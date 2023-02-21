一線搜查｜車Cam片揭淺水灣交通意外　青年突衝紅燈　被私家車收掣不及撞倒

近日有網民於社交平台上載一段車Cam片段，片中所見一輛私家車行駛途中，準備駛過行人過路處（紅綠燈）時，一名原本正在等候過馬路的青年，卻突然衝出馬路，被私家車收掣不及撞倒，並發出「呯」一聲。事後該名青年受傷送院，而私家車擋風玻璃則破裂。

近日有網民於社交平台上載一段車cam片段。（FB群組@車cam L）

一輛私家車正沿淺水灣道往赤柱方向行駛。（FB群組@車cam L）

行車燈號為綠色

近日，有網民於Facebook群組「車cam L」上載一段車cam片段。片段顯示事發於2月14日，當時一輛私家車正沿淺水灣道往赤柱方向行駛，途中駛至一個行人過路處。片段所見，事發當時的行車燈號為綠色，有數名市民正站在路邊等候轉燈過馬路。可是，正當私家車駛經行人過路處時，一名青年卻突然衝出馬路，私家車收掣不及把他撞倒。

事發當時的行車燈號為綠色。（FB群組@車cam L）

私家車駛向行人過路處時，一名青年卻突然衝出馬路。（FB群組@車cam L）

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私家車擋風玻璃破裂

青年遭車頭撞到後，再撞上私家車擋風玻璃，並發出「呯」的聲響，而私家車擋風玻璃則破裂成蜘蛛網狀，車上人被嚇到「嘩！」了一聲。事發後，私家車立即停定，其他途人聞聲亦回頭查看。從片段可以見到，當時私家車是從青年的右方駛至，但他卻一直望向左方，疑未有留意到私家車，欲「衝紅燈」過馬路，導致意外發生。

私家車擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀。（FB群組@車cam L）

青年疑未有留意到私家車，欲「衝紅燈」過馬路。（FB群組@車cam L）

青年清醒送院 司機未有被捕

警方回覆傳媒查詢時表示，本月14日中午12時許，34歲甄姓司機駕車沿淺水灣道往赤柱方向行駛，25歲姓梁青年過馬路捱撞，手腳擦傷，清醒送律敦治醫院。案件列作交通意外有人受傷處理，司機事後助查，未有被捕。

（全文完）

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