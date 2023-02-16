奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃

糖分攝取過多對身體無益，腸胃差的人更加需要注重養生。有中醫師分享個案，一名30歲女子因每日喝一杯奶茶， 攝入過多糖分，造成「糖化反應」，令其皮膚加速老化，外觀如50多歲，因此分享一套飲食養生之道，提醒注重腸胃健康的人士，有3種食物絕對不能碰。

一名30歲女子因每日喝一杯奶茶， 令其皮膚加速老化。（freepik）

台灣中醫師余雅雯在Facebook專頁指出，自己平日十分注重養生，加上腸胃比較敏感，因此有自己一套飲食養生之道。她就此分享養胃法則，提出了有3種食物絕對不能吃，包括生冷食物、甜食零食及油炸物。

余醫師指出，有一名年僅30歲的女患者，臉上長滿皺紋，而且皮膚暗黃，看起來像50多歲。為其診症後得知，原來她每日都喝一杯奶茶，導致攝入過多糖分，令皮膚出現「糖化反應」，提早老化。余醫師解釋，吃太多含糖食物，會造成醣化反應，無形中加速皮膚、身體器官的老化。

女患者每日喝一杯奶茶，導致攝入過多糖分。（資料圖片）

余醫師續指，「糖化作用」會引起膠原蛋白、彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性鬆弛。而引起糖化作用的原因是攝取過多糖分，導致身體無法吸收游離的糖殘留於血液，黏著在膠原蛋白，並且附著於細胞膜引起發炎 ，導致膠原蛋白崩解醣類與蛋白質結合的糖化中產物，沉積在體內各處不會被消化，亦不會被排出，從而出現不同的慢性病。

「糖化作用」會引起膠原蛋白、彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性鬆弛。（freepik）

養生忌吃3大食物

以下3種食物，余醫師建議注重腸胃健康的人士，絕對不要進食：

1. 生冷食物

余醫師指，由於自己的胃功能比較弱，所以完全不會吃生冷食物，包括沒煮過的食物、生魚片，甚至連瓜果類比較冷的食物都盡量避免，如果要吃，亦一定要煮過或搭配薑絲一起吃，另外進食水果也會額外處理，例如：煮成甜湯、做成果乾。

沒煮過的食物、生魚片，甚至連瓜果類比較冷的食物都盡量避免。（freepik）

2. 甜食零食

余醫師表示，同樣因為胃功能較差的關係，自己一吃甜食便會「反酸」，因此只能接受天然食材的甜味。她指出，很多含糖食物吃太多都會造成醣化反應，無形中會加速皮膚、身體器官的老化。

很多含糖食物吃太多都會造成醣化反應。（freepik）

3. 油炸物

余醫師指，自己在家中都不會吃油炸物，而外面的油炸物可能都是回鍋油，甚至是來歷不明的油，加上高溫，而且易上火。對身體來說，其實亦是一種發炎的狀況，會對健康造成很大的影響。

外面的油炸物可能都是回鍋油，甚至是來歷不明的油。（freepik）

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