一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包 申請方法＋文件＋費用 一個途徑可照用WhatsApp
內地通關，終於可以北上吃喝玩樂、探親了！不過近年內地電子支付普及，無論乘搭交通工具、購物或到餐廳用膳，很多地方都以支付寶或微信支付為主。因此想在內地暢遊，最好還是申請一個內地電話號碼，以便開設銀行戶口及辦理電子支付工具。本文為大家整合了內地電話號碼申請方法及收費等，即睇懶人包！
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申請內地電話號碼．3大途徑
港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種，分別是：
- 一卡兩號
- 內地副號
- 內地電話卡
「一卡兩號」及「內地副號」是向香港電訊商申請，「內地電話卡」則是向內地電訊商申請。而無論選擇那種方法申請內地電話號碼，都必須以回鄉證作實名登記。
3種方法所提供的服務、申請方法及價錢都有很大分別，大家可參考以下資料，再因應個人需要而選擇。
內地電話號碼｜1. 一卡兩號
．特點
「一卡兩號」即是一張SIM卡擁有2個號碼。選用「一卡兩號」的人士，毋需更換SIM卡，即可在中港兩地使用電訊服務，包括數據和通話。換句話說，即是對方不論撥打你的香港/內地電話號碼都能找到你，另外在內地亦能用到WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式，不必翻牆。
．申請方法
一般只需到香港電訊商門市辦理登記手續，並更換一張支援一卡兩號服務的SIM卡即可。
．價錢
|電訊商
|服務計劃
|月費（港幣）
|合約期
|3香港
|「共享大中華」月費計劃
|$188－$328
|24個月
|中國移動香港
|5G大灣區計劃
|$188－$468
|24個月
|數碼通
|智2通
|$298－$678
|24個月
|csl
|中港澳5G服務計畫
|$298－$598
|24個月
|中國聯通
|ONE大灣區數據共享計劃
|$198－$418
|24個月
|Sun Mobile
|中港月費計劃
|$113
|12個月
內地電話號碼｜2. 內地副號
．特點
「內地副號」是提供一個內地電話號碼，在毋需更換SIM卡的情況下，可以在香港接收及發送內地短訊，方便用於開通內地銀行戶口、辦理電子支付工具及網上購物等。
．申請方法
一般只需在香港電訊商的手機應用程式或網頁，上存照片作實名登記即可。
．價錢
|電訊商
|服務計劃
|月費（港幣）
|3香港
|內地副號服務
|$19
|數碼通
|智2通
|$18
|csl
|「86-易」及「86-易」加強版
|$18－$28
|Sun Mobile
|中國號服務
|$18－$28
內地電話號碼｜3. 內地電話卡
．特點
「內地電話卡」提供的服務較為多元化，可因應個人需要而選擇電話卡的通話分鐘、流動數據量，亦不必綁定月費計劃，而價錢都相對較便宜。不過使用時需更換SIM卡，而且在內地無法使用WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式。
．申請方法
需前往內地，向內地電訊商申請，以回鄉證作實名登記。
．價錢
|電訊商
|服務計劃
|服務內容
|月費（人民幣）
|中國聯通
|4G全國流量王
|10GB國內流量
200分鐘國內語音撥打
國內語音接聽免費
|¥56
|中國移動
|4/5G套餐
|5/15GB國內流量
30－300分鐘國內撥打
|¥39－89
|中國電信
|4G流量月包
|2－10GB國內流量
|¥20－60
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一卡兩號 VS 內地副號 VS 內地電話卡
|【一卡兩號】
|【內地副號】
|【內地電話卡】
|價錢
|133－678港元
|18－28港元
|22－100港元
|服務
|中港兩地的數據和通話
|接收短訊，部分可用於通話
|內地的數據和通話
|方便度
|更換SIM卡：✖️
申請方法：
前往香港電訊商門市
|更換SIM卡：✖️
申請方法：
透過手機應用程式或網頁
|更換SIM卡：✔️
申請方法：
前往內地向電訊商申請
（全文完）
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播出日期：逢星期一至五
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