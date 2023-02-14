肝癌早期病徵難察覺　醫生警告6類人高危　須每半年做身體檢查

肝癌是本地第五大常見癌症，令市民大眾聞肝癌色變，甚至出現很多誤解，影響治療和康復進程。《有線健康》邀請香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管馬家榮醫生，講解如何及早識別肝癌，以及治療方法。

香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管、外科專科醫生馬家榮說：「不少病人因對肝癌有誤解而耽誤病情，容易影響治療和康復進程。事實上早期肝癌透過肝臟切除手術(liver resection /hepatectomy)，以我們中心的數據，有近7成的肝癌個案，由於及早發現腫瘤而可做手術移除並痊癒的。」

慢性乙型肝炎是最大風險因素

根據香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心在2022年的臨床數據分析，肝癌個案之中，超過9成患者體內曾帶有乙型肝炎病毒，當中男患者佔73%，女患者佔27%，平均年齡在50歲以上，都是正值家庭支柱或光輝盛年的階段，遇上肝癌面對的身心壓力更大。馬醫生指出：「乙肝病毒(HBV)屬DNA病毒，可以在肝細胞內複製至整個肝臟，甚至無需經歷肝炎、肝硬化就『跳級』變成肝癌。」

高危族宜定期篩查

馬醫生說，早期肝腫瘤小於5cm者一般沒有病徵，因此患者可以毫無任何明顯症狀下發病而不察覺，要體檢/覆檢時才發現腫瘤，並且往往要腫瘤大到撐扯著肝膜時，才可能感到腹痛。這是由於肝臟本身沒有神經線，所以即使受損傷也不會產生疼痛。

早期肝腫瘤小於5cm者一般沒有病徵，因此患者可以毫無任何明顯症狀下發病而不察覺。（freepik）

所以，他建議肝癌高風險人士例如患有慢性乙或丙型肝炎、二型糖尿病、吸煙、癡肥、以及家人/直系親屬曾患肝癌，可考慮及早定期接受肝癌檢查，尤其乙型肝炎帶病毒者，須每半年做檢查，包括：抽血驗肝功能、甲胎蛋白(肝癌指數)，照肝臟超聲波，愈早發現肝腫瘤，治癒機會愈高。

肝癌 微創手術 VS 傳統手術

根據香港港安醫院－荃灣的數據，有近7成的肝癌個案，在及早發現腫瘤之下能以手術移除並痊癒。常有肝癌病人問微創手術好還是傳統手術較理想，馬醫生簡單直接回答：「是針對不同病人身體狀況、腫瘤生長位置及大小而決定哪種手術，嚴格來說是整個治療方案。」

香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管馬家榮醫生。

雖然微創手術已日趨普及，不少肝臟腫瘤亦可以微創手術方法切除，馬醫生解釋道若腫瘤為處於肝臟較為深入的位置，又或者腫瘤非常接近主要肝內膽管血管位置，傳統開放式手術則較為合適。此外，若患者體質太過虛弱，或者腫瘤位置不宜進行切除，可以使用射頻或者微波消融術，將癌細胞已熱力摧毁。至於實際採取哪種方法，要視乎個別病人情況而定。

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