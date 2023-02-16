一線搜查｜大埔海濱公園櫻花懶人包　八重櫻盛開位置、拍攝貼士　同場加映繡球花海

大埔櫻花2023｜踏入初春，本港多個地方已能率先看到櫻花的蹤影，吸引不少人爭相前往櫻花熱點賞櫻。香港櫻花盛開季節一般為2至4月，現正盛放的就有種植於大埔海濱公園的重瓣山櫻花（八重櫻）。八重櫻花色鮮艷，非常獨特搶眼，《有線生活》下文為你整理了大埔海濱公園的櫻花種類、最佳拍攝時間等資訊，立即先睹為快！

香港櫻花盛開季節一般為2至4月。（FB＠藍雨洋）

大埔櫻花｜大埔海濱公園假日必去

最近有不少人爭相前往東涌賞櫻，不過那邊的櫻花快將踏入凋謝期。想觀賞現正盛放的櫻花？在大埔海濱公園就能看到！大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，公園提供多項體育設施，並設有昆蟲屋和多個主題花園，動靜皆宜。包括地標香港回歸紀念塔、西式花園、昆蟲館等，遊人登上回歸紀念塔，更可飽覽迷人的吐露港景色。

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園。（康文署圖片）

香港回歸紀念塔（康文署圖片）

大埔櫻花｜重瓣山櫻花（八重櫻）綻放

大埔海濱公園內種有多種稀有植物，例如貓尾木、桂葉黃梅等。櫻花方面，公園種植了包括墨染櫻、富士櫻、鐘櫻花等，不過它們都較少開花，或暫時未到花期。而現時，大埔海濱公園內約有10棵重瓣山櫻花開始綻放！八重櫻呈吊鐘形，花瓣重疊並下垂，花色則偏鮮艷，桃紅色非常獨特搶眼。

大埔海濱公園內種有多種稀有植物。（FB＠陳大明）

大埔海濱公園內約有10棵重瓣山櫻花開始綻放！（FB＠藍雨洋）

八重櫻呈吊鐘形（FB＠藍雨洋）

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大埔櫻花｜萬綠叢中一點紅

「萬綠叢中一點紅」的八重櫻，成為整個公園的焦點，吸引遊人爭相前往打卡。網民藍雨洋於Facebook群組「香港風景攝影會」上載多張重瓣山櫻花照片，更向《有線生活》分享拍攝貼士，藍雨洋表示大約於在公園的中央水景和棕櫚園之間，便可看到如此艷麗的八重櫻。他亦提醒，拍花一般早上比較好，這樣色差會比較濃，而陰天或雨天會較適合拍花，因為陽光太猛烈，拍攝櫻花容易過曝。

萬綠叢中一點紅（FB＠藍雨洋）

陰天或雨天會較適合拍花！（FB＠藍雨洋）

大約於在公園的中央水景和棕櫚園之間，便可看到如此艷麗的八重櫻。（FB＠藍雨洋）

大埔櫻花｜同場加映夢幻繡球花海

除了櫻花外，回歸塔旁邊就會因應季節種植不同的花種，現時滿開的是色彩繽紛的繡球花，非常夢幻！各位前往賞櫻之餘，不妨順道賞花。

現時滿開的是色彩繽紛的繡球花。（FB＠藍雨洋）

非常夢幻！（FB＠藍雨洋）

大埔櫻花｜大埔海濱公園地址＋交通

地址：香港新界大埔大發街

交通：從大埔墟港鐵站出發，步行30分鐘／乘搭K17號港鐵接駁巴士／乘搭72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K、71S號巴士

開放時間：24小時開放

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（全文完）

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