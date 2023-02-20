大便顏色能預兆生病？「紅便」代表大腸出事　營養師警告這3種顏色要小心

大便顏色｜上完廁所，你有回頭去觀察自己的糞便的習慣嗎？人每日的排便狀況，都是自我觀察身體很重要的指標之一。有台灣營養師指出，透過糞便的顏色及形態，可解讀身體健康狀況。如果留意到大便呈現不尋常的顏色，身體可能正在向你發出警告訊號，亦有可能是癌症的先兆，絕對不可輕視。

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，根據英國「布里斯托大便分類法」，透過顏色和形狀，我們能夠為大便進行分類。正常且健康的糞便應該會是黃棕色、黃褐色的長條型糞便，外觀比較像香腸、香蕉等形狀，表面光滑、柔軟。

深褐色代表太多蛋白質

若大便呈深褐色，代表飲食中含較高比例的動物性脂肪及蛋白質，人體分泌了大量膽汁，導致大便顏色變深，只要控制飲食，顏色回復正常就無大礙。但如果發現糞便出現了這3種顏色，就必須特別留意，這可能是身體發出的健康警號：

1. 綠色

短時間內吃太多深綠色蔬菜，體內膽汁有機會來不及分泌消化，食物就已經快速通過體內被排出，導致大便顏色呈綠色。如果之後顏色恢復為正常黃棕色，就無大礙。但如果大便連續數天都是綠色的，就可能是被細菌病毒感染導致的腸胃炎，如果長時間沒有好轉，便需要就醫檢查。

2. 黑色

如果大便呈黑色，可能是吃到含鐵量高的食物或容易染色的墨魚汁製品所導致的。如果不是飲食的影響，黑色大便有機會是上消化道出血，什至可能患上十二指腸潰瘍、胃潰瘍或出血性胃炎等疾病，必須要時刻注意及盡快求醫。

3. 紅色

若沒有吃到含紅色色素的食物卻出現紅色的糞便，極有可能與下消化道有關。要小心痔瘡或大腸的健康出現了問題，要盡速就醫檢查。

便秘3大類型 改善飲食和生活方式趕走便秘

便秘是不少都市人正在面對、又難以啟齒的苦惱。李婉萍指，臨床上，常見便秘類型有三種，而不同類型需藉由不同的飲食和生活方式去調整緩解。

便秘是不少都市人正在面對的苦惱。(Giorgio Trovato＠unsplash)

1. 有便意但大便不出

這類型便秘問題常見於生活工作壓力大、生活節奏較急速、如廁時間不定時的人士。便秘累積太久，容易產生口臭、皮膚黯沉，甚至增加三高風險。在生活習慣上，每天至少要喝2,000毫升以上的水，幫助排便，以及先盡量養成固定的如廁時間。飲食方面，可以多吃海帶、昆布、紫菜、燕麥、菇類等有助補充水溶性膳食纖維之食材。

2. 大便形狀一顆一顆 放屁很臭

顆粒狀糞同樣是便秘種類之一，一些食量少、飲水量少、蔬菜水果攝取不多的人士，大便會像羊大便般成為偏硬的顆粒狀。這亦會導致放屁特別臭、皮膚變得粗糙、顯老的問題。生活習慣上，每天應該喝至少3,000毫升的水，於早上攝取10毫升的油，幫助腸道蠕動。在飲食方面，多吃青菜、牛蒡、竹筍等非水溶性膳食纖維食物，有助增加糞便體積。

3. 糞便黏性較強

如果發現自己的糞便黏性較強，沖廁所時容易黏在馬桶壁上，及後需要用刷子清理，這其實也是便秘的一種。該較常見於愛吃肉和水果，但蔬菜攝取很少的人士。飲食比例不均容易導致內臟脂肪、體內膽固醇和瘜肉增生率提高。這類便秘必須保持營養均衡的飲食習慣，多補充水溶性和非水溶性膳食纖維。例如，可以多進食竹筍香菇雞湯及五目炊飯，助人體吸收多元營養。

便秘累積太久，容易產生口臭、皮膚黯沉，甚至增加三高風險。（《想見你》劇照）

營養師教4招助排便順暢

李婉萍表示，飲食上應該盡量在主食和配菜多含膳食纖維、減少精緻澱粉、增加蔬果攝取，日常也要多喝水及多運動，搭配運動能夠促進腸道健康。要趕走及預防便秘，要緊記以下4大原則：

1. 減少精緻澱粉

應多吃富含膳食纖維的主食，例如糙米、紅薏仁、燕麥等。

2. 增加蔬菜及水果攝取

一日應吃四碗蔬菜及2個拳頭大小的水果，保持營養均衡。

3. 多喝水

水和纖維質對人體消化很重要，每日都應該喝足夠的水，阻止大便干燥，加快腸道蠕動速度，潤腸排便。

每日都應該喝足夠的水，阻止大便干燥，加快腸道蠕動速度，潤腸排便。（engin akyurt＠unsplash）

4. 多運動

只要天天做一些簡易小運動，例如多走路，確保有足夠的運動量，已有助促進腸道蠕動及強化肌肉力量，輕鬆解決便秘煩惱。

（全文完）