財政預算案2023派糖懶人包　$5,000元消費券幾時拎？退稅、寬減差餉、電費補貼一文看清

2023至2024年度《財政預算案》｜財政司司長陳茂波2月22日發表新一份財政預算案，當中包括不少「派糖」措施，打工仔和普羅市民能直接受惠，例如5,000元消費券，退稅、電費補貼和延長交通津貼等等，即睇下文！

財政司司長陳茂波今日（2月22日）在立法會宣讀新一份《財政預算案》。（政府新聞網圖片）

財政預算案2023【派糖1】5,000元消費券

政府將向每名合資格18歲或以上香港永久居民，以及新來港人士，分兩期發放合共5,000元電子消費券。政府會通過去年消費券計劃的登記資料，最快今年4月發放首期3,000元消費券，餘額會與新符合資格人士一同於年中發放。與去年安排相同，透過不同入境計劃在港居住或升學的合資格人士，會獲發半數、即合共2,500元消費券。

財政預算案2023【派糖2】退稅

政府將寬減2022/23年度薪俸稅和個人入息課稅，上限為6,000元，估計全港有190萬名納稅人受惠。此外，同時寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，同樣上限為6,000元，全港約13.4萬間企業受惠。

住宅物業以及非住宅物業都獲寬減差餉。（iStock）

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財政預算案2023【派糖3】寬減差餉

寬減2023／24年度首兩季差餉，住宅物業以及非住宅物業，每戶每季1,000元為上限，涉及303萬個住宅物業及43萬個非住宅物業。

財政預算案2023【派糖4】增加子女免稅額1萬元

由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時12萬元增至13萬元，估計有32.4萬名納稅人受惠。

財政預算案2023【派糖5】1,000元電費補貼

政府將向約290萬個合資格住宅用戶提供1,000元電費補貼，涉及約29億元。現時此等戶口每月50元電費紓緩金計劃，亦將延長至2025年年底。

「公共交通費用補貼計劃」將會延長6個月。（iStock）

財政預算案2023【派糖6】公共交通費補貼延長半年

政府將「公共交通費用補貼計劃」延長6個月，直至今年10月底。市民如每月實際公共交通開支超出200元，將獲得3分1補貼，每月上限500元。

財政預算案2023【派糖7】綜援人士獲發多半個月金額

政府將向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，在職家庭津貼亦會作相若安排。

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財政預算案2023【派糖8】為2024年DSE考生交考試費

政府將為參加2024年香港中學文憑考試（DSE）的學校考生代交考試費。

財政預算案2023【派糖9】寬減政府處所50%租金

2023年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用，為期6個月至今年年底。

資料來源：《財政預算案》網站

（全文完）

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