大阪4大必吃美食　梅田超厚鰻魚飯＋爆滿海鮮丼＋8層士多啤梨塔｜日圓5算攻略

日本大阪有「天下廚房」之稱，到底有甚麼必食推介？由陳約臨（Kelly）主持的免費電視77台HOY TV節目《日圓5算攻略 (關西篇)》，介紹了大阪多間必去食店，當中有位於木津市場的海膽海鮮丼飯、8層高超浮誇草莓塔甜品、網紅鰻魚飯店等。會去關西的朋友，記得跟著以下清單「搵食」了！

🇯🇵大阪／京都住宿推介：

大阪必食｜1. 超巨大天婦羅．多幸屋3組

這間位於新福島站的海鮮居酒屋，最吸引的是大海老蝦定食，每日限定5客，想吃就必須早點去！大大份的大海老天婦羅定食，售價為1880円（約港幣$105）。天婦羅尺寸超大，比手掌更長，而且啖啖肉，絕對抵食！

位於新福島站的海鮮居酒屋。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

大大份的大海老天婦羅定食，售價為1880円（約港幣$105）。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

天婦羅尺寸超大，比手掌更長，而且啖啖肉，絕對抵食！（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

此外，居酒屋亦有多款丼飯及定食選擇，例如：生蝦定食1780円（約港幣$100）。內有很大塊蝦肉，再加上鮭魚子，口感非常飽滿，而且這款定食附有兩個醬料，一個是甜辣醬，另一個是醬油配芥末，可因應個人口味加入。

生蝦定食1780円（約港幣$100）。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

內有很大塊蝦肉，再加上鮭魚子，口感非常飽滿。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

【多幸屋3組】

地址：大阪府大阪市福島區福島2丁目6−7 1階

價錢：約HKD$100

👉🏻 詳情可重溫《日圓5算攻略 (關西篇) 》第1集：按此

大阪必食｜2. 超浮誇「草莓芭菲塔」．All Day Dining Hikari

高石市高石站雖然不是遊客區，不過卻隱藏了一間人氣甜品店。這間甜品店最大特色是根據季節限定的水果而設計店內的芭菲。近期是以士多啤梨及橙為主，芭菲有3個尺寸選擇，有普通山、富士山及阿爾卑斯山，份量絕不欺場。

甜品店最大特色是根據季節限定的水果而設計店內的芭菲。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

以富士山尺寸的士多啤梨芭菲為例，是以24粒完整的士多啤梨砌成8層高，共3面的一座山，更附有薑餅人裝飾，非常壯觀。芭菲內層一樣足料，底部有乳酪、玊米片及雲呢拿雪糕，再加上士多啤梨，吃完一定超滿足！

富士山尺寸的士多啤梨芭菲，是以24粒完整的士多啤梨砌成8層高，共3面的一座山。（資料圖片）

每粒士多啤梨都是完整的。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

【All Day Dining Hikari】

地址：大阪府高石市綾園1丁目9-1 1階 Appla Takaishi

價錢：草莓芭菲（約HKD$200）／香橙芭菲（約HKD$95）

👉🏻 詳情可重溫《日圓5算攻略 (關西篇) 》第2集：按此

大阪必食｜3. 豐盛海膽海鮮丼．魚市食堂

想吃新鮮海鮮，除了黑門市場，木津市場亦是不錯之選！木津市場外圍有一間海鮮丼店舖，有多款新鮮又抵食的丼飯。店內的海膽海鮮丼超豐富，不但有海膽，更有蝦、鮭魚子、蟹、吞拿魚、三文魚及鰻魚等，更附有麵豉湯和配茶，只需2600円（約港幣$146）便吃到，喜歡吃海鮮的話，一定不能錯過。

木津市場外圍有一間海鮮丼店舖，有多款新鮮又抵食的丼飯。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

海膽海鮮丼超豐富，不但有海膽，更有蝦、鮭魚子、蟹、吞拿魚、三文魚及鰻魚等。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

【魚市食堂】

地址：大阪府大阪市浪速區敷津東2-2-8

價錢：海膽海鮮丼（約HKD$146）

👉🏻 詳情可重溫《日圓5算攻略 (關西篇) 》第3集：按此

大阪必食｜4. 網紅鰻魚飯．うなぎ 串料理いつも ルクア

這間位於梅田地下美食街的網紅鰻魚店，來頭不少，其招牌饅魚丼飯獲得2022年日本流行丼大賞，吸引眾多遊客慕名而來。饅魚飯份量相當誇張，不但有超大塊饅魚，中間還夾著一件超厚玉子，飯量更是驚人，相信要2個人才能吃完。這個鰻魚飯亦絕非虛有其表，飯粒帶有炭燒味道，而鰻魚亦煮得十分軟身，絕對值得一試！

這間網紅鰻魚店來頭不少，其招牌饅魚丼飯獲得2022年日本流行丼大賞。（資料圖片）

饅魚飯份量相當誇張。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

鰻魚超大塊，而且煮得十分軟身。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

饅魚飯更有一件超厚玉子。（《日圓5算攻略 (關西篇) 》截圖）

【串料理いつも ルクア】

地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-3 ルクアB2F バルチカ

價錢：約HKD$134

👉🏻 詳情可留意《日圓5算攻略 (關西篇) 》第4集：按此

（全文完）

免費電視77台《日圓5算攻略 (關西篇) 》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：21:00-21:25

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