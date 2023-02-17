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腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附預防老人癡呆10招

  • Cory
  • 2023年02月17日
腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附預防老人癡呆10招

著名荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）去年3月，因患上失語症而宣布息影，專心治療。近日，他的家人發表聲明，指布斯韋利士確診了額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）。額顳葉認知障礙症（簡稱FTD）是認知障礙症其中一種，患者會逐步出現語言方面的問題。即看下文，了解FTD徵狀和10個護腦貼士。

腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附10招預防老人癡呆
布斯韋利士（Bruce Willis）確診了額顳葉認知障礙症（[email protected]

去年患失語症退出影壇

現年67歲的布斯韋利士過去曾主演多部荷里活電影，當中以《虎膽龍威》（Die Hard）最為人熟悉。去年3月，他因患上失語症（Aphasia）嚴重影響認知能力，宣布退出影壇，結束42年的演員生涯。布斯韋利士息影後，一直專心治療，他的家人亦不時通過社交平台更新他的近況。

腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附10招預防老人癡呆
布斯韋利士過去曾主演多部荷里活電影。（《Die Hard》電影海報）
腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附10招預防老人癡呆
布斯韋利士去年患上失語症（Aphasia），宣布退出影壇。（[email protected]

家人證患上額顳葉認知障礙症

而2月16日，布斯韋利士的家人於Instagram上發表聲明，指布斯韋利士證實患上額顳葉認知障礙症。聲明中提到：「自布斯韋利士被診斷失語症以來，他的病情一直有進展，而我們現在有了更具體的診斷：額顳葉認知障礙症（FTD）」。布斯韋利士的家人表示，雖然這消息令人悲痛，但亦為有了一個明確的診斷感到鬆一口氣。

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布斯韋利士的家人於Instagram上發表聲明，（[email protected]
腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附10招預防老人癡呆
證實布斯韋利士患上額顳葉認知障礙症。（[email protected]

額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）

根據香港認知障礙症協會資料，額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）是認知障礙症其中一種，成因至今未明。FTD患者多在 40至 60多歲開始發病，他們腦部受影響的部份，主要為額葉腦和顳葉腦，導致患者在個性、行為、言語上的退化，會比記憶力衰退更早出現，並比較嚴重，他們會逐漸出現難以理解他人說話、閱讀和寫字等症狀。

腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附10招預防老人癡呆
額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）是認知障礙症其中一種，成因至今未明。（[email protected]

症狀：逐漸難以理解他人說話

而根據香港醫管局智友站資料，認知障礙症前稱「老人癡呆症」、「腦退化症」，是由於大腦神經細胞病變，導致腦部功能不正常地衰退；同時亦是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響患者的記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格。認知障礙症可以按不同病因分類，最常見的是阿茲海默氏症（Alzheimer’s Disease），而布斯韋利士所患的額顳葉認知障礙症，比例佔少於10%。

腦退化症｜67歲布斯韋利士患認知障礙　去年因失語症息影　附10招預防老人癡呆
患者在個性、行為、言語上的退化，會比記憶力衰退更早出現。（[email protected]

預防認知障礙症10貼士

雖然暫時未有方法能完全有效治療認知障礙症，但我們可通過日常生活的習慣例如健康飲食、定期運動等都有助保持大腦的健康，減低患病的機會。智友站提供了以下10個護腦貼士：

  1. 日常生活中多參與不同類型的興趣小組和活動，多動腦筋，常用腦袋將有助延緩腦部退化的速度。
  2. 建立健康的生活習慣，包括均衡飲食、攝取營養補充劑如維他命、奧米加3等，均可讓大腦攝取充足的營養。
  3. 三餐定時進食可以減少腦部營養不平衡的情況。
  4. 養成運動習慣，例如每天步行三十分鐘、做家務等都可以刺激腦部，減緩神經細胞流失的速度，起到健腦作用。
  5. 多參與社交活動，多與人互動，避免人際孤立或退縮。
  6. 保持心境開朗，可學習壓力調適的知識及技巧，例如練習放鬆、正向思考和自我肯定等。
  7. 每天維持足夠睡眠時間，同時需保持良好睡眠品質與環境，減低記憶力及注意力等功能受損。
  8. 注意體重及血壓，避免患上心臟病、高血壓和糖尿病，從而增加患上認知障礙症的機會。
  9. 不要抽煙、酗酒與吸毒，以免破壞腦部生化機制的平衡，引發器官和身體組織的病變。
  10. 保護頭部腦袋，降低大腦遭受外來撞擊的風險。

（全文完）

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問：布斯韋利士曾演出哪些電影？

答：布斯韋利士過去曾主演多部荷里活電影，當中以《虎膽龍威》（Die Hard）最為人熟悉…詳情按此

問：額顳葉認知障礙症成因是甚麼？

答：額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）成因至今未明…詳情按此

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