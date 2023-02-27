一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp

內地通關，終於可以北上吃喝玩樂、探親了！不過近年內地電子支付普及，無論乘搭交通工具、購物或到餐廳用膳，很多地方都以支付寶或微信支付為主。因此想在內地暢遊，最好還是申請一個內地電話號碼，以便開設銀行戶口及辦理電子支付工具。本文為大家整合了內地電話號碼申請方法及收費等，即睇懶人包！

想在內地暢遊，最好還是申請一個內地電話號碼。（freepik）

申請內地電話號碼．3大途徑

港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種，分別是：

一卡兩號 內地副號 內地電話卡

「一卡兩號」及「內地副號」是向香港電訊商申請，「內地電話卡」則是向內地電訊商申請。而無論選擇那種方法申請內地電話號碼，都必須以回鄉證作實名登記。

無論選擇那種方法申請內地電話號碼，都必須以回鄉證作實名登記。（網上圖片）

3種方法所提供的服務、申請方法及價錢都有很大分別，大家可參考以下資料，再因應個人需要而選擇。

內地電話號碼｜1. 一卡兩號

．特點

「一卡兩號」即是一張SIM卡擁有2個號碼。選用「一卡兩號」的人士，毋需更換SIM卡，即可在中港兩地使用電訊服務，包括數據和通話。換句話說，即是對方不論撥打你的香港/內地電話號碼都能找到你，另外在內地亦能用到WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式，不必翻牆。

．申請方法

一般只需到香港電訊商門市辦理登記手續，並更換一張支援一卡兩號服務的SIM卡即可。

．價錢

電訊商 服務計劃 月費（港幣） 合約期 3香港 「共享大中華」月費計劃 $188－$328 24個月 中國移動香港 5G大灣區計劃 $188－$468 24個月 數碼通 智2通 $298－$678 24個月 csl 中港澳5G服務計畫 $298－$598 24個月 中國聯通 ONE大灣區數據共享計劃 $198－$418 24個月 Sun Mobile 中港月費計劃 $113 12個月 （資料更新至2月23日）

「一卡兩號」即是一張SIM卡擁有2個號碼。（freepik）

內地電話號碼｜2. 內地副號

．特點

「內地副號」是提供一個內地電話號碼，在毋需更換SIM卡的情況下，可以在香港接收及發送內地短訊，方便用於開通內地銀行戶口、辦理電子支付工具及網上購物等。

．申請方法

一般只需在香港電訊商的手機應用程式或網頁，上存照片作實名登記即可。

．價錢

電訊商 服務計劃 月費（港幣） 3香港 內地副號服務 $19 數碼通 智2通 $18 csl 「86-易」及「86-易」加強版 $18－$28 Sun Mobile 中國號服務 $18－$28 （資料更新至2月23日）

「內地副號」是提供一個內地電話號碼，可以在香港接收及發送內地短訊。（freepik）

內地電話號碼｜3. 內地電話卡

．特點

「內地電話卡」提供的服務較為多元化，可因應個人需要而選擇電話卡的通話分鐘、流動數據量，亦不必綁定月費計劃，而價錢都相對較便宜。不過使用時需更換SIM卡，而且在內地無法使用WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式。

．申請方法

需前往內地，向內地電訊商申請，以回鄉證作實名登記。

．價錢

電訊商 服務計劃 服務內容 月費（人民幣） 中國聯通 4G全國流量王 10GB國內流量

200分鐘國內語音撥打

國內語音接聽免費 ¥56 中國移動 4/5G套餐 5/15GB國內流量

30－300分鐘國內撥打 ¥39－89 中國電信 4G流量月包 2－10GB國內流量 ¥20－60 （資料更新至2月23日）

「內地電話卡」在過使用時需更換SIM卡。（Brett Jordan＠unsplash）

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一卡兩號 VS 內地副號 VS 內地電話卡

【一卡兩號】 【內地副號】 【內地電話卡】 價錢 133－678港元 18－28港元 22－100港元 服務 中港兩地的數據和通話 接收短訊，部分可用於通話 內地的數據和通話 方便度 更換SIM卡：✖️



申請方法：

前往香港電訊商門市 更換SIM卡：✖️



申請方法：

透過手機應用程式或網頁 更換SIM卡：✔️



申請方法：

前往內地向電訊商申請 （資料更新至2月23日）

（全文完）

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