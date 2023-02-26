尿道感染｜售貨員長期忍尿　小便灼熱疼痛揭尿道感染　醫生：可致4大嚴重後果

尿道感染｜相信不少上班族都試過因為工作太忙無暇飲水，甚至長時間忍尿。有泌尿科醫生分享案例，一名售貨員因排尿灼熱、疼痛求醫，經醫生診斷她患上尿道感染。而醫生查問後，發現她是為了衝業績，長時間限制自己的飲水量，減少工作期間去廁所機會，結果導致尿道受感染。醫生警告，長期忍尿會為身體帶來4大健康問題。

一名售貨員因排尿灼熱、疼痛求醫，經醫生診斷她患上尿道感染。（istock圖片）

限制飲水量 避免去廁所

台灣泌尿科醫生戴定恩於Facebook個人專頁分享個案，一名於百貨公司工作的售貨員，出現排尿灼熱及疼痛、輕微發燒而求診，醫生診斷她患上尿道感染。而經醫生查問，發現原來患者為爭取更佳事業，因此長時間限制自己的飲水量，以避免工作期間去廁所。

患者長時間限制自己的飲水量，以避免工作期間去廁所。（Unsplash圖片）

長期忍尿會造成腎臟損傷

戴醫生表示，尿道感染只是一個小警號，若忍尿的壞習慣長久累積下來，會造成更嚴重的腎臟損傷。因此，他提醒大眾一定要多喝水，有尿意就要去廁所。他更警告忍尿會帶來4大健康問題。

他提醒大眾一定要多喝水，有尿意就要去廁所。（Unsplash圖片）

忍尿導致4大健康問題

【1】尿道感染

忍尿太久會讓細菌在身體中繁殖，無法經由尿道排出，導致尿道發炎（特別是女性更易患上），甚至感染腎臟，導致腎臟發炎。

【2】排尿疼痛

由於忍尿時會讓肌肉持續緊繃，排尿時可能會讓腎臟和膀胱疼痛。

忍尿太久會讓細菌在身體中繁殖，無法經由尿道排出。（istock圖片）

【3】腎結石

戴醫生指，不愛喝水和忍尿的人都是腎結石的高風險者，這些行為都會讓尿液中的沉積物累積，並在腎臟中形成結石。

【4】膀胱無力

長期忍尿會使膀胱彈性疲乏、無力，繼而出現頻尿、漏尿、無法忍尿，需要不斷如廁的問題。

（全文完）