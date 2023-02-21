日式超市買魚生飯　女子吃一半見寄生蟲蠕動　微生物學專家警告食後可「入肺」｜附店方回應

進食魚生、刺身發現有寄生蟲事件屢見不鮮。一名女子在日式超市購買了一盒海鮮丼飯，快吃完之時驚見一片魚生上有一條寄生蟲在蠕動，畫面十分嘔心。事主隨即拍下影片及照片，將此事發佈至社交平台，提醒大家進食前要小心看清楚。本港食安中心曾指出，進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產，除了會引致腹瀉，更有可能會引起嚴重併發症，同時列出3大安全食用貼士。

一名女子在日式超市購買了一盒海鮮丼飯，竟驚見有一條寄生蟲在蠕動。（JayiceTan＠FB）

女子吃魚生飯 驚見寄生蟲

綜合外媒報道，新加坡一名女子在Facebook發文，貼出多張相片及影片，指自己與丈夫在日式超市購買了一盒魚生飯，二人回家享用，正當快吃完的時候，卻發現其中一塊魚生上有「不尋常的東西」，細看後赫然發現竟是一條呈透明、正在蠕動的寄生蟲。女子形容「無法想像寄生蟲進入了我們的身體」，又謂從未試過在食物中遇到寄生蟲，看著這些影片令他們感到十分不舒服、噁心，甚至作嘔想吐。

女子最後表示，希望這次遭遇不會令他們的健康陷入嚴重困境，並藉此提醒大家將食物放入口前，一定要小心看清楚。

女子與丈夫在日式超市購買了一盒魚生飯。（JayiceTan＠FB）

發現其中一塊魚生上有一條呈透明、正在蠕動的寄生蟲。（JayiceTan＠FB）

涉事超市：情況不罕見

據指，涉事超市已就此事作出回應，表示正向事主了解並跟進事件。發言人指出，在野生捕獲的海鮮中，發現寄生蟲的情況並不罕見，表示已盡最大努力處理寄生蟲，但若果寄生蟲隱藏於魚體內，則可能無法徹底清除。同時亦提到，店內已貼出告示，指出鯖魚、沙甸魚及魷魚等野生捕獲的海鮮中，可能存有海獸胃線蟲，呼籲顧客如發現海鮮產品有寄生蟲，應通知職員。

涉事超市指出，在野生捕獲的海鮮中，發現寄生蟲的情況並不罕見。（JayiceTan＠FB）

進食未煮熟海魚 有機會感染寄生蟲

消委會曾引述香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲，主要是海獸胃線蟲和某些品種的裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀，判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣。

消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲。（freepik）

感染海獸胃線蟲症狀

黃世賢又指，如感染海獸胃線蟲並影響胃部，患者會在進食後1至12小時內出現腹痛、嘔吐、或發燒等徵狀，部分人更可能出現皮疹。如影響小腸，患者則可能在5至7日後出現腹痛。

3大安全食用貼士

本港食安中心亦曾指出，進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產有可能危害健康。在一些較為嚴重的個案，除了會引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲甚至有可能進入患者的重要器官，例如肺部，從而引起嚴重併發症。

一些寄生蟲甚至有可能進入患者的重要器官，例如肺部，從而引起嚴重併發症。（freepik）

食安中心就此列出3大安全食用貼士：

1. 將供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 傳統的醃製和冷熏都不足以消滅寄生蟲，在特定條件下進行冷凍和加熱才能有效消滅寄生蟲。

3. 避免進食生或未經煮熟的魚，特別是高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士。

（全文完）