一線搜查｜Carousell Protection成新釣魚詐騙誘餌　警指有31賣家失39萬　一招識穿假網站

網購詐騙｜你有用過二手平台Carousell（旋轉拍賣）嗎？警方日前公布最新釣魚詐騙手法，其中騙徒會利用僞造的「Carousell Protection」功能網頁，欺騙賣家輸入信用卡資料。今年迄今，警方已接報31名市民在Carousell買賣二手物品時中伏，涉及損失超過$39萬港元！《有線生活》下文整合了釣魚詐騙的手法，立即了解如何識破假網站，避免墮入圈套。

你有使用過二手平台Carousell（旋轉拍賣）進行買賣嗎？（FB＠香港警察 Hong Kong Police）

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短短兩個月31人被騙

警方日前公布最新釣魚詐騙手法。騙徒會利用僞造的「Carousell Protection」功能網頁，要求賣家提供電話號碼／電郵地址，並發送來自假冒Carousell的短訊／電郵通知。通知內會附有釣魚網址，從而騙取賣家信用卡資料以接收款項。今年至今，警方已接報31名市民在Carousell買賣二手物品時中伏，涉及損失超過$39萬港元！

騙徒會利用僞造的「Carousell Protection」功能網頁，要求賣家提供電話號碼／電郵地址。（Carousell官網）

Carousell詐騙手法｜【第1步】

騙徒假扮買家購買物品，要求賣方以平台所謂的「Carousell Protection 」第三方託管服務進行交易，即買方存入貨款並由 Carousell代為保管，待確認妥善收貨後，貨款才會發放予賣方。

Carousell詐騙手法｜【第2步】

為增加可信性，騙徒會向賣方發送疑似官方截圖，講解Carousell Protection 的操作。

為增加可信性，騙徒向賣方發送疑似官方截圖。（FB＠CyberDefender守網者）

Carousell詐騙套路｜【第3步】

騙徒向賣家索取電郵地址後，會假冒Carousell發送電郵，聲稱買家已存入貨款至Carousell平台，要求賣方按連結至假網站，並留下信用卡資料以收取貨款。

Carousell詐騙手法｜【第4步】

由於假網站像真度高，賣家不虞有詐輸入信用卡資料及CVV碼後，信用卡隨即被盜用。

騙徒向賣家索取電郵地址後，會假冒Carousell發送電郵。（FB＠CyberDefender守網者）

Carousell Protection尚未在港推出

想識穿這些假網站，其實只需要一招，就是認清Carousell Protection暫時未有在港推出。

Carousell Protection是平台的第三方託管服務，讓客戶避免預先付款、提防付款後失蹤的騙徒。不過根據Carousell官網資料顯示，Carousell Protection服務目前只適用在新加坡、馬來西亞及台灣。警方亦提醒，Carousell Protection服務暫時尚未在香港推出，如市民透過信用卡收取款項，亦毋需輸入到期日、CVV碼等敏感資料。

Carousell Protection服務暫時尚未在香港推出。（FB＠Discover Hong Kong）

官方：客服不會要求完整信用卡資料

遇上有人要求全新買賣交易方式，最簡單一招識破騙案，就是即時查閱官方的支援或公告網頁，或直接向客服查詢。事實上，香港Carousell曾提醒用戶，香港Carousell暫時並未有自己官方付款方法（例如Carousell Protection）以及速遞服務，客服亦不會要求用戶提供完整信用卡資料。當收到不明網站／短訊／電郵／二維碼等等時，切勿隨意開啟甚至輸入任何資料。即使收到聲稱來自「Carousell」短訊，亦要小心分辨名稱是否冒充。

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香港Carousell暫時並未有自己官方付款方法。（Unsplash圖片）

防騙視伏器 助評估詐騙風險

如遇上可疑網購賣家、電郵或網站，可使用警方守網者網站的「防騙視伏器」，輸入可疑用戶名稱、電郵地址、網址、電話號碼等，網站會為你作出評估詐騙風險。

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網站會為你作出評估詐騙風險。（守網者官網）

（全文完）

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