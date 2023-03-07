東京酒店14間人氣推介　全新開幕／溫泉浴池／日式旅館／最多6人住

東京酒店住宿2023｜近年東京有新開了不少酒店，不過由於數量太多，計劃行程時大家都會看到眼花撩亂。《有線生活》精選14間東京回住率超高酒店，不少都是新開幕，而且有溫泉、適合家庭入住。以下介紹的酒店質素有保證，不但住過的旅客都勁讚，就連當地人都推薦。

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東京近幾年有不少新開張的酒店。（liu yi＠unsplash）

目錄

東京酒店1. Hotel Hisoca Ikebukuro－最多6人同住

這間酒店於2022年3月開幕，擁有便利的地理位置，距離池袋站僅2分鐘步行路程。它最大賣點是每間客房都十分闊落，以簡約木系風格為主，而且均設有大浴缸、桑拿房及餐桌，讓住客有賓至如歸的感覺。另外，酒店亦提供多種房型，最多可容納6人同住，十分適合親子家庭。

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Hotel Hisoca Ikebukuro於2022年3月開幕。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

每間客房都十分闊落。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

以簡約木系風格為主。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

每間客房都有桑拿房。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

每間客房都有大浴缸。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

Hotel Hisoca Ikebukuro

地址：東京都豊島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

價格：HK$1223起／晚（人均HK$611.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

東京酒店2. Lavista TokyoBay－無邊際室內泳池

這間酒店於2022年4月開幕，La Vista品牌過往都是在日本名勝風景區設置溫泉度假旅館，Lavista TokyoBay是他們首度進駐東京都會區的酒店，頂樓設有無邊際室內泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，更可一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。另外，雙人客房亦設有觀景浴缸、而四人房更附設觀景露台。這間酒店獲得不少東京當地人讚許。

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四人房附設觀景露台。（La Vista Tokyo Bay）

頂樓設有無邊際室內泳池。（La Vista Tokyo Bay）

水療浴缸。（agoda）

溫泉大浴場。（agoda）

Lavista TokyoBay

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘

價格：HK$897起／晚（人均HK$448.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京酒店3. OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）－距離JR站步行3分鐘

星野集團的「OMO」系列旅館出名性價比高，東京現時共有3間OMO旅館，最新的一間「OMO3 東京赤坂」於2022年2月開幕。這間酒店交通方便，距離JR赤坂站僅3分鐘步行路程。客房設計以簡約為主，提供多種房型，更獨有為輪椅旅客專設的房型。另外，酒店附近亦有不少適合文青造訪的景點，例如：步行5分鐘則抵達的日枝神社。

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OMO3 東京赤坂於2022年2月開幕。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

酒店提供多種房型。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

客房設計以簡約為主。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

從酒店步行5分鐘則抵達的日枝神社。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）

地址：東京都港區赤坂4丁目3-2

交通：赤坂站步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

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東京酒店4. All Day Place Shibuya－5分鐘抵達澀谷站

這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘步行路程，旁邊便是宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，一片充滿綠意的景致。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。

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這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕。（agoda）

每間房都有大窗戶看到鄰近公園。（booking.com）

客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（booking.com）

All Day Place Shibuya

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

交通：澀谷站步行5分鐘

價格：HK$574起／晚（人均HK$287）

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東京酒店5. MIMARU SUITES 東京日本橋－每房至少有2張床

MIMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕，交通方便，距離人形町車站，僅步行2分鐘。酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上，最多可以6人同住一房，十分適合大家庭。另外，所有房間均配備廚房、浴缸和洗衣機等，讓住客能夠感受到像在自己家一樣舒適。

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IMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕。（agoda）

酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上。（agoda）

所有房間均配備浴缸和洗衣機等。（agoda）

住客在酒店內能夠感受到像在自己家一樣舒適。（agoda）

MIMARU SUITES 東京日本橋

地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

交通：人形町車站步行2分鐘

價格：HK$1344起／晚（人均HK$672）

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東京酒店6. 赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）－距離赤羽站步行3分鐘

赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程，附近有便利店及餐廳，十分方便。從酒店出發前往埼玉超級競技場亦只需約20分鐘車程。另外，酒店提供多種房型，部分更設有露台。亦備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。

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赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程。（booking.com）

赤羽ホリックホテル附近有便利店及餐廳，十分方便。（booking.com）

酒店提供多種房型，部分更設有露台。（booking.com）

酒店備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。（booking.com）

赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）

地址：東京都北區赤羽1-4-4

交通：赤羽站，步行1分鐘

價格：約HK315起／晚（人均HK$157.5）

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東京酒店7. 東京點.酒店（dots tokyo）－木系無印風格

位於上野的東京點.酒店在2021年開幕，前往著名景點淺草寺雷門及東京晴空塔十分方便，只需15分鐘車程，距離入谷站亦僅8分鐘步行路程。酒店以木系裝修為主，提供多種房型，除了雙人房，亦有閣樓房和三人房，空間較為寬敞，而且房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。

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酒店以木系裝修為主，提供多種房型。（booking.com）

有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。（booking.com）

房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。（booking.com）

東京點.酒店（dots tokyo）

地址：2-1-17 Kitaueno Taito-ku TOKYO

交通：入谷站，步行8分鐘

價格：約HK$732起／晚（人均HK$366）

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東京酒店8. 淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）－設有女性房間

淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。酒店一共有126間客房，提供多種房型，除了雙人房，亦有和式房間、家庭房。最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等，充分照顧女士們的需要。

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淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。（booking.com）

酒店一共有126間客房，提供多種房型。（booking.com）

最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等。（booking.com）

淺草藏前可可尼東正酒店

地址：東京都淺草, 駒形2-3-3

交通：淺草站，步行10分鐘

價格：約HK$426起／晚（人均HK$213）

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東京酒店9. 東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）－音樂主題酒店

東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店，主打德國音樂家巴哈的音樂及養生美食。酒店距離東銀座站步行2分鐘，一共有144間客房，共提供16種房型，包括單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。

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東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店。（booking.com）

酒店一共有144間客房，共提供16種房型。（booking.com）

有單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。（booking.com）

東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）

地址：東京都中央区銀座5-13-12

交通：東銀座站，步行2分鐘

價格：約HK$1587起／晚（人均HK$793.5）

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東京酒店10. 下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）－全部客房有黑膠唱片機

下北澤芥末酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。酒店一共提供60間客房，分別有6種房型，每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂，而部分客房更設有大露台。

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東京銀座巴赫大酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。（booking.com）

酒店一共提供60間客房，分別有6種房型。（booking.com）

每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂。（booking.com）

下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）

地址：東京都世田谷區北澤3-9-19

交通：下北澤站，步行6分鐘

價格：約HK$644起／晚（人均HK$322）

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東京酒店11. 東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）－工業風型格酒店

東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利，距離JR山手線鶯谷站僅3分鐘步行路程。酒店以工業風設計為主，一共有169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型，部分客房更能看到晴空塔。

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東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利。（booking.com）

酒店一共有169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型。（booking.com）

東京風景酒店以工業風設計為主。（booking.com）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

地址：東京都台東区根岸3-4-5

交通：鶯谷站，步行3分鐘

價格：約HK$644起／晚（人均HK$322）

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東京酒店12. 梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）－客房超寬敞

梅斯姆東京-傲途格精選酒店於2020年4月開幕，距離JR山手線濱松町站步行9分鐘。酒店每個角落都設計得很華麗，一共有265間客房，每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎，不用擔心不夠位置打開行李箱。另外，酒店附近亦有大型商場及公園等，十分方便。

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梅斯姆東京-傲途格精選酒店每個角落都設計得很華麗。（booking.com）

每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎。（booking.com）

酒店一共有265間客房，全部空間都十分寬敞。（booking.com）

梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）

地址：東京港區海岸1-10-30

交通：濱松町站，步行9分鐘

價格：約HK$2953起／晚（人均HK$1476.5）

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東京酒店13. 東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）－落地玻璃睇櫻花紅葉

東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘。酒店一共有151間客房，提供超過10款房型，以雙人房型為主。而每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色，春天入住時可以看到櫻花；秋天則能看到紅葉，想入住一定要提早預訂了！

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東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘。（booking.com）

酒店一共有151間客房，提供超過10款房型，以雙人房型為主。（booking.com）

每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色。（booking.com）

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）

地址：東京都新宿區西新宿3丁目4−7

交通：新宿站，步行8分鐘

價格：約HK$2124起／晚（人均HK$1062）

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東京酒店14. 東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）－適合親子家庭入住

東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘，前往東京車站與東京迪士尼亦只需10分鐘內的車程，十分方便。酒店特別受親子家庭歡迎，除了有設置上下舖雙層床的家庭房型，亦有大浴場、兒童遊戲室等，設備齊全。

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東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘。（booking.com）

酒店特別受親子家庭歡迎，有設置上下舖雙層床的家庭房型。（booking.com）

東京灣潮見王子酒店設備齊全，設有大浴場。（booking.com）

東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

地址：東京都江東区潮見2丁目8-16

交通：潮見站，步行5分鐘

價格：約HK$798起／晚（人均HK$399）

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（全文完）