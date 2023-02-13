熱休克｜日本浸溫泉3韓客熱休克喪命　專家警告飯後千萬別浸　4類人超高危

日本浸溫泉｜不少人都喜歡到日本旅遊浸溫泉，但原來浸溫泉都應遵守安全守則，避免因體溫及血壓急劇變化產生健康問題。韓國《韓民族日報》報道，從去年10月開始，先後有3名韓國人到日本旅遊，浸溫泉時出現熱休克而不幸去世。專家指，熱休克是急劇的溫度變化下，血壓突然急速升降，引發腦中風、心肌梗塞等，甚至猝死，並警告4類高危人士注意。

不少人都喜歡到日本旅遊浸溫泉，但原來浸溫泉都應遵守安全守則。（Agoda圖片）

遊日浸溫泉出現熱休克

韓國《韓民族日報》報道，從去年10月開始，先後有3名韓國人分別到九州別府和北海道札幌旅遊，浸溫泉時出現熱休克而不幸去世。3名韓國遊客均為高齡人士，其中1宗意外於農曆新年發生，76歲李姓長者與51歲兒子一同前往北海道旅行，卻在浸溫泉時出現熱休克不幸去世。同行兒子事後表示，父親不煙不酒、身體健康，沒有想過會在溫泉中發生意外。

3名韓國遊客在浸溫泉時出現熱休克不幸去世。（Unsplash圖片）

熱休克：溫度變化造成血壓急速升降

熱休克是指急劇的溫度變化，造成血壓急速升降而導致的症狀。報道引述了韓國江北三星醫院家庭醫學科教授姜在憲（音譯：강재헌）解釋：「當我們脫去衣服感到寒冷時，身體會為了防止體熱流失而收縮血管，血壓會上升。當我們血壓急劇上升，可能會因心肌梗塞或腦梗塞而猝死；突然進入溫水後，血管瞬間就會放鬆，血壓隨之急降，就可能會出現暈厥，令我們受傷。」

熱休克是指急劇的溫度變化，造成血壓急速升降而導致的症狀。（Unsplash圖片）

醫生：4類人高危

由於浸溫泉一般都會從冷空間進入到溫暖空間，特別是冬天於露天浴池浸泡，血壓會急劇升降，造成熱休克。姜教授就建議大家浸溫泉時，下水前最好做簡單的伸展運動，或用熱水洗澡，以提高體溫。我們亦應慢慢進入溫泉裡，讓身體適應，避免突然進入到高溫中。他又特別提醒高齡、高血壓、患有腦血管／心血管疾病人士，在浸溫泉時應注意；而我們平時飯後／飲酒後發生熱休克的危險性亦很高，應克制浸溫泉。

特別是冬天於露天浴池浸泡，血壓會急劇升降，造成熱休克。（Agoda圖片）

浸溫泉8大安全貼士

此外，北海道保健福祉部於官方網站提供多項浸溫泉注意事項：

避免在進食前後浸溫泉

切忌酒後立即浸溫泉

過度疲勞時應讓身體休息一下

運動後應先讓身體休息約30分鐘再泡溫泉

老年人、兒童和肢體殘障人士應避免單獨入浴

老年人、高血壓、心臟病患者、中風人士，應避免泡於42℃以上的水

進入溫泉前，應先將熱水倒在手腳上，適應溫度

視乎溫泉的溫度，剛開始浸浴時可浸3至10分鐘左右，習慣後可延長至15至20分鐘

（全文完）