當天，本港相對濕度將高達95％，天氣潮濕，不少家庭都出動抽濕機。但原來使用抽濕機都有不少要注意的地方，錯誤使用隨時引致火警。《有線生活》整合了機電工程署、消費者委員會、以及理工大學電機工程學系教授鄭家偉的意見，列出抽濕機安全使用9大貼士及正確使用步驟，即看下文了解！

天氣潮濕，衣服長期不乾，不少家庭都出動到抽濕機。（freepik）

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抽濕機安全使用9大貼士

近日天氣相當潮濕，又是抽濕機出動的時候。開動麈封已久的抽濕機前，不妨看一看以下9個抽濕機安全使用貼士，避免家居意外發生。

使用抽濕機都有隱患，錯誤的使用方法更有機會造成短路，引致火警。（istock圖片）

1. 長時間沒開抽濕機 應先開吹風模式

鄭家偉指，抽濕機並非經常使用的家電，抽濕機如果長時間閒置，會積聚塵埃，導致運作不暢順。除了影響抽濕效果及散熱情況，嚴重更有機會出現過熱短路，甚至引起火警。因此，閒置了一段時間無用要再使用的話，應先開動吹風模式，把抽濕機內灰塵吹出來，確保出風口暢順無阻。

2. 存放在平穩的位置

存放及使用抽濕機時，應把機身直立安放在平穩的地方，避免把其傾側置放導致翻倒，否則有機會引起故障，又或者令水箱內的向外漏出，嚴重時可能引致火警。

3. 抽濕機擺放盡量靠牆

如果出風口、吸風口及濕度感應器被阻擋，有機會造成短路。鄭家偉表示，抽濕機應盡量避免擺放在牆邊，使用時，必須先檢查四周有沒有被阻擋，確保機器有足夠空間散熱。另外，用抽濕機來乾衣時，亦要注意衣物掛晾位置，切勿讓水滴在機身上，以免造成損壞。

4. 勤洗盛水器及隔塵網

當濾網沒有定期進行清潔而積塵太多，會導致進風量不足，影響抽濕效果，甚至令機身內部長期處於高溫運轉，導致過熱短路。清潔隔塵網時，可以直接使用吸塵機吸走塵埃，或使用清水清洗，避免灰塵積聚於絕緣體而引致漏電。

清潔完成後，把抽濕機放置在陰涼通風處，直至完全乾燥。另外，應該定期清洗水箱內的積水，以免細菌或藻類孳生，損耗機器。

應該定期為抽濕機進行清潔。（unsplash圖片）

5. 睡覺勿長時間開啟

切勿長時間開啟抽濕機，避免於無人看管或晚上睡覺時使用，避免機器過熱導致損壞。

切勿長時間開啟機器。（istock圖片）

6. 不能在浴室使用？

鄭家偉指，抽濕機並非完全不能放置在浴室內，但應避開濕氣太重的時候。如果剛洗完澡，可以先開抽氣扇，把大部分的濕空氣抽走，隨後才使用抽濕機吸濕。值得留意，使用抽濕機時，勿把抽濕機放在滴水衣物下面，避免電器接觸水，導致意外。使用抽濕機時，應將房間的門窗關好，以免大量濕氣進入室內，減低抽濕效果。

抽濕機並非完全不能放置在浴室內，但應避開濕氣太重的時候。（unsplash圖片）

7. 有怪聲、異味立即停止使用

鄭家偉強調，使用抽濕機時如有任何異常現象，如聞到異味、聽到異常聲音、機身過熱情況，都應該立即停止使用，並安排有經驗的技師檢查及維修。

8. 使用後妥善存放

使用後，應該把抽濕機妥善放好，安放在平穩地方，外出前或不使用時應關掉抽濕機電源。

9. 使用獨立固定插座

使用抽濕機時，應避免在同一個插座插上其他電器或使用拖板，正確用法是將它獨立接駁到一個固定插座，與其他電器分開使用。

（全文完）

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