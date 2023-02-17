一線搜查｜港男搭的士疑扮無錢走數　用銀行卡抵押遭拒　司機：值咩錢？

搭的士沒有現金有很多處理方法，詢問司機有否Payme、支付寶等電子支付，又或是找親朋戚友代付，總有一個方法行得通。近日網上流傳一段車Cam影片，一名男子乘搭的士到目的地後，表示身上沒有現金，要求司機等他一會，讓他回家拿錢再回來付款，不過司機怕對方走數乘搭「霸王車」，堅決拒絕，兩人爭論長達3分鐘。

男子乘搭的士到目的地後，表示身上沒有現金，要求司機讓他回家拿錢。（TikTok截圖）

男子稱回家拿錢付車資

網上流傳一段長達3分鐘的士車Cam影片，片中可見，一名坐在後座的男子要求的士司機停車，「等一等司機，就呢度等一等」，司機問他「等咩嘢呀？」男子則表示「我上去攞錢俾你」，司機秒速拒絕，並要求男子先放下電話作保證，「吓，梗係唔得啦，你放低電話啦。」

一名坐在後座的男子要求的士司機停車，表示回家拿錢付車資。（TikTok截圖）

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拒放低電話 兼無帶身份證

不過，男子則表示要打電話叫人開門，因此不能放下電話作為保證，於是司機再要求他放下身份證，而男子又再稱「我身份證無帶出嚟」。司機聽罷直接拒絕，並指「梗係唔得啦大佬，乜嘢都無，你走咗唔返嚟咁點呀？」而男子就表示自己不會走數，司機再回應「個個都話唔會㗎啦」。男子則指因不想老人家走來走去，然後不停重複「真係要打電話叫佢開門」、「你等我一陣啦好無」、「我唔會唔落嚟」，要求司機等他3分鐘回家拿錢。

男子表示要打電話叫人開門，因此不能放下電話作為保證。（TikTok截圖）

司機再要求男子放下身份證，男子再稱「我身份證無帶出嚟」。（TikTok截圖）

男子欲以銀行卡抵押遭拒

不過司機堅決拒絕，並表示「個個走佬都話唔會㗎」、「你未試過，我就試得多」、「乜嘢都唔放低，身份證又話無」、「我俾我部電話你（打），你唔好話無電話啦」。此時，男子則向司機提出放下銀行卡作為保證，「我擺低張銀行卡俾你啦」，惟司機卻絲毫不動搖地指，「梗係唔得啦，銀行卡值咩錢呀，你報失都得㗎啫。」

男子向司機提出放下銀行卡作為保證。（TikTok截圖）

接著司機再提出「你叫佢落嚟俾錢啦」，男子則要求司機「㩒停個錶先」，然後再向司機表示，「你知唔知我啱啱係Call車㗎，我同司機講好咗㗎嘛，跟住上錯你車，唉，費事煩」，司機回應指，「你可以落車㗎喎，我無勉強你喎」。

男子表示一開始是上錯車，司機指他當時可以選擇下車。（TikTok截圖）

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男子不停重複：3分鐘

此時，男子又再次重複「等一等咋嘛，3分鐘」，司機嚴正拒絕，並向他表明「唔係3分鐘呢個問題，走數個個都係咁樣嘅，個個都話等佢一陣，個個都走佬」、「3秒鐘都走咗啦，仲3分鐘，3咩分鐘，一係放低嘢。」而爭論期間，男子欲打開車門，惟司機向他告知「車門鎖咗㗎啦，你開唔到㗎啦」，男子不耐煩地指，「妖！你信我3分鐘」。司機再次表明無法相信對方，「點信你呀？憑咩信你？」更提議直接報警。

影片到此結束，未有交代最終處理方法，而不少網民則認為男子「擺明想走數」，又謂「無帶身分證已經係犯法」。

司機嚴正拒絕，並向他表明「唔係3分鐘呢個問題，走數個個都係咁樣嘅。」（TikTok截圖）

爭論期間，男子欲打開車門，惟司機向他告知「車門鎖咗㗎啦，你開唔到㗎啦。」（TikTok截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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