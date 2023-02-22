一線搜查｜澳門旅客坐的士過海　表明想行紅隧後遭趕下車　發文嘆：你良心不痛嗎？

的士拒載｜近日，有旅客於社交平台發文表示，自己從澳門來港打算坐的士過海。上車後，當他表明想走紅隧路線時，的士司機竟要求他在大角咀下車，再自行轉車過海。對於半路中途被趕下車，該旅客表示十分無奈：「我寧願他一上車便拒載。」

一名澳門旅客於小紅書上，以「香港的士大哥，你良心不痛嗎？」為題發文。（小紅書＠Chin小展靈）

欲走紅隧過海被拒

2月12日，一名澳門旅客於小紅書上，以「香港的士大哥，你良心不痛嗎？」為題發文。他提到自己剛從澳門到港，拖住大包小包，打算坐的士過海。事主說：「一路上都好好地，到的士司機問過哪條隧道時，我說：紅隧不堵的話就紅隧吧。」豈料司機卻回他說：「不知堵不堵，我把你放到大角咀，你自己坐過海的（士）吧。」

司機拒載澳門旅客紅隧過海（小紅書＠Chin小展靈）

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事主：沒有機會讓我拒絕

對於半路中途被趕下車，事主於帖文中表示難以置信：「我無語了，這是哪門子操作？」，更大嘆：「人真黑」。而他在回覆網民時提到：「我納悶的是，一上車便告訴他我要去的目的地，他一早已知道要過海，沒有問題才開車」。有網民問事主有否拒絕下車，事主回覆：「沒有機會讓我拒絕」、「我寧願他一上車便拒載」。

事主回覆：「沒有機會讓我拒絕」（Unsplash圖片）

司機做法被批離譜

帖文引來網民熱議，不少人指責的士司機做法離譜：「佢問得你行邊條隧道，姐（啫）係佢一早知你要過海，一開始可以唔接你加嘛」、「過海的士一定會聽乘客選擇的隧道走，部分司機有脾氣會抱怨而已，但都不會亂把乘客放在其他地方」。有網民認為大部分香港的士司機態度都很差：「我自己係香港人我都唔搭。」

不少人指責的士司機做法離譜（Unsplash圖片）

拒載可監禁6個月

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。

拒載可監禁6個月（Unsplash圖片）

（全文完）

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