消費券｜八達通尾數$1,000　錯過這日子不能領！其他支付平台$5,000 2.28到期

消費券｜經支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay和PayMe領取第二階段消費券的用戶要留意，在去年8月及10月共發放的5,000元金額，均於2月28日到期，屆時未使用的餘額將會失效。而以八達通登記消費券的用戶，最遲領取尾期的日子為4月16日，惟需注意1個日子，若於此前未符合指定消費金額，將不能領取尾期款項。

以八達通登記消費券的用戶要注意領取尾期的日子及條件。（Airam Dato-on＠unsplash）

2.28前要用完$5000消費券

透過支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay和PayMe登記領取第二階段消費券的用戶要留意，政府於2022年8月7日發放的第一期2,000元消費券，以及10月1日發放的第二期3,000元消費券，均於本月28日到期，屆時未用完的消費券餘額將會在使用期限後自動失效。

透過5款電子錢包領取消費券的用戶要留意，5000元消費券使用期限至2月28日。（freepik）

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八達通消費券尾期 領取條件

另外，以八達通登記消費券的用戶，必須在指定日期之前累積不少於4000元「合資格消費」，才可在達標後下一個月16日開始拍卡領取尾期1000元消費券。例如，若已於2023年1月31日或之前累積足夠消費，「合資格消費」用戶則可在2023年2月16日起領取尾期。

以八達通登記消費券的用戶，必須在指定日期之前累積足夠「合資格消費」，才可領取尾期消費券。（資料圖片）

八達通消費券尾期 最遲4.16領取

不過要注意，八達通最遲領取尾期的日子為2023年4月16日，而根據領取要求，即是用戶必須於2023年3月31日或之前累積足夠「合資格消費」，否則將無法領取尾期款項。

八達通消費券尾期$1000－領取條件、日子詳情

八達通消費券3大常見問題

1. 何謂「合資格消費」？

消費券適用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通、的士、停車場等。

下列交易不會計算入「合資格消費」累積總額：

政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）

公用事業收費（即水、電、煤氣）

公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

敎育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學的收費）

購買金融產品或服務（例如保險）

捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

個人對個人（P2P）支付

兌換現金

2. 如何查詢「合資格消費」總額？

3. 無法領取尾期消費券2大可能

如果未能領取尾期消費券，有兩個可能性。第一，用戶的「合資格消費」累積總額於上月底仍未達到指定要求。第二，用戶部份的消費不屬於「合資格消費」。

如果曾經使用八達通卡作「合資格消費」以外交易，並且因此造成餘額不足，必須先以現金增值八達通卡繼續消費，以達到「合資格消費」累積總額指定要求。如「合資格消費」累積總額於指定期限，仍未達到要求，則不能獲發尾期消費券。

（全文完）