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東京酒店14間人氣推介　全新開幕／溫泉浴池／日式旅館／最多6人住

  • PL
  • 2023年03月07日
東京酒店14間人氣推介　全新開幕／溫泉浴池／日式旅館／最多6人住

東京酒店住宿2023｜近年東京有新開了不少酒店，不過由於數量太多，計劃行程時大家都會看到眼花撩亂。《有線生活》精選14間東京回住率超高酒店，不少都是新開幕，而且有溫泉、適合家庭入住。以下介紹的酒店質素有保證，不但住過的旅客都勁讚，就連當地人都推薦。

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東京近幾年有不少新開張的酒店。
東京近幾年有不少新開張的酒店。（liu yi＠unsplash）

目錄

東京酒店1. Hotel Hisoca Ikebukuro－最多6人同住

這間酒店於2022年3月開幕，擁有便利的地理位置，距離池袋站僅2分鐘步行路程。它最大賣點是每間客房都十分闊落，以簡約木系風格為主，而且均設有大浴缸、桑拿房及餐桌，讓住客有賓至如歸的感覺。另外，酒店亦提供多種房型，最多可容納6人同住，十分適合親子家庭。

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2. Hotel Hisoca Ikebukuro於2022年3月開幕。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
Hotel Hisoca Ikebukuro於2022年3月開幕。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro每間客房都十分闊落。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
每間客房都十分闊落。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro以簡約木系風格為主。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
以簡約木系風格為主。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro每間客房都有桑拿房。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
每間客房都有桑拿房。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro每間客房都有大浴缸。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
每間客房都有大浴缸。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

Hotel Hisoca Ikebukuro

地址：東京都豊島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

價格：HK$1223起／晚（人均HK$611.5）

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2. Hotel Hisoca Ikebukuro只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）
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東京酒店2. Lavista TokyoBay－無邊際室內泳池

這間酒店於2022年4月開幕，La Vista品牌過往都是在日本名勝風景區設置溫泉度假旅館，Lavista TokyoBay是他們首度進駐東京都會區的酒店，頂樓設有無邊際室內泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，更可一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。另外，雙人客房亦設有觀景浴缸、而四人房更附設觀景露台。這間酒店獲得不少東京當地人讚許。

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3. Lavista TokyoBay
四人房附設觀景露台。（La Vista Tokyo Bay）
3. Lavista TokyoBay
頂樓設有無邊際室內泳池。（La Vista Tokyo Bay）
La Vista Tokyo Bay _日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
水療浴缸。（agoda）
La Vista Tokyo Bay _日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
溫泉大浴場。（agoda）

Lavista TokyoBay

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘

價格：HK$897起／晚（人均HK$448.5）

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La Vista Tokyo Bay _日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京酒店3. OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）－距離JR站步行3分鐘

星野集團的「OMO」系列旅館出名性價比高，東京現時共有3間OMO旅館，最新的一間「OMO3 東京赤坂」於2022年2月開幕。這間酒店交通方便，距離JR赤坂站僅3分鐘步行路程。客房設計以簡約為主，提供多種房型，更獨有為輪椅旅客專設的房型。另外，酒店附近亦有不少適合文青造訪的景點，例如：步行5分鐘則抵達的日枝神社。

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OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
OMO3 東京赤坂於2022年2月開幕。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）
OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
酒店提供多種房型。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）
OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
客房設計以簡約為主。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）
OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
從酒店步行5分鐘則抵達的日枝神社。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）

地址：東京都港區赤坂4丁目3-2

交通：赤坂站步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

東京酒店4. All Day Place Shibuya－5分鐘抵達澀谷站

這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘步行路程，旁邊便是宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，一片充滿綠意的景致。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。

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All Day Place Shibuya＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕。（agoda）
All Day Place Shibuya＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
每間房都有大窗戶看到鄰近公園。（booking.com）
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客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（booking.com）

All Day Place Shibuya

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

交通：澀谷站步行5分鐘

價格：HK$574起／晚（人均HK$287）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京酒店5. MIMARU SUITES 東京日本橋－每房至少有2張床

MIMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕，交通方便，距離人形町車站，僅步行2分鐘。酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上，最多可以6人同住一房，十分適合大家庭。另外，所有房間均配備廚房、浴缸和洗衣機等，讓住客能夠感受到像在自己家一樣舒適。

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MIMARU SUITES 東京日本橋IMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕。（agoda）
IMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕。（agoda）
MIMARU SUITES 東京日本橋酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上。（agoda）
酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上。（agoda）
MIMARU SUITES 東京日本橋所有房間均配備浴缸和洗衣機等。（agoda）
所有房間均配備浴缸和洗衣機等。（agoda）
MIMARU SUITES 東京日本橋住客在酒店內能夠感受到像在自己家一樣舒適。（agoda）
住客在酒店內能夠感受到像在自己家一樣舒適。（agoda）

MIMARU SUITES 東京日本橋

地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

交通：人形町車站步行2分鐘

價格：HK$1344起／晚（人均HK$672）

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相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京8間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
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東京酒店6. 赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）－距離赤羽站步行3分鐘

赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程，附近有便利店及餐廳，十分方便。從酒店出發前往埼玉超級競技場亦只需約20分鐘車程。另外，酒店提供多種房型，部分更設有露台。亦備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。

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赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程。（booking.com）
赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程。（booking.com）
赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）赤羽ホリックホテル附近有便利店及餐廳，十分方便。（booking.com）
赤羽ホリックホテル附近有便利店及餐廳，十分方便。（booking.com）
赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）酒店提供多種房型，部分更設有露台。（booking.com）
酒店提供多種房型，部分更設有露台。（booking.com）
赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）酒店備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。（booking.com）
酒店備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。（booking.com）

赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）

地址：東京都北區赤羽1-4-4

交通：赤羽站，步行1分鐘

價格：約HK315起／晚（人均HK$157.5）

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赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京酒店7. 東京點.酒店（dots tokyo）－木系無印風格

位於上野的東京點.酒店在2021年開幕，前往著名景點淺草寺雷門及東京晴空塔十分方便，只需15分鐘車程，距離入谷站亦僅8分鐘步行路程。酒店以木系裝修為主，提供多種房型，除了雙人房，亦有閣樓房和三人房，空間較為寬敞，而且房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。

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東京點.酒店（dots tokyo）酒店以木系裝修為主，提供多種房型
酒店以木系裝修為主，提供多種房型。（booking.com）
東京點.酒店（dots tokyo）有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。
有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。（booking.com）
東京點.酒店（dots tokyo）房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。
房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。（booking.com）

東京點.酒店（dots tokyo）

地址：2-1-17 Kitaueno Taito-ku TOKYO

交通：入谷站，步行8分鐘

價格：約HK$732起／晚（人均HK$366）

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東京點.酒店（dots tokyo）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京酒店8. 淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）－設有女性房間

淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。酒店一共有126間客房，提供多種房型，除了雙人房，亦有和式房間、家庭房。最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等，充分照顧女士們的需要。

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淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。
淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。（booking.com）
淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）酒店一共有126間客房，提供多種房型。
酒店一共有126間客房，提供多種房型。（booking.com）
淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等。
最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等。（booking.com）

淺草藏前可可尼東正酒店

地址：東京都淺草, 駒形2-3-3

交通：淺草站，步行10分鐘

價格：約HK$426起／晚（人均HK$213）

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淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京酒店9. 東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）－音樂主題酒店

東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店，主打德國音樂家巴哈的音樂及養生美食。酒店距離東銀座站步行2分鐘，一共有144間客房，共提供16種房型，包括單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。

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東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店
東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店。（booking.com）
東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）酒店一共有144間客房，共提供16種房型。（booking.com）
酒店一共有144間客房，共提供16種房型。（booking.com）
東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）有單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。
有單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。（booking.com）

東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）

地址：東京都中央区銀座5-13-12

交通：東銀座站，步行2分鐘

價格：約HK$1587起／晚（人均HK$793.5）

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東京酒店10. 下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）－全部客房有黑膠唱片機

下北澤芥末酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。酒店一共提供60間客房，分別有6種房型，每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂，而部分客房更設有大露台。

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下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）東京銀座巴赫大酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。（booking.com）
東京銀座巴赫大酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。（booking.com）
下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）酒店一共提供60間客房，分別有6種房型
酒店一共提供60間客房，分別有6種房型。（booking.com）
下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂
每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂。（booking.com）

下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）

地址：東京都世田谷區北澤3-9-19

交通：下北澤站，步行6分鐘

價格：約HK$644起／晚（人均HK$322）

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下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京酒店11. 東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）－工業風型格酒店

東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利，距離JR山手線鶯谷站僅3分鐘步行路程。酒店以工業風設計為主，一共有169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型，部分客房更能看到晴空塔。

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東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利
東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利。（booking.com）
東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型。
酒店一共有169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型。（booking.com）
東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）東京風景酒店以工業風設計為主。
東京風景酒店以工業風設計為主。（booking.com）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

地址：東京都台東区根岸3-4-5

交通：鶯谷站，步行3分鐘

價格：約HK$644起／晚（人均HK$322）

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東京酒店12. 梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）－客房超寬敞

梅斯姆東京-傲途格精選酒店於2020年4月開幕，距離JR山手線濱松町站步行9分鐘。酒店每個角落都設計得很華麗，一共有265間客房，每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎，不用擔心不夠位置打開行李箱。另外，酒店附近亦有大型商場及公園等，十分方便。

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梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）
梅斯姆東京-傲途格精選酒店每個角落都設計得很華麗。（booking.com）
梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎
每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎。（booking.com）
梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）酒店一共有265間客房，全部空間都十分寬敞。
酒店一共有265間客房，全部空間都十分寬敞。（booking.com）

梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）

地址：東京港區海岸1-10-30

交通：濱松町站，步行9分鐘

價格：約HK$2953起／晚（人均HK$1476.5）

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梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京酒店13. 東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）－落地玻璃睇櫻花紅葉

東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘。酒店一共有151間客房，提供超過10款房型，以雙人房型為主。而每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色，春天入住時可以看到櫻花；秋天則能看到紅葉，想入住一定要提早預訂了！

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東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘
東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘。（booking.com）
東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）
酒店一共有151間客房，提供超過10款房型，以雙人房型為主。（booking.com）
東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色。（booking.com）
每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色。（booking.com）

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）

地址：東京都新宿區西新宿3丁目4−7

交通：新宿站，步行8分鐘

價格：約HK$2124起／晚（人均HK$1062）

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東京酒店14. 東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）－適合親子家庭入住

東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘，前往東京車站與東京迪士尼亦只需10分鐘內的車程，十分方便。酒店特別受親子家庭歡迎，除了有設置上下舖雙層床的家庭房型，亦有大浴場、兒童遊戲室等，設備齊全。

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東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘
東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘。（booking.com）
東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）酒店特別受親子家庭歡迎，有設置上下舖雙層床的家庭房型
酒店特別受親子家庭歡迎，有設置上下舖雙層床的家庭房型。（booking.com）
東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）東京灣潮見王子酒店設備齊全，設有大浴場。（booking.com）
東京灣潮見王子酒店設備齊全，設有大浴場。（booking.com）

東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

地址：東京都江東区潮見2丁目8-16

交通：潮見站，步行5分鐘

價格：約HK$798起／晚（人均HK$399）

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（全文完）

有線生活
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