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一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp

  • JL
  • 2023年02月27日
一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp

內地通關，終於可以北上吃喝玩樂、探親了！不過近年內地電子支付普及，無論乘搭交通工具、購物或到餐廳用膳，很多地方都以支付寶或微信支付為主。因此想在內地暢遊，最好還是申請一個內地電話號碼，以便開設銀行戶口及辦理電子支付工具。本文為大家整合了內地電話號碼申請方法及收費等，即睇懶人包！

一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp
想在內地暢遊，最好還是申請一個內地電話號碼。（freepik）

相關文章：內地電話號碼｜一卡兩號／內地副號／內地電話卡邊款好？3途徑優缺點看清

申請內地電話號碼．3大途徑

港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種，分別是：

  1. 一卡兩號
  2. 內地副號
  3. 內地電話卡

「一卡兩號」及「內地副號」是向香港電訊商申請，「內地電話卡」則是向內地電訊商申請。而無論選擇那種方法申請內地電話號碼，都必須以回鄉證作實名登記。

一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp
無論選擇那種方法申請內地電話號碼，都必須以回鄉證作實名登記。（網上圖片）

3種方法所提供的服務、申請方法及價錢都有很大分別，大家可參考以下資料，再因應個人需要而選擇。

內地電話號碼｜1. 一卡兩號

．特點

「一卡兩號」即是一張SIM卡擁有2個號碼。選用「一卡兩號」的人士，毋需更換SIM卡，即可在中港兩地使用電訊服務，包括數據和通話。換句話說，即是對方不論撥打你的香港/內地電話號碼都能找到你，另外在內地亦能用到WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式，不必翻牆。

．申請方法

一般只需到香港電訊商門市辦理登記手續，並更換一張支援一卡兩號服務的SIM卡即可。

．價錢

電訊商服務計劃月費（港幣）合約期
3香港「共享大中華」月費計劃$188－$32824個月
中國移動香港5G大灣區計劃$188－$46824個月
數碼通智2通$298－$67824個月
csl中港澳5G服務計畫$298－$59824個月
中國聯通ONE大灣區數據共享計劃$198－$41824個月
Sun Mobile中港月費計劃$11312個月
（資料更新至2月23日）
一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp
「一卡兩號」即是一張SIM卡擁有2個號碼。（freepik）

內地電話號碼｜2. 內地副號

．特點

「內地副號」是提供一個內地電話號碼，在毋需更換SIM卡的情況下，可以在香港接收及發送內地短訊，方便用於開通內地銀行戶口、辦理電子支付工具及網上購物等。

．申請方法

一般只需在香港電訊商的手機應用程式或網頁，上存照片作實名登記即可。

．價錢

電訊商服務計劃月費（港幣）
3香港內地副號服務$19
數碼通智2通$18
csl「86-易」及「86-易」加強版$18－$28
Sun Mobile中國號服務$18－$28
（資料更新至2月23日）
一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp
「內地副號」是提供一個內地電話號碼，可以在香港接收及發送內地短訊。（freepik）

內地電話號碼｜3. 內地電話卡

．特點

「內地電話卡」提供的服務較為多元化，可因應個人需要而選擇電話卡的通話分鐘、流動數據量，亦不必綁定月費計劃，而價錢都相對較便宜。不過使用時需更換SIM卡，而且在內地無法使用WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式。

．申請方法

需前往內地，向內地電訊商申請，以回鄉證作實名登記。

．價錢

電訊商服務計劃服務內容月費（人民幣）
中國聯通4G全國流量王10GB國內流量
200分鐘國內語音撥打
國內語音接聽免費		¥56
中國移動4/5G套餐5/15GB國內流量
30－300分鐘國內撥打		¥39－89
中國電信4G流量月包2－10GB國內流量¥20－60
（資料更新至2月23日）
一線搜查｜內地電話號碼開通懶人包　申請方法＋文件＋費用　一個途徑可照用WhatsApp
「內地電話卡」在過使用時需更換SIM卡。（Brett Jordan＠unsplash）

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一卡兩號 VS 內地副號 VS 內地電話卡

【一卡兩號】【內地副號】【內地電話卡】
價錢133－678港元18－28港元22－100港元
服務中港兩地的數據和通話接收短訊，部分可用於通話內地的數據和通話
方便度更換SIM卡：✖️

申請方法：
前往香港電訊商門市		更換SIM卡：✖️

申請方法：
透過手機應用程式或網頁		更換SIM卡：✔️

申請方法：
前往內地向電訊商申請
（資料更新至2月23日）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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