一線搜查｜消委會8款高評分抽濕機　小米、LG、日立邊款最抵買？$2,099買到高分貨

消委會抽濕機2023｜天文台預測未來一星期，本港相對濕度高達95％，天氣潮濕，抽濕機可大派用場了。消費者委員會（消委會）早前測試了市面14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，價錢介乎$2,099至$6,080不等。14款樣本中，有8款在能源效益、抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度都有不錯的表現，獲4星以上高評分（5星為滿分）！（查看更多）

消委會測試了市面14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機。（Narongrit Doungmanee＠istock）

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東芝抽濕量最高 抽濕速度較快

消委會指，在同一抽濕量下，抽濕量愈高，抽濕速度愈快。在各樣本都有安裝過濾器的情況下，聲稱抽濕量最高的「東芝Toshiba」量得的每日抽濕量超過17升，抽濕速度較快。（查看更多）

三菱電機、LG能源效率較高

評審員根據樣本量得的抽濕量及耗電量，計算樣本每度電可抽取多少升水，數值愈高，代表產品愈具能源效益。測試發現，聲稱每日抽濕量較高的「三菱電機Mitsubishi Electric」及「LG」在標準環境下每度電可抽取約3升水，「三菱電機」在廠商慣用環境下每度電可抽取約4.7升水，能源效率較佳，最省電，獲四星半評分。（查看更多）

能源效率愈佳，愈省電。（Riccardo Annandale＠unsplash）

LG、小米操作時寧靜程度表現最好

試驗人員量度在最高及最低風速下進行抽濕時發出的噪音，去除背景噪音後比較樣本的實際噪音，發現各樣本在綜合不同風速下表現相若，其中「LG」及「小米Xiaomi」量得的噪音較低，獲四星評分，表現較佳。（查看更多）

各樣本設計大同小異 簡單易用

試驗人員根據說明書、日常使用、清理及保養等各方面來評估樣本的使用方便程度，發現全部樣本的說明書內容都詳細易明，用戶根據指示便能設定及使用。各款樣本的設計都大同小異，簡單易用，且備有定時關機功能，用戶可預設關機時間。

「LG」及「小米Xiaomi」更可於流動裝置安裝相關應用程式來遙控操作。清理及保養方面，「開利 Carrier DC-19DA-X」及「伊瑪牌Imarflex IDH-2099L」倒水次數則相對較少。如較重視使用方便程度，可考慮有四星評分的「三菱電機」、「LG」、「東芝」及「開利 」。

↓↓↓8款高分抽濕機↓↓↓

消委會高評分抽濕機｜1. 【4星】飛利浦 Philips DE5205/39

飛利浦 Philips DE5205/39（《有線生活》製圖）

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消委會高評分抽濕機｜2. 【4星】飛歌 Philco PDA22WWX

飛歌 Philco PDA22WWX（《有線生活》製圖）

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消委會高評分抽濕機｜3. 【4星半】三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H

三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H（《有線生活》製圖）

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消委會高評分抽濕機｜4. 【4星半】LG MD16GQWE0

消委會高評分抽濕機｜5. 【4星】東芝 Toshiba RAD-Y300H

東芝 Toshiba RAD-Y300H（《有線生活》製圖）

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消委會高評分抽濕機｜6. 【4星】日立牌 Hitachi RD-290GX

日立牌 Hitachi RD-290GX（《有線生活》製圖）

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消委會高評分抽濕機｜7. 【4星】小米 Xiaomi CSJ0111DM

小米 Xiaomi CSJ0111DM（《有線生活》製圖）

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消委會高評分抽濕機｜8. 【4星】開利 Carrier DC-19DA-X

開利 Carrier DC-19DA-X（《有線生活》製圖）

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高評分款式 最平$2,099有交易 CP值最高

總括而言，如果大家以價錢為主要考慮，同獲4星評分的「小米 Xiaomi CSJ0111DM」及「開利 Carrier DC-19DA-X」樣本，售價分別為$2099及$2599，性價比都相當高。但如果追求更出色的抽濕效果，則可考慮獲4星半總評的「三菱電機Mitsubishi Electric」MJ-E160HR-H（$6,080）及「LG」MD16GQWE0（$5,690），能源效率及吸濕表現較為出色。

抽濕機選購及安全使用貼士：

選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤，從能源效益級別、能源效率及抽濕量上進行比較。在同一抽濕量下，能源效率愈高代表愈省電；抽濕量愈高，抽濕速度愈快。

選購二合一空氣淨化抽濕機時，由於過濾器需定期更換，消費者應同時考慮往後更換過濾器所需之成本。

盛水器容量愈大，倒水次數便愈少。選擇設有手柄的盛水器會較為方便。

最好選擇可360°移動的活動腳輪，搬動時較靈活及方便。

用戶應根據說明書安裝過濾器，定期清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。清潔時，應使用軟刷或吸塵器。

乾衣時切勿把衣服遮蓋抽濕機出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方，以免水滴流入機內，構成危險。

不少型號設有定時關機功能，避免開機時間過長或忘記關機。

避免於無人看管時使用抽濕機，不使用的時候，應把電源關掉，省電又安全。

應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱。

（全文完）

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