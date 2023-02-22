一線搜查｜烏溪沙再現「海之心」　街坊連夜清拆免生態災難：唔希望呢度再成為景點

海之心｜由居民用石堆砌的烏溪沙沙灘心形石，有「海之心」之稱，一度成為馬鞍山地標。不過幾年前有街坊認為砌石破壞生態、影響海洋生物棲息，於是發起拆石行動。至近日，有居民再次發現心形石，街坊再到場拆石，惟數日後心形石又被還原。關注組成員及沙田區議員鍾禮謙分別接受《有線生活》訪問，提到拆石原因及困難之處。

近日有居民再次發現心形石。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

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街坊目睹中年漢砌心形石

早前，有街坊在「烏溪沙石灘海岸關注組」發文，指烏溪沙沙灘沿岸又出現一個用石頭堆砌的心形石，惟當時要送小朋友上學，未能及時阻止，因此只拍下數張照片。從照片可見，一名灰白髮的中年男子於早上時分，獨自在沙灘堆砌大石。而關注組成員得悉後，隨即前往沙灘了解，發現當時已出現一個以石砌成的心形外框。

一名灰白髮的中年男子於早上時分，獨自在沙灘堆砌大石。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

一名灰白髮的中年男子於早上時分，獨自在沙灘堆砌大石。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

有關注組成員得悉後，隨即前往沙灘了解，發現當時已出現一個以石砌成的心形外框。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

關注組成員：非為拆而拆

直至上周五（17日）晚上，關注組成員聯同數名街坊前往沙灘合力搬走石頭，將沙灘還原。其中一名關注組成員其後發文，解釋了「拆石行動」的原因。他指出，這次的石心大約用了200塊石頭堆砌而成，當中約3至4成都有大量生物依附其上，主要為貝類及海葵等，另外有約30塊石頭，肉眼可見更有逾百生物依附。

他又表示，有人誤會他們是因為「鬥氣」而拆石，但事實上他們除了拆走石頭，更要將大石移回深水位置，同時亦曾向砌石者講道理，「我地一直以來都唔係為拆而拆，而係希望保護返石灘裡面嘅生物。」

關注組成員聯同數名街坊前往沙灘合力搬走石頭，將沙灘還原。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

其中一名關注組成員指出，這次的石心大約用了200塊石頭堆砌而成。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

帖文一出，不少人大讚關注組成員十分有心，感謝他們的付出，「感謝同辛苦晒」、「辛苦晒馬友們。住馬鞍山的馬友們要好好珍惜我哋這個沙灘美景，唔好再去破壞」、「希望唔好有咁多因為一個人自私既行為，要其他人幫佢善後」。

清拆後又重現心形外框

不過，沙灘被還原不久，昨日（21日）再有關注組成員發現有人堆砌出石心外框，於是相約沙田區議員鍾禮謙今日（22日）一同前往沙灘巡視：「希望勸喻能解決問題。」

（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

區議員今早前往沙灘視察

沙田區議員鍾禮謙回應《有線生活》查詢，他指今早約7時半聯同關注組成員一同前往沙灘視察，發現有一個心型外框在沙灘岸邊位置，同時目睹早前疑有份砌石的男子在沙灘附近：「佢哋可能見到有外人喺度，所以今日直至9點鐘，佢哋都無砌到。」

沙田區議員鍾禮謙今早前往沙灘視察，發現有一個心型外框在沙灘岸邊位置。（鍾禮謙提供）

區議員：將會在區議會會上提出問題

鍾禮謙指，拆石行動一直引起不同意見，有人覺得不應清除，亦有人認為拆石時會加劇影響水中生物棲息，嚴重影響海洋生態。他續指，觀察到相比起上一次出現石心，此次支持保留石心的聲音已大大減少。他表示，將會在沙田區議會會上提出沙灘面臨的問題，希望釐清部門權責。

關注組成員：我哋唔希望呢度再成為一個景點

「烏溪沙石灘海岸關注組」其中一名成員Ben亦接受《有線生活》訪問，他指希望可以將沙灘還原，讓海洋生物能夠重回這個屬於牠們的棲息地，「我哋唔再用『拆』呢個字，因為會俾外界以為我哋係搞對抗，應該係話我哋『還原』呢個沙灘。而家已經通關。我哋唔希望呢度再成為一個景點，唔希望大自然又再被騷擾，否則生靈塗炭。」

關注組其中一名成員指，希望可以將沙灘還原，讓海洋生物能夠重回這個屬於牠們的棲息地。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

還原沙灘有困難

Ben坦言，自己與其他關注組成員在還原沙灘的過程中，都遇到不少困難，例如人手及能力問題，「因為我哋唔係退休或者失業人士，只能夠週末前夕喺網上號召熱心街坊幫手，不過晚上還原，早上又有人砌返」、「有部分由較深水位置搬嚟嘅石頭，實在太大太重，要搬動唔容易，而且數量太多，未必能夠喺短時間內完成修復」等。雖則如此，但一眾關注組成員均表示會繼續盡力而為。

關注組成員指出，有部分石頭又大又重，要搬動並不容易。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

關注組成員指出，有部分石頭又大又重，要搬動並不容易。（烏溪沙石灘海岸關注組＠FB）

（全文完）

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